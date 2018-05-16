В среду после тренировки тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал, как наши готовятся к битве с Канадой.

В среду на лед вышло всего шесть игроков сборной России во главе с Павлом Дацюком. Остальные остались в отеле – заниматься по индивидуальному плану тренерского штаба.

А на арену приехало два вратаря – Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, защитник Никита Трямкин и три нападающих – Максим Шалунов, Илья Каблуков и… Павел Дацюк!

Помня об известной поговорке, что «перед смертью не надышишься» такой подход к занятию на льду был вполне оправдан. Оттачивать технику за считанные часы до матча с канадцами уже поздно. А вот хорошо отдохнуть и накопить энергии – не повредит. Но зачем тогда наш ветеран-капитан отправился на лед?!

– У Паши Дацюка есть некоторые проблемы с экипировкой, ему надо было кое-что проверить, – разрешил эту загадку тренер сборной России Алексей Кудашов после тренироки. – Еще у пары игроков – тоже самое. А так у нас на льду сегодня только неиграющий состав.

– Какое настроение у команды перед четвертьфиналом?

– Боевое. Все понимают, что начались решающие матчи. Очень серьезно готовимся к игре с канадцами.

– Помните, что мы их не можем обыграть с 2011 года?

– Естественно. Но мы приехали в Данию за победой. Поэтому еще раз повторю – очень серьезно готовимся. Проанализировали игру канадцев. Ищем в ней слабые стороны и готовим план на четвертьфинальный матч.

– И какие же минусы у сборной Канады?

– Они есть! Давайте не будем только углубляться в эти тактические моменты. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. И, естественно, команда, обладающая известными исполнителями не больно хочет обороняться. И не любит контратаки. В общем, там много нюансов. Я сейчас не хочу залезать в эти тактические дебри. Но есть в игре канадцев моменты, которые мы должны обернуть себе на пользу.

– К примеру, у них оба вратаря не слишком высокого уровня.

– Это как раз одна из тех составляющих, о которых я только что говорил.

– К Макдэвиду будет особое внимание?

– Естественно. Я же говорил, что у соперника есть ряд исполнителей очень высокого уровня. И внимание к ним будет пристальное. Не только к Макдэвиду. Вообще у канадцев команда неплохо сбалансирована.

– То есть вы уже знаете, как победить Канаду?

– Давайте сразу следующий вопрос.

– Можно сказать, что канадцам с группой больше повезло? В том плане, что там конкуренция была выше?

– Нет. Группы были примерно равны. У нас тоже было несколько очень хороших игр. Не вижу тут особой разницы.

– На каждом чемпионате мира много травмированных. Не пополнился ли наш лазарет после матча со шведами?

– Нет. Все более менее здоровы и готовы к бою. Вратарь Василий Кошечкин – в том числе. Все рвутся на лед.

– Значит, против канадцев опять Кошечкин будет играть?

– По составу меня сейчас спрашивать бесполезно. Будем решать завтра, после раскатки. Канадцы уже объявили своего вратаря? У них своя стратегия. А у нас – своя.

– Главная проблема россиян в последнем матче – низкая реализация. Что можно изменить за два дня?

– Это тот момент, который нам просто необходимо улучшить.

– Бучневич нашел свою роль по ходу турнира?

– У нас у каждого игрока в команде есть своя роль. И ребята с ними справляются. Все на своих местах, и мы всеми довольны.