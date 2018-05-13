Только вместо «борозда» он использовал другое слово – созвучное, из пяти букв на букву «п». Но такое, простите, ни в сказке сказать, ни пером описать, ни в приличном месте повторить. Можно только в микст-зоне после матча, в котором австрийцы (4:0) унизили белорусов и творили с ними на льду все, что хотели.

Страшное унижение. Минус-25 по разнице шайб (4-29). Атаки вообще нет. В воротах можно отметить только Виталия Труса, да и то, лишь за его обаятельность, фамилию и умение давать интервью. Защита – проходной двор, хотя есть перспективные ребята вроде Павла Воробья.

С чего начался крах белорусов? Они ведь при всех своих проблемах как-то могли выживать в элитном дивизионе. Побеждали в ключевых матчах, бились с равными себе. И вот вылетели впервые с 2003 года.

Белорусы учудили, уволив главного тренера Дэйва Льюиса по ходу турнира. После трех матчей ему фактически сказали: «Вали». Он не дал результата в матче со шведами (0:5), французами (2:6), россиянами (0:6). Слушайте, но Белоруссия не победила бы Швецию и Россию даже при Майке Бэбкоке. Гнать только из-за французов, когда еще был шанс с австрийцами?

Я знаю, что под Дэйва Льюиса – престарелого соратника Скотти Боумэна из штаба великого «Детройта» – копали давно. Так снимали бы его до чемпионата или сразу после. Зачем же позориться прямо в Копенгагене? Как я слышал, президент страны Александр Лукашенко предлагал даже Олегу Знарку возглавить сборную Белоруссии. Большая ли доля шутки была в тех словах? Деньги под такого специалиста бы нашли. Другое дело, зачем самому Знарку лезть в такое болото.

В федерации у белорусов работают непонятные люди, которые ходят в Дании вокруг сборной, пытаются закручивать гайки, наводить порядки. Я в это вообще лезть не хочу, но чувствую боль белорусского народа. В личку инстаграма мне пишут простые фанаты: «У некоторых игроков сидят родственники в Олимпийском комитете. Сейчас наши чинуши начали рассказывать, что Льюиса уже на прошлом чемпионате мира надо было убирать. Но отступные – космос! А у руководства стоят люди из КГБ. Это как у вас Шойгу поставить во главе хоккея…»

Белорусы вылетели, и даже последний матч со Словакией теперь не имеет никакого значения. Вся страна с придыханием следит, что же теперь скажет Александр Григорьевич Лукашенко о своих хоккеистах? Он их сжигал в огне праведного гнева, когда они удерживались в элите. Что же будет теперь?

«Как возвращаться в страну? Стыдно… Вот я говорил, что нас не пустят назад. Погорячился. Думаю, пустят. Но чувство стыда гложет», – говорит Виталий Трус.

Не бойся, Трус – сборная Белоруссии вернется в элиту чемпионата мира хоть тушкой, хоть чучелом. Потому что в 2021 году станет хозяйкой турнира вместе с Латвией.

Другой вопрос, что останется от белорусского хоккея через три года. Вроде бы у них есть многое. Красавец-стадион в Минске на 15 тысяч зрителей, лучший в КХЛ. Базовый клуб сборной в лучшей лиге Европы – никто даже не думает убирать минское «Динамо». Такими командами в плане организации гордится наша лига. Есть деньги, хорошая поддержка государства.

Но нет правильного вектора развития, блин. То набираем легионеров и выдаем им паспорта, то разгоняем, делая ставку на молодежь, тасуем главных тренеров как в колоде, мечемся из стороны в сторону.

Вот и получается полная «борозда», а не хоккей. Слово из пяти букв на «п».