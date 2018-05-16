Капитан сборной России Павел Дацюк после матча против Швеции (1:3) дал интервью, в котором оценил игру нашей команды и перекинул мостик к четвертьфиналу с Канадой.

Что интересно, Швеция победила россиян на чемпионатах мира впервые за 14 лет. Непривычно, но именно «Тре Крунур» была в этом матче фаворитом, собрав почти все лучшие силы – многие хоккеисты шведов выступают в НХЛ на ведущих ролях. 11 дебютантов ЧМ из сборной Воробьева бились на равных с очень сильной командой. Не сдавались до самого конца, пытались выжать максимум из моментов, могли спасти матч.

Тренерский штаб не проиграл встречу тактически. Решающим оказалось именно мастерство шведов. Атаковать большими силами не имело смысла – в открытой игре Россию точно бы превзошли. А вот с большинством снова возникли проблемы. Первое было реализовано отлично, но потом шведы затянули гайки.

В целом в сборной России нормально отнеслись к встрече с Канадой в четвертьфинале. При грамотной тактике есть хорошие шансы. А лишний раз представлять такую афишу не нужно. Пожалуй, это главный матч на турнире с точки зрения рейтинга. Для России – точно.

– И вот мы попали на Канаду в четвертьфинале. Хотя могли играть с Латвией, – напомнил я Дацюку.

– Так зачем ждать весь турнир? – воскликнул Павел Валерьевич. – Надо сразу сыграть с Канадой, и все! Это хорошо для хоккея, для всех болельщиков. Очень интересный матч. Зачем его откладывать?

– Вас удивил уровень шведов, и что они играли жестко?

– Шведы очень хорошо катались, прессинговали. Думаю, нам надо было это использовать. Быстрее отдавать передачи, быстрее двигаться самим.

– Сказалось ли, что у сборной России в целом не слишком большой опыт таких матчей и турниров?

– Может быть, есть чуть-чуть. Но скорее сказалось, что мы накануне играли со Словакией (4:0). Тот матч был очень важным. И видно, что в первом периоде мы старались только разбежаться после вчерашнего. Потом все стало намного лучше.

– Хотя по счету этого не скажешь.

– Конечно, мы хотели, чтобы матч закончился не так. Но это все-таки хоккей. Швеция очень хорошо играла. А мы поначалу показывали не свой стиль. Только в третьем периоде начали больше атаковать. Нужно так действовать все 60 минут.

– Легендарный тренер Майк Бэбкок, работавший с вами в «Детройте», а также возглавлявший сборную Канады, прилетел в Копенгаген – и передавал вам привет.

– Спасибо ему большое! Форма, говорит, у меня великолепная? Вот такую шьют в сборной России. Бэбкоку тоже большой привет. Сегодня мы с ним – друзья. Но в четверг не будет таких друзей.