Кирилл Капризов: Я могу с девушкой на улице познакомиться. Характер-то есть!
Форвард ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов дал необычное интервью звезде хоккейных эфиров Дарье Мироновой.
О сногсшибательной популярности Кирилла Капризова, автора золотого гола на Олимпиаде и обаятельного форварда ЦСКА, говорят хотя бы два штриха к его портрету.
Капризов второй год подряд номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы по версии альянса европейских хоккейных клубов (EHC). Его конкуренты – шведы Расмус Далин и Элиас Петтерссон, финны Миро Хейсканен и Эели Толванен. Причем год назад Капризов выиграл этот титул.
Во-вторых, на сайте проекта «Хоккей против рака» выставлены свитера игроков сборной России. Это ведь еще и рейтинг. Так вот, самую большую цену (55 000 рублей) болельщики сейчас предлагают за свитер именно Капризова, причем он обгоняет даже Илью Ковальчука (50 000) – самого ценного игрока Олимпиады.
О ФАНАТАХ
– Привет, Кирилл! Я провела опрос, и твои фанаты разделились так: 40 процентов – это 12-18 лет, 60 процентов – 18-100 лет, – Дарья начинает разговор, который проходит в детской комнате при отеле, где квартируется сборная России. Родители с малышами заглядывают через стеклянную дверь, но видят, что идет съемка. И не хотят мешать веселому обаятельному парню, которого многие девочки хотят потискать, как плюшевого мишку.
– Ничего себе! У меня даже столетние фанаты есть?! – изумлен Кирилл. – Это очень приятно.
– Мы сидели в отеле, ждали тебя на интервью несколько часов. А ты гулял с Никитой Нестеровым в зоопарке. Кто это придумал?
– Да вот, решили развеяться. Тут ведь у Нестерова и жена, и маленький ребенок. Я проснулся, им написал. А они так: «Мы в зоопарк поехали». – «Ну, я с вами». Можно сказать, сам напросился.
Так хорошо погуляли, что аж устал. Мне все звери там понравились, я их в сторис инстаграма для болельщиков снимал. Еще с обезьянкой сфотографировался. А вы поняли, что это игрушка была, ха-ха? Почему-то все подумали, что настоящая.
– Объясни, почему ты интересен людям? Тебя реально любят дети, домохозяйки, бабушки и дедушки.
– Так ты у них спроси!
– Но ты чувствуешь эту любовь?
– Конечно. И она мне нравится. А кому бы это не нравилось? Приятно такое внимание! Оно вообще не напрягает. Люди ко мне хорошо относятся, и я к ним хорошо отношусь.
– Девушки визжат, падают в обморок. Такого не было со времен Юры Шатунова, солиста «Ласкового мая».
– Ну хорош, такого точно нет!
– А ты знаешь, сколько у тебя фан-страниц в инстаграме?
– Ты меня каждую неделю об этом спрашиваешь. Люди говорят, что там видят меня с другой стороны? Я же не против.
– Сколько у тебя личных сообщений в инстаграме?
– Очень много. Но я редко отвечаю. Мало что заметишь. Общаюсь в основном с друзьями.
– Что нужно сделать, чтобы ты поставил лайк в инстаграме?
– Иногда бывает. Не так много – обычно на кого я подписан. Быстренько пролистнул, и все. Девушкам почему-то важно, кому ты ставишь лайк. У меня такого точно нет.
О ЯЗЫКЕ
– Ты суеверный?
– Да. Но зачем же говорить о своих приметах?
– Вот я всегда начинаю надевать обувь с правой ноги.
– У меня такого нет. Но есть своя примета, связанная с коньками.
– Ты знаешь английский?
– Нет. Только чуть-чуть. Могу сказать какую-нибудь фигню. Но на очень плохом уровне. Вот Илья Сорокин знает язык гораздо лучше.
– Он говорил в интервью, как называются твои фан-клубы: Kaprizovismylove.
– Так и я могу сказать: Sorokinismylove, – смеется Кирилл.
– Какой ты в день игры?
– Когда как, если честно. Но не значит, что я так сосредоточен на матче, что ни с кем по телефону даже не общаюсь. Всегда отвечаю брату, кому-то из знакомых. И от настроения все зависит.
Ну как это бывает? Проснулся, съездил на раскатку, вернулся, пообедал, пошел в номер, повалялся, уснул. Проснулся, полистал сообщения – и на матч.
О ДЕВУШКАХ
– Ты любишь читать книжки?
– Нет. С детства не люблю. Хотя вот сейчас начал читать «Русскую Пятерку» – про хоккеистов «Детройта», мне ее Павел Дацюк в сборной подарил.
– Голкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин любит читать, всего «Гарри Поттера» освоил. По нему видно, что он – умный.
– Это так кажется, – смеется Капризов. – Вообще все кудрявые – умные. У меня просто тоже немного есть кудри. Их видно, когда волосы немного отрастают.
– Что ты знал о Дании до того, как сюда приехал?
– Особо ничего. Не слышал о Русалочке, не помню сказки Ганса-Христиана Андерсена. Хотя уроки литературы в школе любил. У нас учитель был хороший. Я его слушал, иногда учил стихи. Андерсен свои сказки не в стихах писал? Напомни что-нибудь.
– «Русалочка», «Дюймовочка», «Снежная королева».
– Названия знаю. Но сюжеты – вообще мимо меня!
– А мультики смотришь?
– Нет. Очень редко. Я вообще почти не включаю телек.
– Чем же ты занимаешься? Тренируешься, играешь – и все?
– Еще, бывает, в кино хожу. Или в компьютер рублюсь – в соньку.
– Как тебе дался переезд в Москву? Все-таки большой город.
– Спокойно дался. Все хорошо, все нравится. Живу на Ходынке, до арены ЦСКА добираюсь без пробок.
– Пешком не ходишь?
– Нет, на машине. А могу и через «Авиапарк» прогуляться.
– Запоминайте, девушки, где можно поймать Кирилла Капризова.
– Я там все равно редко бываю.
– А какой должна быть современная девушка? Нарожала детей, и дома сиди? Или можно строить карьеру?
– Не буду отвечать на этот вопрос! Откуда же знаю? Для каждого человека она своя. Ее потом встретишь, да и все. И я не имею понятия, где это произойдет. Может, в Копенгагене ее встречу. Или в деревне, или в магазине. Ну правильно же?
– А ты можешь подойти и познакомиться сам?
– Я стеснительный. Но иногда подойти могу. Характер-то есть. Хоккеист все-таки!
– Ты растерялся, когда ходил на Comedy Club, и тебе со сцены начали предлагать, чтобы с девушкой познакомиться?
– Еще как растерялся! Пацаны из ЦСКА подсказывали мне, что говорить. Телега (Иван Телегин) сидел, умирал со смеху. Меня просили выбрать типаж девушки. Телега подсказывает: «Скажи, что черненькая!» Я повторяю.
Вот так и угорали. Вообще я понял, что там лучше молчать. Но если бы я во второй раз пошел, полегче было бы. А тогда меня никто не знал, и я тоже стеснялся.
О МАРШАНЕ
– Что за странные отношения у тебя с Дмитрием Губерниевым? Он тебя просто обожает, а ты ему лайки ставишь в инстаграме.
– Он мне нравится. Я ведь всегда любил биатлон. А на Олимпиаде мы познакомились. Увиделись, поздоровались, посмеялись. Начали общаться. Теперь переписываемся в инстаграме.
– К тебе подходят иностранные журналисты?
– Да, иногда обращаются. Просят, чтобы я дал интервью. Отвечаю, что «don’t speak English».
– Все-таки говоришь на английском.
– Знаю очень короткие фразы.
– Тебя недавно пытали вопросами после тренировки сборной России. Девушка из Нью-Джерси интересовалась, поедешь ли ты в «Миннесоту», которая выбрала тебя на драфте. Ты что ответил?
– То, что у меня еще на два года есть контракт с ЦСКА. А что еще сказать? Все очень просто и понятно.
– Ты слышал историю про Брэда Маршана, одну из главных звезд «Бостона»?
– Как он всех облизывал? Да.
– Что делать, если ты с ним пересечешься на льду?
– Я видел, кто-то сделал в фотошопе, что на шее Маршана будто такой пластиковый колпак, чтобы он не проявлял свои чувства. Но кажется, он не приедет.
– Да, травма паха. А жаль, было бы весело!
– Вообще я считаю, что в хоккее надо голы забивать, а не кого-то лизать.
– Когда ты последний раз видел свой золотой гол на Олимпиаде?
– Где-то неделю назад. Иногда лазаешь в инстаграме, и попадается. Специально не ищу. Но главное там, что Гусь (Никита Гусев) сравнял счет. Я не знаю, чудо это или нет. Однако все получилось удачно.
О МОСКВЕ
– На тебя обрушилось много внимания после Олимпиады. Тем более ты переехал в Москву. Как ты остаешься простым парнем без звездной болезни?
– А что в Москве-то может измениться? Ты живешь на Ходынке, у тебя рядом ЦСКА.
– То есть ты жизни не видишь. Рублевка, женщины-охотницы.
– Я и не был там никогда! Только один раз на Comedy Club, да и то проездом. А как ты остаешься такой простой и незвездной?
– Периодически езжу в Америку, чтобы там приземляться.
– И как, круто в Америке?
– В Миннесоте очень любят хоккей. Тебе понравится, там другой мир. Но там скучно, я тебе сразу скажу. Хотя если ты не король вечеринок и не дикий…
– Самец?
– Вау, я стеснялась это сказать. Ты любишь большие города?
– Мне пофиг. Новокузнецк и Москва для меня – большие города. Мне нравится в Кузне. Но и в Москве тоже. Там все есть. Можно купить все, что хочешь.
– Можешь зайти в ГУМ и купить пиджак за 5000 долларов?
– У меня пока не было такого пиджака. Смотри, у меня даже часов нет.
– Тебе же подарили часы на чемпионате мира, как лучшему игроку матча с Францией.
– Они в раздевалке лежат. Я их брату отдам, наверное.
– А если в финале чемпионата мира сделаете хет-трик – можно такие часы кому-то подарить?
– О, такие часы я себе оставлю!
О ХАРАКТЕРЕ
– Ты готовить умеешь?
– Супы не приготовлю. А вот яичницу сделаю. Или могу лепить пельмени, но только с мамой. Она мне в том году лепила в Уфе. А сейчас я покупаю магазинные.
– Чай или кофе?
– И то, и другое. Когда как, по настроению. Могу взять кофе в автобус перед матчем. Могу вообще ничего не взять. Или приехал на стадион, и там попил чай.
– Какой ты непостоянный молодой человек!
– Если я только чай начну пить, то стану постоянным? – восклицает Капризов.
– Какие тебе нравятся шоу по телеку?
– Я мало смотрю телевизор. Но когда включаю, то это «Матч ТВ». Это честно – когда ложусь в кровать, на экране почти всегда этот спортивный канал. А бывает, включу ТНТ или СТС. Comedy Club не смотрю.
Фильмы про Гарри Поттера, как Илья Сорокин, не включаю. Очень давно смотрел, может, одну часть.
– Поступок, за который тебе стыдно.
– Такого просто нет!
– Три негативные черты твоего характера.
– Как говорила мама, особенно в детстве – если я чего-то хочу, то так оно и будет. Начну фигачить до последнего.
– Это вредность?
– Думаю, что нет. Может, настойчивость? Но мама говорила, я изменился в 11-12 лет.
– Ты капризный?
– Иногда бываю. Случаются такие моменты. Но вообще я не люблю говорить о себе. Вот как это описать? Лучше обо мне спроси у мамы или у брата. Они что–то интересное расскажут. А я сам – не могу. Разве это хорошо? Я же не хвастун какой-нибудь.
– А ты сильно стеснялся, когда пришел на прием к Владимиру Путину?
– Нет, вообще никак. Мы же виделись перед Олимпиадой, там тоже была встреча. Владимир Владимирович меня поздравил, когда я вышел на награждение за золото Олимпиады. Я сказал спасибо. Что тут стесняться?
– И тебе спасибо, Кирилл. Ты очень крутой. И ты – няшка.
– Ой, да брось! Лучше посмотри, что я в зоопарке взял.
– Что это?
– Игрушка. Панда. Просто мне нравятся панды. Но я об этом еще никому не рассказывал.