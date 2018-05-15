Уступив шведам битву за лидерство (1:3), россияне сильно осложнили свое турнирное положение. В четвертьфинале их ждет встреча с Канадой.

НОВЫЙ СЮРПРИЗ ОТ ФИННОВ

В утреннем матче вторника финны преподнесли очередной сюрприз, разгромив 6:2 американцев. И эта победа расставила многие точки над «I» в турнирном раскладе на четвертьфинал.

Сборная Суоми, уступив немцам и датчанам, в итоге сумела занять первое место в группе, поскольку ранее нокаутировала еще и канадцев – 5:1. Американцы оказались на второй позиции. Канадцы после дневной победой над немцами – только третьи. Ну а за четвертое место в Хернинге параллельно с нами поздно вечером бились датчане и латыши.

Таким образом, расклад перед матчем со шведами был для россиян абсолютно прозрачным. Надо было зубами выгрызать победу у действующего чемпиона мира и выходить в четвертьфинале на победителя матча датчан с латышами.

В противном случае нас ждала убойная битва с канадцами на вылет. И это тоже было неплохо. Потому что на любой стадии матч Россия – Канада – украшение любого турнира. Историческое противостояние приковывает к себе внимание болельщиков из всех хоккейных держав.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АНДРОНОВА И ХАФИЗУЛЛИНА

Во вторник в составе нашей же команде произошли изменения, анонсированные еще накануне. Матч из-за травмы плеча пропустил Максим Мамин, отметившийся голом во встрече со словаками.

Зато в строй вернулись Сергей Андронов и Динар Хафизуллин. Таким образом, третье звено у нас стало выглядеть так: Бучневич – Андронов – Михеев. Состав остальных троек не изменился. В обороне поправившийся Динар Хафизуллин вытеснил из состава Никиту Трямкина. Ну а ворота россиян защищал Василий Кошечкин.

Шведы выставили против россиян мощнейшую армаду – 19игроков НХЛ в заявке на матч! Как сообщал уже «Советский спорт», многие сборные на чемпионате мира усилились на днях игроками «Нэшвилла». И все они помогли своим командам.

Швейцарцы КевинФиала и РоманЙоси вытащили свою сборную в плей-офф. Эли Толванен помог финнам занять первое место в группе. И даже канадцы в последний момент пригласили форварда Кайла Терриса. С этим нападающим приключилась забавная история. Его багаж с амуницией почему-то вместо Дании улетел на Аляску. Но Кайл одолжил коньки у одного игрока, клюшку у другого… Да так и вышел на лед против сборной Германии.

Ну а шведов в матче с россиянами усилил ведущий защитник «Нэшвилла» МаттиасЭкхольм и два нападающих – Виктор Арвидссон и Филип Форсберг. Хотя «ТреКрунур» и без них была главным фаворитом чемпионата – ни одного поражения до матча с россиянами.

ДИРИЖЕР ГУСЕВ

Начало матча получилось для нас бравурным. Сборная России быстро заработала большинство, потом еще одно… И быстро реализовала двойной численный перевес. Наконец-то заработала схема при которой дирижером становился Никита Гусев, расположившийся за воротами.

От него атака могла развиваться сразу по трем векторам. Во-первых, пасом на пятачок, где место неизменно занимал Кирилл Капризов со своими быстрыми руками. Во-вторых, на синюю линию, под мощный бросок защитника. И, наконец, Гусев сам мог выехать из-за ворот, чтобы их атаковать. В итоге сработал первый вариант – гол забил Капризов.

В равных составах шведы чаще запирали наших в зоне. Этого требовало и желтое море, заполонившее трибуны. Вообще непривычное зрелище! Уже трижды на матчах нашей сборной в Копенгагене был аншлаг – с чехами, швейцарцами и вот шведами. И каждый раз российские болельщики оказывались в подавляющем меньшинстве. Почти вся арена болела против нас.

Впрочем, в данном матче это было нам на руку, как и быстрый гол. Россияне легко приняли так называемую роль второго номера. И еще до первого перерыва провели несколько опасных контратак, имея шансы увеличить свое преимущество. При этом наши неплохо держались и в меньшинстве после удаления Максима Шалунова.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОШЕЧКИНА

Интересная деталь – от раздевалки до льда путь не близкий. Поэтому Кошечкина на площадку привозят на специальной тележке – чтобы ноги не забивались.

Резвость Василию, кстати, вскоре понадобилась. Потому что выскочивший на 21-й минуте из штрафного бокса Арвидссон тут же выскочил один на один с нашим вратарем. И тот не сплоховал!

Но затем Шалунов вновь оказался в штрафном боксе. И вот его шведы реализовали с первого же броска. И это было обидно! Потому что перед этим россияне сами упустили несколько шансов для взятия ворот при розыгрыше лишнего.

А затем соперник начал наращивать преимущество. И связка Раккеля (при первом голе он закрывал обзор нашему вратарю) с Зибанеджадом еще раз разорвала российскую оборону уже в равных составах.

Увы, шведы нам на этом турнире оказались не по зубам. Теперь ждем культового противостояния с Канадой. Тем более, что эту сборную мы не можем обыграть со времен Вячеслава Быкова, который как раз и одержал свою последнюю победу со сборной России именно над канадцами – на ЧМ-2011. После этого мы им неизменно уступали.