Голкипер Игорь Шестеркин не позволил распечатать ворота и в матче со словаками (4:0). Его «сухая» серия на турнире достигла 140 минут.

В день матча со словаками сборная России имела полное право проснуться с легким сердцем. Поздно вечером накануне шведы не без труда одолели швейцарцев (5:3). И именно эта победа заранее обеспечила нашим участие в четвертьфинале.

Однако на утренней раскатке сразу начались неприятности. Во-первых, получил травму нижней части тела центрфорвард Андронов. Тут же выяснилось, что участие в матче Сергей принять не сможет.

Во-вторых, на раскатке не было и защитника Хафизуллина, который буквально накануне уверял меня, что с ним уже все в порядке. Динар также пропускает встречу со словаками.

Тренеры уверяют, что оба повреждения не слишком серьезные. И в принципе правильно, что игрокам дают время спокойно восстановиться. Они будут гораздо нужнее в четвертьфинале. Но травма Андронова серьезно увеличила масштабы перестройки нашей команды в матче со сборной Словакии.

Первое звено осталось без изменений – Капризов – Дацюк – Гусев. Во второе подняли Дадонова, который теперь появляется на льду вместе с Григоренко и Анисимовым. Бывший на ранее в нем Бучневич оказался и вовсе 13-м нападающим.

Боле менее уцелела и четвертая связка, где к Каблукову и Барабанову делегировали Михеева. Но вот третье наше звено наверняка стало сюрпризом и для соперников, и для болельщиков, и для специалистов.

Сошников – Шалунов – Мамин. Ну кто еще месяц назад мог представить себе такую тройку в составе сборной России на чемпионате мира?! Между тем, свой резон в ней есть. Все три игрока – молоды. И все трое этакие энерджайзеры.

Были перемены и в воротах, которые Кошечкин уступил Шестеркину.

– Конечно, Игорю будет непросто, – прокомментировал эту рокировку перед матчем президент ФХР Владислав Третьяк, которого я встретил у арены. – Но я разговаривал с Шестеркиным. И скажу, что он полностью готов к матчу со словаками. Даже по глазам видно. Хотя вратарям против этой команды играть как раз непросто. Словаки атакуют редко, но очень качественно. А вот у нас моментов – море, а реализуем далеко не все. Но будем надеяться, что сегодня это изменится…

Практика подтвердила слова Третьяка. В первом периоде россияне превзошли соперника по броскам 17:2. И дважды нашим удалось довести шайбу до цели. Причем, открыло счет вновь созданное звено энерджайзеров. А затем свою первую шайбу в чемпионате забросил Гусев.

Наши могли дожать соперника и под занавес периода, имея преимущество «5 на 3». Но пока реализация лишнего продолжает оставаться самым слабым местом нашей команды. Зато порадовал Шестеркин, который уже в третий раз на ЧМХ-2018 ушел с площадки «сухим». До этого Игорь отыграл на «ноль» матч с белорусами и третий период против австрийцев.

Справедливости ради отмечу, что состав словаков вызывал сочувствие. В лидерах там ходят Надь и Граняк, давно списанные из КХЛ, которые нас, впрочем, хорошо потрепали в третьем периоде. Повреждения получили Гавриков, Капризов, Мамин…

Но победа есть победа. И она обеспечила россиянам второе место в группе. Ну а за первое мы во вторник будем биться со шведами.

Россия – Словакия – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: 1:0 Мамин (Сошников, 11.10), 2:0 Гусев (Дацюк, Зайцев, 16.50), 3:0 Шалунов (Сошников, 58.49), 4:0 Михеев (Барабанов, 59.44)

Вратари: Шестеркин – Чильяк (58.30 – 58.49, 58.56 – 59.44)

Броски: 36 – 23

Вбрасывания: 22 – 28

Штраф: 6 – 6