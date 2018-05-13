Гусев дебютировал на чемпионате мира в матче со сборной Швейцарии и здорово вписался в наше ударное звено, сделав две результативных передачи, завершившиеся голами Никиты Нестерова и Кирилла Капризова. В итоге россияне одержали трудную победу со счетом 4:3, после которой Никита прокомментировал свой первый матч на турнире.

– Провел матч абсолютно нормально. Ну, может, в третьем периоде немного тяжело было, – рассказал о своих ощущениях Гусев, который вернулся в сборную после долгой болезни. – А в целом все в порядке.

– Когда вы летели в Копенгаген, были сомнения в том, что вообще сыграете на чемпионате? Или знали, что железно в заявку попадете?

– Моя задача была – поправить здоровье полностью и в кратчайшие сроки. Дальше решали тренеры.

– Сейчас точно чувствуете себя хорошо?

– Отлично. Полностью восстановился.

– Вы выходите на лед в составе нашей ударной олимпийской тройки. Общий язык на льду с Капризовым и Дацюком сразу нашли?

– Да, мы и моменты сразу начали создавать. Если бы еще их все реализовали… Игра бы, наверное, намного легче сложилась.

– Сборная Швейцарии – жесткая и довольно быстрая команда. Подходящий соперник, чтобы почувствовать себя в тонусе на уровне чемпионата мира?

– Для меня вообще, чем раньше начать играть, тем лучше. Поэтому мне в принципе не так было важно – с кого начинать. Главное, что теперь с каждым матчем мне проще будет.

– Вообще швейцарцы удивили тем, что переломили ход встречи в третьем периоде. Почему наша сборная была в нем несколько пассивной?

– Соперник приличный уровень показал. Швейцарцы очень хорошо накатывались, играли агрессивно… В общем, тяжело в их зоне было создавать моменты. Да и в начале матча войти в нее было непросто, потому что они всей пятеркой откатывались на свою синюю линию. Трудно было к ним в зону войти.

– Гол, который забил Нестеров после вашей передачи, реализуя большинство – наигранная комбинация или экспромт?

– Я Никите часто пасы именно в это место даю, он оттуда неплохо бросает. Конечно, я все видел. Не на удачу пас делал. Знал ли, что всего три секунды до сирены остается? За временем не следил, разумеется. Но знал, что его в принципе очень мало. Наша тройка на лед вышла за 22 секунды до конца периода. Так что затягивать там нельзя было. Надо было срочно момент решать.

P.S. Напомним, что Гусев стал лучшим бомбардиром на ОИ-2018, набрав 12 (4+8) очков в шести матчах. Так же он был признан лучшим нападающим олимпийского турнира.