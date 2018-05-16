«Вашингтон» проиграл «Тампе» на своей площадке, и счет в финальной серии Восточной конференции стал уже 2-1 пока в пользу команды Овечкина.

Если бы «Вашингтон» победил, то повел бы в серии 3-0, и ничто «Тампу» уже бы не спасло.

В этом и заключалась вся разница. «Кэпиталз» вышли за очередной победой. «Лайтнинг» вышли умирать, потому что отступать им было некуда. 18-7 по блокированным броскам, две реализации большинства (у «Вашингтона» – ноль), точность и грамотность в исполнении моментов, хотя хозяева давили как пресс (38-23 по броскам).

Что интересно, «Тампа» за всю историю шесть раз проводила кубковый матч в Вашингтоне – одержала шесть побед. Что-то в этом есть.

Какие ходы предпринял главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер? После двух поражений на своей площадке, в которых «Вашингтон» вынес «Тампу» с общим счетом 10:4, было решено перетасовать звенья. Место Ти-Джея Миллера в первой тройке занял Ондржей Палат, сам Миллер отправился в третье звено к Алексу Киллорну и Энтони Чирелли, a Янни Гурд перекочевал во вторую тройку к Тайлеру Джонсону и Брэйдену Пойнту.

VICTOR HEDMAN TALLIES AND TAMPA HAS TAKEN A 3 GOAL LEAD!#GoBolts 3 - 0 #ALLCAPS



(WSH Leads Series 2-0) pic.twitter.com/sGmheIwArg — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 мая 2018 г.

«Вашингтон» превзошел «Тампу» в силовой борьбе (33-22 по хитам). Тон задал силовой форвард «Кэпиталз» Том Уилсон, который чисто снес со своего пятачка Тайлера Джонсона. Так болгарка срезает ржавую гайку.

Александр Овечкин показал себя каким-то пулеметом «Максимом». Он нанес 18 бросков, из них девять пришлись в створ ворот Василевского. Но Ови не забил ничего. Евгений Кузнецов совершил 15 попыток, из них 12 были в рамку. Кузя забил один.

BRETT CONNOLLY WIRES HOME CHANDLER STEPHENSON'S PASS TO PUT THE CAPITALS ON THE BOARD!#GoBolts 3 - 1 #ALLCAPS



(WSH Leads Series 2-0) pic.twitter.com/jOFAwza0wk — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 мая 2018 г.

А вот «Тампа» была гораздо точнее. Голы Стивена Стэмкоса, Никиты Кучерова, Виктора Хедмана и Брэйдена Пойнта в первых двух периодах гарантировали «молнии» победу. Андрей Василевский отразил 36 бросков.

«У нас всегда есть ощущение, что мы многое должны Василевскому, – усмехнулся защитник «Лайтнинг» Антон Строльман. – Я считаю, что он наш лучший игрок. Я надеюсь, эта игра добавит ему уверенности. Первые два матча мы действовали несправедливо по отношению к нему. Но сегодня лучше защищались перед его воротами и предстали более организованной командой в целом».

BRAYDEN POINT SNAPS ONE HOME FROM THE CIRCLE! 4-1 TAMPA!#GoBolts 4 - 1 #ALLCAPS



(WSH Leads Series 2-0) pic.twitter.com/9fLMrX6tHY — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 мая 2018 г.

Любопытно, что на выезде «Вашингтон» в этом плей-офф – просто короли. Но на своей площадке проигран уже четвертый матч из семи.

Как забил Никита Кучеров, которого признали третьей звездой этой встречи? Сначала он отдал голевую передачу. Хедман на 14-й минуте после двух попыток бросков с ходу Кучерова перевел шайбу на левый фланг, где Стэмкос с острого угла в одно касание отправил ее над левым плечом Брэйдена Холтби, как раз и заработавшего удаление за подножку – 1:0.

А в начале второго периода «Лайтнинг» снова реализовали лишнего после удаления Ларса Эллера за задержку игры. На этот раз Хедман отдал пас на Кучерова и тот с ходу поразил левый верхний угол ворот «Вашингтона» – 2:0. Это седьмая шайба бомбардира в плей-офф. А также 29-я в карьере в плей-офф. До рекорда «Тампы» по количеству голов в Кубке Стэнли, который принадлежит Мартену Сан-Луи, осталось четыре шайбы.

Как забил Кузнецов? За три с лишним минуты до сирены «Кэпиталз» сняли вратаря и в первой же атаке Ти-Джей Оши сделал передачу в угол Кузнецову, который с острого угла пробил Василевского, оформив девятый гол в плей-офф – 4:2.

Оставшиеся три минуты «Вашингтон» провел в зоне «Тампы», но это уже не решало ничего. Хотя правильно говорит Кузнецов: «Никто ведь не ожидал, что мы вынесем «Лайтнинг» со счетом 4-0 в серии, правильно? Мы все знали, что это будет сложная битва. Так что мы ост. Все нормально».

«Никто не говорил, что будет легко», – добавляет Овечкин.

Едем дальше. Четвертый матч пройдет в Вашингтоне в пятницу в три ночи по московскому времени – почти сразу после матча Россия – Канада в Копенгагене.

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Тампа-Бэй – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Коннолли, КУЗНЕЦОВ – Стэмкос, КУЧЕРОВ, Хедман (КУЧЕРОВ), Пойнт

В: Овечкин (0+0; 0, 0, 9, 25.36)

Кузнецов (1+0; +1, 2, 12, 24.52)

Орлов (0+0; -1, 0, 2, 21.29)

ТБ: Кучеров (1+1; 0, 0, 6, 16.20)

Сергачев (0+0; +1, 0, 0, 10.03)

в Василевский (38-36; 94,7%, 60.00)

Счет в серии: 2-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.