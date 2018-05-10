Россияне потерпели первое поражение на турнире (3:4 ОТ), дрогнув перед чешской связкой из «Бостона» – Пастрняком и Крейчи.

Ну вот мы и дождались первой серьезной проверки на чемпионате мира. Скажу честно: я рад, что у нашей команды именно так сложилось расписание. Первые три матча с аутсайдерами – на то, чтобы привыкнуть к довольно плохому льду, новым бортам и долгому пути в перерыве до раздевалки. А вот сейчас начинаем готовить команду к плей-офф. И чем сильнее соперник будет на этом, как бы втором этапе, тем и лучше!

ГУСЕВА БЕРЕГУТ

Перед битвой наших с чехами обе команды могли серьезно укрепиться. Однако россияне так и не решились выставить на игру одного из лучших бомбардиров КХЛ Гусева, который после долгой болезни провел всего две тренировки в составе нашей команды.

И я скажу, что это правильный ход. Торопиться тут не стоит. Теоретически форвард может пропустить даже и следующий матч со швейцарцами. А вот дальше откладывать уже нельзя. Хотя бы пару матчей – против словаков и шведов – надо в предварительном раунде провести обязательно. Иначе перестановки в ударных звеньях в канун плей-офф ударят по команде в целом. Так что наша команда в четверг пополнилась только Сошниковым.

И в этом смысле чехи имели перед нами некоторое преимущество. Потому что наверняка они изучали игру сборной России. И она сейчас перед ними как на ладошке – все три матча под копирку, с одним и тем же составом.

БОСТОНЦЫ УЖЕ НА ЛЬДУ

Иное дело – наш соперник. В среду старший тренер сборной России Алексей Жамнов уверял, что тактика чехов досконально изучена по видео. Но к ним аккурат перед матчем подоспела подмога из «Бостона» – форварды Крейчи и Пастрняк, которого в Чехии считают чуть ли не вторым Ягром.

Оба они приняли участие в утренней раскатке команды. После нее пресс-атташе сборной Чехии российскую прессу к звезде даже не подпустил. А своим отечественным журналистам Давид заявил, что пока сам не знает – сыграет ли вечером, поскольку устал в дороге. Причем, решение должны были принять в первую очередь сами игроки «Бостона». В итоге оба они оказались в заявке, составив мощное ударное звено вкупе с Яшкиным. Русским парнем, родившимся в Сибири, но выросшим в Чехии и сейчас выступающим в НХЛ за «Сент-Луис».

Немного удивили чехи и с выбором вратаря. Лично я ожидал, что ворота их команды будет защищать голкипер «Трактора» Францоуз. Но, как объяснили чешские тренеры, именно хорошая практика в КХЛ и заставила их сделать другой выбор: «Русские Францоуза хорошо знают. Поэтому против них сыграет Риттих, который в апреле удачно действовал против сборной России в Пардубице на Евротуре». Ну а в наши ворота вернулся Кошечкин.

БАРАБАНОВ ОПЯТЬ ПОКАЗАЛ КЛАСС

Чехи в отличие от россиян, начали турнир с самых сильных соперников. И три предыдущих матча завершили с минимальным счетом. Победили в дополнительное время словаков и швейцарцев. И проиграли в основное шведам. В общем, раскачались давно до встречи с россиянами. И не прогадали! Сразу начали матч первым номером. А энхаэловская связка Пастрняк – Крейчи – Яшкин имела тотальный перевес над нашей обороной, появляясь на льду.

Россияне, тем не менее, первыми открыли счет. Я уже хвалил Барабанова в прошлых матчах. И питерский форвард вновь блеснул мастерством. Протащил шайбу из средней зоны на пятачок, выиграв борьбу сразу у двух чехов, вратарь успел выбить ее наугад. Но к этой неожиданной атаке успел подключиться Нестеров, и… Есть первая шайба от наших защитников на турнире.

Однако, даже несмотря на это общая картина была удручающая. Чехи имели преимущество. Наши часто теряли шайбу. И то, что первый периода закончился со счетом 2:1 в пользу соперника, было абсолютно логично.

Бостонцы, видимо, все же успели хорошо выспаться до матча, соорудив два верных и красивых гола. Наша оборона на их фоне выглядела несколько неповоротливой.

«ТЯЖЕЛО СМОТРЕТЬ ТАКИЕ МАТЧИ С ТРИБУНЫ»

А, может, наши просто отвыкли играть на гроссмейстерских скоростях и в полную силу? После перерыва Анисимов, Бучневич и Григоренко быстро доказали, что тоже умеют чертить в чужой зоне быстрые трехходовки – 2:2. И этот гол подтвердил, что у чешской обороны также не все в порядке.

Кстати, сборная России впервые на ЧМ-2018 играла при аншлаге. Причем, перевес на трибунах был явно в пользу чехов. И было ощущение, что весь 12-тысячник ревет от восторга, когда Пастрняк вколачивал третью шайбу в пустой угол наших ворот.

Но россияне уже завелись. Великолепный пас Зайцева, заметившего ошибку Риттиха, слишком далеко выехавшего из ворот, оставил Барабанова один на один с пустой «рамой» – 3:3.

Во втором перерыве я подошел к Гусеву, который расположился посмотреть матч на секторе прессы.

– Тяжело такие матчи смотреть с трибуны, – признался Никита. – Удивлен ли, что у чехов Пастрняк и Крейчи так здорово играют после долгого перелета? Нисколько. У нас вон Леха (Гусев кивает на расположившегося рядом выше Бывальцева, выступающего за «Амур» – Прим. Ред.) постоянно из Хабаровска летает. А играет здорово.

– Как ваше самочувствие?

– Все нормально. Вчера был бледный? Наверное, вам просто так показалось. Правда, все уже хорошо. Скоро сыграю.

Кстати, в во второй половине матча Капризов переместился из первого звена в третье. А его место в ударной тройке занял Сошников. Уж не намек ли это на то, что там вскоре появится Гусев?

В равной и инфарктной борьбе матч дотянулся до овертайма, в котором опять-таки успеха добился форвард из «Бостона» Давид Пастрняк.

Что ж, спасибо чехам за классный урок. Сборная России в этом матче явно проснулась. А времени подготовиться к плей-офф еще навалом.

Чехия – Россия – 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)



Голы:

0:1 Нестеров (Барабанов) 01:11

1:1 Крейчи (Яшкин, Гудас) 14:41

2:1 Яшкин (Пастрняк, Крейчи) 18:39

2:2 Григоренко (Бучневич, Анисимов) 21:00

3:2 Пастрняк (Крейчи) 24:17

3:3 Барабанов (Зайцев, Шалунов) 25:49

4:3 Пастрняк (Крейчи, Гронек) 63:23



Вратари: Риттич – Кошечкин

Броски: 24 – 23

Вбрасывания: 27 – 33

Штраф: 6 – 4