О сногсшибательной популярности Кирилла Капризова, автора золотого гола на Олимпиаде и обаятельного форварда ЦСКА, говорят хотя бы два штриха к его портрету.

Капризов второй год подряд номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы по версии альянса европейских хоккейных клубов (EHC). Его конкуренты – шведы Расмус Далин и Элиас Петтерссон, финны Миро Хейсканен и Эели Толванен. Причем год назад Капризов выиграл этот титул.

Во-вторых, на сайте проекта «Хоккей против рака» выставлены свитера игроков сборной России. Это ведь еще и рейтинг. Так вот, самую большую цену (55 000 рублей) болельщики сейчас предлагают за свитер именно Капризова, причем он обгоняет даже Илью Ковальчука (50 000) – самого ценного игрока Олимпиады.

О ФАНАТАХ

– Привет, Кирилл! Я провела опрос, и твои фанаты разделились так: 40 процентов – это 12-18 лет, 60 процентов – 18-100 лет, – Дарья начинает разговор, который проходит в детской комнате при отеле, где квартируется сборная России. Родители с малышами заглядывают через стеклянную дверь, но видят, что идет съемка. И не хотят мешать веселому обаятельному парню, которого многие девочки хотят потискать, как плюшевого мишку.

– Ничего себе! У меня даже столетние фанаты есть?! – изумлен Кирилл. – Это очень приятно.

– Мы сидели в отеле, ждали тебя на интервью несколько часов. А ты гулял с Никитой Нестеровым в зоопарке. Кто это придумал?

– Да вот, решили развеяться. Тут ведь у Нестерова и жена, и маленький ребенок. Я проснулся, им написал. А они так: «Мы в зоопарк поехали». – «Ну, я с вами». Можно сказать, сам напросился.

Так хорошо погуляли, что аж устал. Мне все звери там понравились, я их в сторис инстаграма для болельщиков снимал. Еще с обезьянкой сфотографировался. А вы поняли, что это игрушка была, ха-ха? Почему-то все подумали, что настоящая.

– Объясни, почему ты интересен людям? Тебя реально любят дети, домохозяйки, бабушки и дедушки.

– Так ты у них спроси!

– Но ты чувствуешь эту любовь?

– Конечно. И она мне нравится. А кому бы это не нравилось? Приятно такое внимание! Оно вообще не напрягает. Люди ко мне хорошо относятся, и я к ним хорошо отношусь.

– Девушки визжат, падают в обморок. Такого не было со времен Юры Шатунова, солиста «Ласкового мая».

– Ну хорош, такого точно нет!

– А ты знаешь, сколько у тебя фан-страниц в инстаграме?

– Ты меня каждую неделю об этом спрашиваешь. Люди говорят, что там видят меня с другой стороны? Я же не против.

– Сколько у тебя личных сообщений в инстаграме?

– Очень много. Но я редко отвечаю. Мало что заметишь. Общаюсь в основном с друзьями.

– Что нужно сделать, чтобы ты поставил лайк в инстаграме?

– Иногда бывает. Не так много – обычно на кого я подписан. Быстренько пролистнул, и все. Девушкам почему-то важно, кому ты ставишь лайк. У меня такого точно нет.

Девчонки умницы 🙃🙃🙃 Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov) 25 Фев 2018 в 7:47 PST

О ЯЗЫКЕ

– Ты суеверный?

– Да. Но зачем же говорить о своих приметах?

– Вот я всегда начинаю надевать обувь с правой ноги.

– У меня такого нет. Но есть своя примета, связанная с коньками.

– Ты знаешь английский?

– Нет. Только чуть-чуть. Могу сказать какую-нибудь фигню. Но на очень плохом уровне. Вот Илья Сорокин знает язык гораздо лучше.

– Он говорил в интервью, как называются твои фан-клубы: Kaprizovismylove.

– Так и я могу сказать: Sorokinismylove, – смеется Кирилл.

– Какой ты в день игры?

– Когда как, если честно. Но не значит, что я так сосредоточен на матче, что ни с кем по телефону даже не общаюсь. Всегда отвечаю брату, кому-то из знакомых. И от настроения все зависит.

Ну как это бывает? Проснулся, съездил на раскатку, вернулся, пообедал, пошел в номер, повалялся, уснул. Проснулся, полистал сообщения – и на матч.

О ДЕВУШКАХ

– Ты любишь читать книжки?

– Нет. С детства не люблю. Хотя вот сейчас начал читать «Русскую Пятерку» – про хоккеистов «Детройта», мне ее Павел Дацюк в сборной подарил.

– Голкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин любит читать, всего «Гарри Поттера» освоил. По нему видно, что он – умный.

– Это так кажется, – смеется Капризов. – Вообще все кудрявые – умные. У меня просто тоже немного есть кудри. Их видно, когда волосы немного отрастают.

– Что ты знал о Дании до того, как сюда приехал?

– Особо ничего. Не слышал о Русалочке, не помню сказки Ганса-Христиана Андерсена. Хотя уроки литературы в школе любил. У нас учитель был хороший. Я его слушал, иногда учил стихи. Андерсен свои сказки не в стихах писал? Напомни что-нибудь.

– «Русалочка», «Дюймовочка», «Снежная королева».

– Названия знаю. Но сюжеты – вообще мимо меня!

– А мультики смотришь?

– Нет. Очень редко. Я вообще почти не включаю телек.

– Чем же ты занимаешься? Тренируешься, играешь – и все?

– Еще, бывает, в кино хожу. Или в компьютер рублюсь – в соньку.

– Как тебе дался переезд в Москву? Все-таки большой город.

– Спокойно дался. Все хорошо, все нравится. Живу на Ходынке, до арены ЦСКА добираюсь без пробок.

– Пешком не ходишь?

– Нет, на машине. А могу и через «Авиапарк» прогуляться.

– Запоминайте, девушки, где можно поймать Кирилла Капризова.

– Я там все равно редко бываю.

– А какой должна быть современная девушка? Нарожала детей, и дома сиди? Или можно строить карьеру?

– Не буду отвечать на этот вопрос! Откуда же знаю? Для каждого человека она своя. Ее потом встретишь, да и все. И я не имею понятия, где это произойдет. Может, в Копенгагене ее встречу. Или в деревне, или в магазине. Ну правильно же?

– А ты можешь подойти и познакомиться сам?

– Я стеснительный. Но иногда подойти могу. Характер-то есть. Хоккеист все-таки!

– Ты растерялся, когда ходил на Comedy Club, и тебе со сцены начали предлагать, чтобы с девушкой познакомиться?

– Еще как растерялся! Пацаны из ЦСКА подсказывали мне, что говорить. Телега (Иван Телегин) сидел, умирал со смеху. Меня просили выбрать типаж девушки. Телега подсказывает: «Скажи, что черненькая!» Я повторяю.

Вот так и угорали. Вообще я понял, что там лучше молчать. Но если бы я во второй раз пошел, полегче было бы. А тогда меня никто не знал, и я тоже стеснялся.

Золото наше !!!🎉🎊🎊🍾🍾🍾 Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov) 25 Фев 2018 в 12:55 PST

О МАРШАНЕ

– Что за странные отношения у тебя с Дмитрием Губерниевым? Он тебя просто обожает, а ты ему лайки ставишь в инстаграме.

– Он мне нравится. Я ведь всегда любил биатлон. А на Олимпиаде мы познакомились. Увиделись, поздоровались, посмеялись. Начали общаться. Теперь переписываемся в инстаграме.

– К тебе подходят иностранные журналисты?

– Да, иногда обращаются. Просят, чтобы я дал интервью. Отвечаю, что «don’t speak English».

– Все-таки говоришь на английском.

– Знаю очень короткие фразы.

– Тебя недавно пытали вопросами после тренировки сборной России. Девушка из Нью-Джерси интересовалась, поедешь ли ты в «Миннесоту», которая выбрала тебя на драфте. Ты что ответил?

– То, что у меня еще на два года есть контракт с ЦСКА. А что еще сказать? Все очень просто и понятно.

– Ты слышал историю про Брэда Маршана, одну из главных звезд «Бостона»?

– Как он всех облизывал? Да.

– Что делать, если ты с ним пересечешься на льду?

– Я видел, кто-то сделал в фотошопе, что на шее Маршана будто такой пластиковый колпак, чтобы он не проявлял свои чувства. Но кажется, он не приедет.

– Да, травма паха. А жаль, было бы весело!

– Вообще я считаю, что в хоккее надо голы забивать, а не кого-то лизать.

– Когда ты последний раз видел свой золотой гол на Олимпиаде?

– Где-то неделю назад. Иногда лазаешь в инстаграме, и попадается. Специально не ищу. Но главное там, что Гусь (Никита Гусев) сравнял счет. Я не знаю, чудо это или нет. Однако все получилось удачно.

О МОСКВЕ

– На тебя обрушилось много внимания после Олимпиады. Тем более ты переехал в Москву. Как ты остаешься простым парнем без звездной болезни?

– А что в Москве-то может измениться? Ты живешь на Ходынке, у тебя рядом ЦСКА.

– То есть ты жизни не видишь. Рублевка, женщины-охотницы.

– Я и не был там никогда! Только один раз на Comedy Club, да и то проездом. А как ты остаешься такой простой и незвездной?

– Периодически езжу в Америку, чтобы там приземляться.

– И как, круто в Америке?

– В Миннесоте очень любят хоккей. Тебе понравится, там другой мир. Но там скучно, я тебе сразу скажу. Хотя если ты не король вечеринок и не дикий…

– Самец?

– Вау, я стеснялась это сказать. Ты любишь большие города?

– Мне пофиг. Новокузнецк и Москва для меня – большие города. Мне нравится в Кузне. Но и в Москве тоже. Там все есть. Можно купить все, что хочешь.

– Можешь зайти в ГУМ и купить пиджак за 5000 долларов?

– У меня пока не было такого пиджака. Смотри, у меня даже часов нет.

– Тебе же подарили часы на чемпионате мира, как лучшему игроку матча с Францией.

– Они в раздевалке лежат. Я их брату отдам, наверное.

– А если в финале чемпионата мира сделаете хет-трик – можно такие часы кому-то подарить?

– О, такие часы я себе оставлю!

🏒 Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov) 13 Янв 2018 в 8:40 PST

О ХАРАКТЕРЕ

– Ты готовить умеешь?

– Супы не приготовлю. А вот яичницу сделаю. Или могу лепить пельмени, но только с мамой. Она мне в том году лепила в Уфе. А сейчас я покупаю магазинные.

– Чай или кофе?

– И то, и другое. Когда как, по настроению. Могу взять кофе в автобус перед матчем. Могу вообще ничего не взять. Или приехал на стадион, и там попил чай.

– Какой ты непостоянный молодой человек!

– Если я только чай начну пить, то стану постоянным? – восклицает Капризов.

– Какие тебе нравятся шоу по телеку?

– Я мало смотрю телевизор. Но когда включаю, то это «Матч ТВ». Это честно – когда ложусь в кровать, на экране почти всегда этот спортивный канал. А бывает, включу ТНТ или СТС. Comedy Club не смотрю.

Фильмы про Гарри Поттера, как Илья Сорокин, не включаю. Очень давно смотрел, может, одну часть.

– Поступок, за который тебе стыдно.

– Такого просто нет!

– Три негативные черты твоего характера.

– Как говорила мама, особенно в детстве – если я чего-то хочу, то так оно и будет. Начну фигачить до последнего.

– Это вредность?

– Думаю, что нет. Может, настойчивость? Но мама говорила, я изменился в 11-12 лет.

– Ты капризный?

– Иногда бываю. Случаются такие моменты. Но вообще я не люблю говорить о себе. Вот как это описать? Лучше обо мне спроси у мамы или у брата. Они что–то интересное расскажут. А я сам – не могу. Разве это хорошо? Я же не хвастун какой-нибудь.

– А ты сильно стеснялся, когда пришел на прием к Владимиру Путину?

– Нет, вообще никак. Мы же виделись перед Олимпиадой, там тоже была встреча. Владимир Владимирович меня поздравил, когда я вышел на награждение за золото Олимпиады. Я сказал спасибо. Что тут стесняться?

– И тебе спасибо, Кирилл. Ты очень крутой. И ты – няшка.

– Ой, да брось! Лучше посмотри, что я в зоопарке взял.

– Что это?

– Игрушка. Панда. Просто мне нравятся панды. Но я об этом еще никому не рассказывал.