Обозреватели «Советского спорта» делятся впечатлениями об антураже чемпионата мира в Дании, рассказывая вам восемь колоритных историй.

1. ХРИСТИАНИЯ – ЭТО НЕ ЗОЖ

Одной из ярких достопримечательностей Копенгагена считается свободный город Христиания, основанный в 1971 году группой хиппи. Это этакое государство в государстве со своими законами. Главные из них гласят: «Не воровать, не иметь оружия, не ездить на автомобиле, не употреблять тяжелые наркотики».

В Христиании есть несколько улиц, кафешек, магазинов. Вход туда абсолютно свободный, дополнительная виза не требуется. Но въехать можно только на велосипеде. Или зайти пешком, что мы и сделали.

Признаемся, была мысль поговорить с местными аборигенами о чемпионате мира по хоккею. Но эта идея быстро увяла. Спорт в Христиании явно не в почете. Мы обнаружили там теннисный корт, но он был наглухо заперт. Есть и футбольное поле. Однако по случаю хорошей погоды на нем расположилось 10-12 групп людей, распивающих пиво и активно дымящих. Да и вообще все поле было завалено мусором, в котором преобладали мятые сигаретные пачки.

Дома в Христиании напоминают укрепленные и утепленные бомжовские городки, на которые летом можно наткнуться и в России. Дворы и крыши нарочито завалены разнообразным хламом. Возле стен сложены штабеля дров, отопление явно печное, что в Дании, впрочем, не редкость. К примеру, в квартире, которую мы снимали на третьем этаже вполне приличного дома, тоже есть «буржуйка», которой хозяева пользуются в холодное время года.

Постоянное население – около 1000 человек. И среди обитателей Христиании наверняка есть обеспеченные люди. Потому что возле одного из домов мы обнаружили выгон для лошадей. А на нем парочку взбрыкивающих скакунов, явно хороших кровей и в отличной форме.

Однако по улицам Христиании слоняются в основном туристы. И если их привело сюда не любопытство, как нас, значит целью стали легкие наркотики. На рынке свободного города гашиш нарезают на прилавках, как халву. И, скажем честно, выглядит это диковато. Тем более, что туда могут свободно заходить дети. И мы видели там детей. Сами же торговцы с виду – далеко не хиппи. Как правило, это молодые парни с неуловимыми и холодными, как вода в проруби, глазами.

В общем, Христиания – это не ЗОЖ. И в атмосферу мирового хоккейного форума она явно не вписывается.

2. ГОТОВА ЛИ ДАНИЯ К ЧМ?

Тут возникают большие сомнения. Никакой рекламы в городе мы не видим, только небольшие баннеры на станциях крупных пересадок. Есть стандартный набор от ИИХФ – фан-зона, конкурсы, продажа сувениров. Хотя цены там такие безумные, что особого спроса нет.

Перед началом чемпионата мира организаторы с гордостью объявили, что продали 300 тысяч билетов. После 50 матчей датчане пишут, что собрали 392 тысячи зрителей. Это неплохо, да и аншлаги на играх сборной России случились в битвах с Чехией, Швейцарией и со Швецией.

То есть посещаемость не провальная. Хотя не просто так президент ИИХФ Рене Фазель обронил фразу, что идеальное количество команд на чемпионате мира – 12: по шесть в каждой группе. «С другой стороны, тогда бы у нас не было турнира в Дании, потому что он проходил бы только в топовых странах», – добавил Фазель.

То есть лучше бы сократить ЧМ до 12 команд и обойтись без ЧМ в Дании, если правильно понимать слова президента. Но ничто не идеально в этом мире.

3. ФЕНОМЕН КАПРИЗОВА

На чемпионате мира в Дании мы поняли простое правило: если хочешь, чтобы твоя заметка собрала много кликов или чтобы видео на YouTube получило много просмотров – тащи наверх фамилию «Капризов».

Это можно сравнить с феноменом подростка Юрия Шатунова в СССР в разгар угара по «Ласковому маю». Сам Капризов от этого отнекивается, но и не ему судить. Такой взрыв популярности случился у Павла Буре. Он играл в 1994 году в финале Кубка Стэнли, считался известным хоккеистом. Но кумиром поколения в России стал, когда забросил пять шайб финнам в полуфинале Олимпиады в Нагано.

Взлет Александра Овечкина не связан с зимними Играми, но это просто человек-бренд. Самый знаменитый российский хоккеист в мире.

Так вот, а Капризов забросил золотую шайбу на Олимпиаде в Пхенчхане. А еще он – очень обаятельный парень, похожий на плюшевого мишку. Точнее даже, на панду, которых он обожает, в чем признался в интервью «Советскому спорту».

Странно, что к Капризову еще не выстроилась очередь из рекламодателей. Но видимо, это вопрос времени.

4. НЕ ЕДЕМ В ХЕРНИНГ

Второй город турнира – Хернинг с населением 46 тысяч зрителей. Странно, что хозяева ЧМ – сборная Дании – укатили в заштатный Хернинг и не играют на стадионе в Копенгагене.

Логика тут только в том, как нам объяснили, что большинство датских хоккеистов родились в этих местах, выступают за местные клубы, и у себя дома им играть приятно. Это как если бы сборная России была составлена из игроков «Локомотива», и наша национальная команда решила бы выступать в Ярославле. Что ж, это их выбор. Тем более датчане по посещаемости не проваливаются – 7839 человек в среднем на матче (на ЧМ-2016 в Москве и Питере было 6522).

А вообще о Хернинге нам говорят два факта. Там в 2013 году проходил чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. То есть арена универсальная, почти как стадион в Казани, где и в футбол играют, и бассейн ставят на поле.

Во-вторых, главный тренер сборной России Илья Воробьев правильно сказал: «Слава богу, мы туда не едем. Вы когда-нибудь были в Хернинге? Ну и не надо!»

5. НА КОНЬКАХ ПО АСФАЛЬТУ

Еще одно из самых ярких впечатлений на ЧМ-2018 – капитан сборной России Павел Дацюк, стремительно мчащийся на коньках по… асфальту на улице!

Все мы знаем с детства незатейливый прикол: «Раздевалка, а через дорогу – баня». Вот на арене в Копенгагене тоже самое. Хоккеисты вынуждены одевать форму, в том числе и коньки в раздевалке на основной арене. А потом топать в ней через улицу по асфальту на солнцепеке в тренировочную арену, где температура, как в холодильнике.

Идти вроде и недалеко – всего несколько минут. Поэтому грузиться на автобус смысла нет. Но с непривычки такая прогулка на коньках по асфальту превращается в нелегкое испытание. Некоторые игроки сборной России, что при этом прилично забиваются мышцы голеностопа.

Поэтому самые рисковые одевают поверх коньков специальные ролики. И на них долетают от раздевалки до катка за считаные секунды. Безусловный лидер тут – Дацюк. Капитан россиян закладывал, объезжая журналистов такие виражи, что сквозняком взметал наши аккредитации.

Вот только следовать его пример в сборной России решались далеко не все…

6. 660 РУБЛЕЙ ЗА ПИВО

Цены в Дании – это, как минимум, легкий шок для большинства туристов из России. Несмотря на подскочивший курс евро, россияне в большинстве стран Евросоюза чувствуют себя вполне комфортно. Но в Копенгагене вас еще в аэропорту прибьют цены на метро. Оплата здесь по зонам. И самый дешевый билет стоит 240 рублей. Сколько стоит проезд до реально нужной вам станции лучше вообще не узнавать. Платить за билет порядка 800 рублей рука все равно не поднимется.

Но предположим, вы уже добрались до дворца и идете в фан-зону размяться перед матчем пивком. Пластиковый бокал на 0,5 литра обойдется вам в 60 местных крон. Чтобы понять, сколько это будет в рублях надо умножать примерно на 11. Плюс потери на курсе валют.

Для того, чтобы выпить пива подешевле есть только один способ – купить «батарею» сразу из шести бокалов. Тогда они вам обойдутся по 440 рублей. С едой тоже самое. Ход-дог на арене – 440 рублей. Шаурма на улице – 550.

Мы за две недели в Копенгагене привыкнуть к этому так и не смогли. Особенно раздражает, что при такой дороговизне в некоторых магазинах еще и процент дерут – за использование карточек не датских банков.

7. ПОЕЗД БЕЗ… МАШИНИСТА

Про метро в Копенгагене хочется тоже рассказать особо. Красивой мозаики на сводах вы там не увидите. Главное отличие от Москвы – поезда без вагонов с машинистом. То есть метро в столице Дании гоняет на автопилоте. Это при том, что двери там двойные – одни на перроне, другие в вагоне. И совпадают всегда с точностью до миллиметра.

В крайних вагонах – красота! Садишься, к примеру, в первый ряд, прямо перед тобой лобовое стекло, и любуйся несущимися навстречу пейзажами (большинство станций находятся над землей). Необычное ощущение!

Для детей пред стеклом есть незатейливая наклейка с кнопками и рычагами. И возле нее постоянно тусуется малышня, делая вид, что это она управляет электровозом – разгоняет состав, тормозит и открывает двери.

Еще одна странность – велосипеды. Как и во многих странах Европы датчане любят ездить на паре колес с рамой. Но только в Копенгагене я видел, чтоб люди так любили ездить на велосипедах в метро!

В пригородных поездах и вовсе есть специальные вагоны для велосипедов, где их можно ставить в специальные стойки и спокойно сидеть рядом. Но и в метро их предостаточно. Причем, если вы мешаете человеку с велосипедом, то он вежливо, но твердо попросит вас подняться и освободить место для своего двухколесного приятеля!

Зачем датчане лезут на велосипедах в метро? Видимо, экономят деньги, крутя педали до ближайшей станции, а потом таскают велосипеды за собой, как багаж.

8. ОЧЕРЕДНОЙ КРАХ СССР

Самое печальное для нас событие на чемпионате мира – вылет белорусов из элитного дивизиона. Как хотите, а мы всегда переживаем за своих соседей из бывшего СССР. И ведь кажется совсем недавно еще на чемпионатах мира бок о бок с россиянами сражались сборные Украины, Казахстана, Белоруссии…

Но ушли в прошлое мастера советской школы. И сборные этих государств начали одна за другой покидать группу сильнейших. Про Украину мы уже и забыли. Казахстан потерял место в элите в 2016-м и уступил Корее право вернутся сейчас. И вот теперь братушки-белорусы остаются за бортиком.

Особенно обидно, что команда подписала себе приговор досрочно, еще не сыграв на турнире своего последнего матча. Даже корейцы в другой группе капитулировали позже, хотя также уступили во всех встречах.

В общем от СССР на чемпионатах мира остались теперь только Россия и Латвия. Прибалты, кстати, выступают успешно. Постоянно сражаются за место в плей-офф. Возможно, потому что и в рижском «Динамо» делают всегда ставку на своих игроков, не сильно заботясь положением клуба в турнирной таблице КХЛ.

Ну а вместо белорусов и корейцев на ЧМ-2019 теперь выступят теперь сборные Великобритании и Италии.