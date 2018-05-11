Весь вчерашний матч Чехия – Россия я вспоминал разговор с Игорем Захаркиным десятилетней давности, когда он с Вячеславом Быковым возглавлял ЦСКА и сборную. Зарубились мы на теме размеров коробки. Я последовательно защищал позицию Владимира Юрзинова, дескать, нельзя большой теннис превращать в пинг-понг в лифте. Профессор, однако, выдал такой аргумент, что мне крыть оказалось нечем.

- Понимаешь, Виталий. На маленькой коробке игрок быстрее растет. На ней все надо делать стремительнее: отдавать, обыгрывать, добивать, а главное – мыслить.

С этим, действительно, не поспоришь. Но я остаюсь при своем мнении: на канадской поляне хоккей упрощается до безобразия. Он по сути превращается в крестики-нолики. Если никто не ошибется, игра обязательно завершится вничью. Самый последний яркий пример: бездарная потеря шайбы на чужой синей линии так называемым лучшим хоккеистом современности Кросби. Орлов – Овечкин – Кузнецов мгновенно соорудили контратаку через разреженный центр – и до свидания, пингвинчики! А закинул бы малыш Сид шайбочку в зону столичных по боковому борту, и ничего страшного для «Питсбурга» бы не случилось. В том эпизоде.

Однако вернемся к теме. Да, еще напомню, какими королями представали наши гвардейцы в чемпионате СССР, когда возвращались из ныне уже забытых турне по Северной Америке. Вырвавшись из заокеанских темниц на родные аэродромы, они чувствовали себя просто богами. На любой ход, маневр у них был теперь запас вагона времени.

Именно это мы и увидели вчера в Копенгагене. В исполнении пары бостонских медведей Пастрняк – Крейчи. В каждом моменте они опережали россиян минимум на полшага. Наиболее показателен первый гол, когда Крейчи на дальнем пятаке разобрался со всей нашей пятеркой! Никто не успел накрыть чеха, настолько он все исполнил резко и быстро.

То же самое касается остальных их трех шайб.

Тут вот что еще важно. Игра на малых коробках вынуждает к стандартизации действий – в условиях дефицита времени и пространства, чтобы переиграть противника, необходимо работать по шаблону. Простому, но эффективному. Это, кстати, тоже обедняет североамериканский бизнес-хоккей.

Именно так действовали Крейчи – Пастрняк. Трямкин только еще подумал вынести шайбу из зоны через лицевой борт, как Крейчи его уже перекрыл, там же оказался Пастрняк, а Яшкин тем временем катил на убойную позицию на среднем пятаке. Тоже, к слову, энхаэловская школа сына защитника воскресенского «Химика», а ныне форварда «Сент-Луиса».

Аналогично третий и четвертый голы. Все как по учебнику НХЛ. Атака – исключительно прямым путем на ворота. Шайба обязательно должна быть доставлена на пятак. Не получилось забить сразу – тут же следует вторая попытка. В том числе биллиардная. Сколько таких свояков, как это сделал Пастрняк в овертайме, положил после возвращения из НХЛ Семин в ворота соперников «Магнитки». Я и говорю: шаблон – только и всего!

Ну и, конечно, верно заметил Дацюк: пара легионеров была возбуждена прибытием в родную сборную. Окунуться в атмосферу карнавала чемпионата мира, в забитый до отказа дворец, в раздевалку, где все говорят на твоем языке – это, безусловно, чрезвычайно вдохновляет. И уже в следующем матче у Крейчи – Пастрняка таких эмоций, естественно, не будет.

Но хватит о чехах. Сейчас самое главное, что нам нужно подтянуть.

Ясно, игру в обороне. Да, дуэт чехов по заявленным выше причинам был быстрее наших, но нельзя допускать свои – невынужденные! – ошибки. Трямкин; Нестеров, провалившийся аки Кросби на чужой синей линии; игрок-инкогнито, в овертайме решивший замениться, когда шайбой в средней зоне владели чехи, чем тут же выход 2 в 2 превратил в 3 в 2 – Дацюк накрыть Пастрняка уже никак не успевал… Все это надо убирать.

И, разумеется, реализация моментов. Нельзя так транжирить голевые шансы, которых в стыке с равным оппонентом по определению не может быть много. Здесь большая надежда на Гусева, чье как раз фамильное качество – умение исполнить: и забить, и отдать.