Дмитрий Пономаренко — о культовом четвертьфинале и самом важном нашем матче на ЧМ-2018 для нового тренерского штаба сборной России.

Я уже много раз говорил о том, что четвертьфинал – главный матч на чемпионатах мира и Олимпиадах. Выиграл его – и ты в элите. Уступил – едешь домой на щите.

Однако нынешняя битва россиян с канадцами на особом счету. Кленовых мы не можем победить уже семь лет. Последним это удавалось Вячеславу Быкову. Победа над канадцами в четвертьфинале ЧМ-2011 стала для него последним успехом в сборной…

До этого Быков бил эту североамериканскую сборную и в четвертьфинале ЧМ-2010, и в двух финалах кряду – на ЧМ-2008 и 2009. В те года мы успели привыкнуть к победам в культовом противостоянии. Но времена изменились…

С тех пор уже канадцы успели победить нас и в финале ЧМ-2015, и в полуфинале КМ-2016, и в полуфинале ЧМ-2017. На Олимпиаде в Сочи и чемпионате мира в Москве «кленовые» также забили нам стрелку в финале, но россияне не смогли туда добраться, оба раза споткнувшись на финнах. А на ЧМ-2014 и ОИ-2018, где уже наша сборная была сильнее соперников, на свидание не явились канадцы.

Одолев исторического соперника на нынешнем турнире тренерский штаб Ильи Воробьева сразу шагнет в герои. Эта победа разом перечеркнет все неудачи на групповом этапе. В этом сомневаться не приходится, проверено многократно.

Но дело даже не в личных амбициях молодых тренеров. Наша команда должна вернуть себе привычный грозный статус. Потому что в Копенгагене он слегка побледнел.

Посмотрите, как выступает сборная России в Дании. Вроде и не придерешься особо, без провалов, но… Скажу честно, она здесь не выглядит фаворитом. И это несмотря на статус действующего олимпийского чемпиона.

У нас молодая крепкая команда. Но не более того. Много новичков, мало (по сравнению с основными соперниками) энхаэловцев. Да что там игроки НХЛ. Мы и из КХЛ многих лидеров по разным причинам на турнир не позвали – Илью Ковальчука, Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова, Сергея Мозякина…

Мы, как положено, уверенно громим аутсайдеров, набирая в матчах с ними максимум очков. И с боем, в борьбе, уступаем своим основным конкурентам.

– Хорошая была игра, – говорили игроки сборной России после поражения от шведов. – Но соперник был чуть лучше.

И в их словах не слышно было горечи от упущенного первого места в группе. Куда больше – удовлетворения от неплохо (как минимум!) сделанной работы. Наша команда выглядит сейчас этаким добротным середнячком, который свое берет, но звезд с неба не хватает. И создается впечатление, что это всех устраивает – и нас, и, разумеется, соперников.

Победа над Канадой вернет сборную России на привычное место. И не только в рейтинге ИИХФ, в умах болельщиков, многие из которых смотрят на нашу молодую команду сейчас с сомнением. Особенно после скоропостижного исчезновения из нее Олега Знарка и Харийса Витолиньша.

Потому что, если проиграем, никто уже особо не удивится и не огорчится. И специалисты, и фанаты разведут руками: «Это наш сегодняшний уровень». А это в спорте самое страшное – смириться.