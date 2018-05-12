В матче со швейцарцами на ЧМ-2018 дебютировал один из лучших бомбардиров КХЛ Никита Гусев. Но победа далась нашим с огромным трудом – 4:3.

Против швейцарцев сборная России вышла наконец в своем окончательном боевом составе. Не хватало только травмированного в матче с чехами Динара Хафизуллина

Зато на лед в ударном звене вместе с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым вышел Гусев, последить за премьерой которого на ЧМ-2018 было особенно интересно.

Перед матчем я спрашивал у старшего тренера сборной России Алексея Жамнова – есть ли у нашей команды определенная задача на групповой турнир? И услышал в ответ до оскомины знакомое: «Выходим побеждать в каждом матче».

С учетом встречи с чехами задача эта, выходит, уже не выполнена. Поэтому займусь турнирными раскладами сам и сообщу, что в принципе сборная России от этого поражения ровным счетом ничего не потеряла. Если мы выиграем все оставшиеся поединки, то займем первое место в группе. И, возможно, получим в соперники по финалу хозяев турнира датчан.

С другой стороны, борьба в нашей группе такая плотная, что даже победа над швейцарцами не гарантирует нам прописки в зоне плей-офф. Поэтому и Жамнов, получается, прав – побеждать нам надо буквально в каждом матче.

Но говорить о раскладах на плей-офф сейчас, разумеется, рано. Куда важнее, как покажет себя сборная в конкретном матче против весьма крепкой швейцарской команды.

Против россиян в субботу вышли на лед четыре энхаэловца во главе с лидером швейцарских атак Нино Нидеррайтером из «Миннесоты». На подходе еще два игрока из «Нэшвилла» – добротный форвард Кевин Фиала и топовый игрок обороны Роман Йоси, признававшийся лучшим защитником на ЧМ-2013, где сборная Швейцарии дошла до финала.

Впрочем, оба они против наших не сыграют. А игроками «Нэшвилла», кстати, усилятся и другие наши соперники. Трех игроков дозаявят шведы. А сборную Финляндии пополнит хорошо известный в КХЛ вундеркинд Эли Толванен. Наша же сборная могла взять из НХЛ только защитника Алексея Емелина, но предпочла дозаявить Алексея Береглазова, который готовился к чемпионату в составе национальной команды.

Первый период завершился для нашей команды очень тревожно. С креативом у первого звена россиян проблем вроде и не было. Хуже было с реализацией. Гусев мог отличиться уже в первой смене, но шайба по пути задела клюшку Дацюка, закувыркалась… И Никита, подхватив ее в воздухе, угодил в штангу.

Мог открыть счет и Дадонов, обокравший швейцарца в чужой зоне, и остроумно отправивший шайбу с визитом в «домик» вратарю. Но и тут все закончилось свиданием со штангой.

В нее же попал и Зайцев, мощным дальним броском. А под занавес периода отличную передачу Гусева не довел до гола Дацюк.

Главный же минус сборной России был в том, что наши вчистую запороли два большинства, не создав в них вообще ничего. Тогда, как швейцарцы в неравных составах имели реальный шанс поразить ворота. Ситуацию спас Кошечкин, вовремя выкатившись далеко из ворот.

А тут еще и у второго нашего звена игра неожиданно не пошла, что привело к замене рокировке Бучневич – Дадонов.

На 22-й минуте периода я с облегчением выдохнул – олимпийская связка заработала! Гусев вновь начал атаку отличным пасом. У Дацюка бросок сорвался. Но у него под боком случился на наше счастье Капризов, который довел-таки шайбу до цели – 1:0.

Швейцары вскоре сравняли счет, грамотно разыграв большинство. Но почти тут же оплошал их голкипер, потеряв ворота и позволив Дадонову поразить цель в общем-то безобидной ситуации – 2:1.

Но больше всего впечатлил третий гол нашей команды. И на мой взгляд, главным его творцом стал… Кошечкин! Объясняю почему.

Смотрите, россияне получают большинство. Неудачная атака, шайба отлетает к нашим воротам, швейцарцы спешат на смену… И что в этот момент совершает Василий? Вот ведь, что значит опыт!

Кошечкин быстро метает шайбу в сторону швейцарских игроков, которые рядом со своим бортом – одни уже выскочили на лед, другие собираются уйти. И…

Бинго! Есть нарушение численного состава. Шайба попадает в одного из швейцарцев, собирающегося покинуть площадку. Это «5 на 3». Дальше все как по нотам. Очередной быстрый пас Гусева, наигранная комбинация с подключением защитника и 3:1 за три секунды до перерыва. В аккурат уложились.

Уже две результативных передачи на счету Гусева. С возвращением, Никита! Продолжай в том же духе.

Но швейцарцы не собирались сдаваться. За восемь минут до конца третьего периода еще один наш дебютант – защитник Береглазов невольно подправил шайбу коньком в собственные ворота после опасного прострела. Обидный гол т шанс для соперника сравнять счет. Крестоносцы шли на штурм целыми пятерками. И нарвались на быструю контратаку Анисимова и Григоренко.

В итоге мы победили со счетом 4:3. Трудная и чересчур нервная победа, с учетом того, что со своими главными соперниками на турнире россияне еще не встречались.

Россия – Швейцария – 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Голы: 1:0 Капризов (Дацюк, Гусев, 22.22), 1:1 Унтерзандер (Кукан, Корви, 26.35, б.), 2:1 Дадонов (Анисимов, 27.47), 3:1 Нестеров (Гусев, Дацюк, 39.57, б.), 3:2 Андригетто (Майер, Вермин, 51.52), 4:2 Григоренко (Анисимов, Гавриков, 56.07), 4:3 Хас (Андригетто, Нидеррайтер, 58.12, б.)

Вратари: Кошечкин – Берра (56.48 – 58.12, 58.28)

Броски: 23 – 27

Вбрасывания: 30 – 20

Штраф: 8 – 8