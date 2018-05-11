Над признать, что первую серьезную проверку на турнире наши прошли неплохо – в матче с чехами была абсолютно равная борьба. И нереализованных моментов хватало. И все же мы проиграли. Причем, пропустили все четыре шайбы от одного звена. И очевидно, что игру нашей команды надо улучшать именно в обороне.

– В матче с чехами мы столкнулись совсем с другим хоккеем – более быстрым и мощным, – признал Илья Воробьев после матча. – Нам противостояла очень хорошая команда.

– Россияне были к этому готовы?

– Поначалу слишком много уважения сопернику показали. Но второй и третий период были неплохими на наш взгляд.

– Чехи успели заявить на матч против России ударную связку форвардов из «Бостона». Это был плюс для роста нашей команды?

– Пожалуй, что так. Нас интересует в первую очередь наша игра. Кое-что прояснилось.

– Был какой-то план игры конкретно против этих нападающих?

– Чехи были номинально хозяевами встречи. Поэтому имели право «последней руки». Мы пытались против них выпускать конкретные тройки. Но не всегда могли это делать.

– Почему перевели Капризова из первого звена в третье?

– Потому что у ударного звена игра в стартовом периоде не слишком получалась. Нужно было дать ребятам новый импульс. Поэтому сделали перестановки.

– Довольны ими?

– Командой начали играть лучше. У нас рецепт успеха на этом чемпионате – именно командная игра. А не отдельные звенья и не отдельные игроки.

– Перевод Капризова из первого звена выглядит как намек, что на его место скоро поставят Гусева.

– Нет, мы ни на что не намекали. Сейчас будем смотреть видео и анализировать игру. А потом думать и решать в каких сочетаниях ребята себя лучше проявляют.

– Сошников добавил энергии?

– В каких-то моментах – да.

– Почему вы все же именно его оставили в первой тройке?

– Потому что там нужно было движение. А Никита – быстрый парень.

– Что происходит с Дадоновым. Мало у Евгения бросков по воротам.

– Не думаю, что он теряется. Просто хоккей сегодня был и быстрее, и жестче. Будем работать.

– Большинством довольны? Моментов было много. Но не голов.

– Да, создали много опасных ситуаций. Но надо их завершать.

– Почему Хафизуллин не играл в конце матча?

– У него повреждение.

– Из-за этого и в обороне будут перестановки?

– Посмотрим на состояние Динара.

– За счет чего можно усилить нашу защиту? Ведь матч показал, что звену уровня «Бостона» она противостоять не в силах.

– Значит надо всей пятеркой «спускаться вниз», обороняться всем звеном и блокировать броски.