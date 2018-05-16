Матч со шведами оставил гнетущее впечатление. И если для нас все закончится завтра в четвертьфинале с Канадой, я нисколько не удивлюсь. Это еще лучший для россиян вариант, учитывая катастрофу «Кленовых» с голкиперами – попали бы на финнов или тех же шведов, вообще шансов не было бы.

Расстроило меня не само поражение от «Тре Крунур», а характер игры. Ибо уже после 40 минут при скользком вроде бы счете 1:2 я совершенно не видел, за счет чего мы можем переломить ход встречи. И это самое страшное: осознавать – извините меня, пожалуйста, за резкие слова! – свою никчемность. Неспособность что-то в этой жизни изменить.

Ибо, что лукавить, шведы весь матч возили нас, как хотели. Здорово, что поймал кураж Кошечкин. Но если ты не наказываешь соперника за хулиганство, наглые, даже циничные фолы, грош тебе цена – и за что тебя уважать? А главное – на что тогда рассчитывать: тебя и дальше будут безнаказанно размазывать по поводу и без, а ты будешь только отряхиваться…

Вот потому мне и было очень-очень грустно.

Ведь если бы шведы играли собранно, дисциплинированно, счет был бы не 3:1, а 6:1 или 7:1, ну или 8:2. Настолько велика оказалась разница в уровне мастерства.

К сожалению, приходится констатировать, что в сборной Воробьева слишком много туристов. И самое прискорбное – некоторые игроки, на которых мы сильно рассчитывали, серьезно сдали.

В первую очередь – это Зайцев. Не узнаю его. Быстрое катание осталось. Но все остальное в «Торонто» под управлением мудрого Бэбкока потеряно. Постоянные провалы в обороне в простых ситуациях. Никита регулярно на полшага, полмгновения не успевает прикрыть оппонентов в голевых эпизодах – что чехов, что шведов. Впереди тоже караул. Сильнейший атакующий защитник КХЛ растерял в НХЛ все навыки, особенно в большинстве – ни остро отдать, ни резко выстрелить, ни просто сыграть нестандартно он не может. Что неудивительно – Бэбкок русского на павер-плей не выпускает.

Трямкин. Просто ужас. Ни начать атаку, ни грамотно обороняться – элементарно не обучен. За что его взяли на ЧМ – загадка.

Михеев. Нападающему 24 года, а катается все еще по-детски. Как хоккеист – сборной! – еще явно не сформировался.

Бучневич. Ну средний ведь форвард, хотя и выступает в «Рейнджерс». Играть клюшкой с неудобной стороны, похоже, вовсе не умеет.

Сошников. В НХЛ не пробился. Кроме скорости, ничего нет.

Мамин. То же самое. Хорошие габариты – и все.

Береглазов. Снова тот же случай. НХЛ его отторгла. Как и Зайцев, растерял за океаном лучшие качества.

Шалунов. Игрок клубного уровня. Техники вообще нет, что показали оба удаления в матче со шведами.

Дадонов. Старается, выкладывается. Но ему нужны такие же креативные и качественные партнеры. Равно как Барабанову. Почему в связи с этим не позвали Шипачева – опять же загадка.

Равно как почему в Дании не оказалось ни одного представителя чемпиона России – «Ак Барса»?! Вот нонсенс так нонсенс! И отговорки, мол, казанцы устали после Кубка Гагарина, не принимаются – «барсы», в отличие от лидеров СКА и ЦСКА, во время олимпийской паузы отдыхали почти месяц!

По сути стопроцентные игроки сборной только Кошечкин, Гавриков, Киселевич, Нестеров, Дацюк, Гусев, Капризов, Дадонов, Андронов, Анисимов, Барабанов. Не густо. Тем более трое из них – с травмами. Кое-кто уже успел в отпуск уйти и вернуться. А самое важное – у всех огромный груз олимпийского сезона, чем совершенно не страдают те же шведы и наши сегодняшние противники – канадцы.

Из-за этого кадрового дефицита у нас и большинство просело. Не пошло со шведами у звена Дацюка, а подменить их некому. Как тут снова не вспомнить Шипачева, отдохнувшего полсезона, а также Радулова, Ковальчука, Войнова…

Что нам остается? Только верить в характер и самолюбие всех названных выше ребят. Ведь перед четвертьфиналом ЧМ-2002 тоже никто на россиян не ставил. Еще бы: что, казалось бы, могла противопоставить удерживавшим к тому моменту золото три года подряд чехам во главе с великим Ягром команда, с трудом пробившаяся в плей-офф?! Однако михайловцы, сыграв строго от обороны, прошли чехов, потом финнов, а в финале уступили звездным словакам лишь под самый занавес.