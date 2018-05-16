Каждая категория оценивается по десятибалльной шкале.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЧМ

Россия – 7

Второе место в группе А (5-0-1-1), 16 очков, +22 по шайбам.

Молодая сборная России в принципе перевыполнила задачу-минимум. Уничтожила трех аутсайдеров с общим счетом 20:0. Четко обыграла Словакию (4:0), на тоненького в основное время вынесла Швейцарию (4:3). Поражение от чехов обидно (3:4 ОТ), но тут взято одно очко. Ну а Швеция (1:3) – с таким составом она может стать чемпионом мира.

Канада – 6

Третье место в группе В (4-1-1-1), 15 очков, +20 по шайбам.

Канадцы сильно удивили. Ладно, они по буллитам проиграли американцам (4:5 бул.), это можно понять. Но разгром от финнов (1:5) выглядит удивительно. Как и натужная победа над Латвией в овертайме (2:1 ОТ). В остальном Канада открывалась на аутсайдерах вроде Кореи (10:0), но выше третьего места в группе не поднялась.

ВРАТАРИ

Россия – 8

Есть приятная головная боль у тренеров – Игорь Шестеркин не пропускает вообще ничего уже 140 минут. Василий Кошечкин пропустил 9 шайб (91,35%), но у него соперники были сильнее. Интересно, на кого будет сделана ставка в четвертьфинале. Видимо, на Кошечкина. Но если что, Шестеркин его достойно подменит. Но надо заметить, что у наших вратарей нет опыта игры против звезд НХЛ – это их минус.

Канада – 6

«Кленовые Листья» едут тоже на двух голкиперах – Кертис Макеллини (93,1%, 4 пропущенных гола) и Дарси Кумпер (87,88%, 8 пропущенных голов). Вот Кумпер вообще не убеждает своей игрой. Но он имеет больше игрового времени, и похоже, Канада сделает ставку на него. В этом шанс для сборной России. Канадские голкиперы – вообще не звезды в своих клубах НХЛ, допускают много ошибок, это ахиллесова пята «Кленовых Листьев». Таких голкиперов нужно загружать работой.

ЗАЩИТА

Россия – 7

Не самая звездная наша линия. Но в целом у России качественная защита. Выделяются Никита Зайцев (0+5) и Никита Нестеров (2+1), имеющие опыт игры в НХЛ. Есть проблема, что защитники иногда хватают необязательные удаления. Тот же Никита Трямкин этим грешил. Но косяки в обороне компенсируются тотальным хоккеем, который стремится показывать сборная России.

Канада – 8

По именам выделяются Аарон Экблад, Колтон Парейко, но и защитников сборной Канады нельзя назвать суперзвездами. Они не так часто реализуют себя в атаке – только четыре гола защитников на всех на групповом этапе. И эту оборону можно нагружать, создавая там прессинг. Особенно в большинстве, где с приходом Никиты Гусева у нас заработала первая бригада большинства.

АТАКА

Россия – 8

Здесь нет больших звезд, и мы не ждем Малкина или Овечкина из-за океана. Тем не менее, атака сборной России собрана по ролевому признаку. Есть два атакующих звена, есть два оборонительных. Все стараются забить. Лучший бомбардир – Павел Дацюк (10 очков в семи матчах), которому летом исполнится 40 лет. Второй бомбардир (8 очков) – Кирилл Капризов, которому только 20. Вот такой диапазон у России в атаке – от возраста форвардов до их ролевых функций.

Канада – 10

Очень сильный подбор форвардов. Смотришь, и глаза разбегаются! Коннор Макдэвид (5+8), Мэтт Барзал (0+7), Райан Ньюджент-Хопкинс (4+3)… Конечно, это не Канада на ЧМ-2015, которую можно было назвать DreamTeam. Но состав тоже впечатляет, и он сбалансирован по всем линиям. Канадский капитан Макдэвид – вообще Гретцки наших дней. Скоростной, техничный, умный. Интересно, как его будет останавливать защита сборной России.

ТРЕНЕРЫ

Россия – 8

У нас молодой тренерский штаб. Но Илья Воробьев входил в штаб сборной России еще на ЧМ-2010, когда мы тоже победили Канаду в четвертьфинале. Он помнит, как это делать. Вообще у нас разноплановая бригада – Алексей Жамнов, Алексей Кудашов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов. Каждый знает свою роль, и они умно ведут игру с тактической точки зрения.

Канада – 8

Штаб канадцев возглавляет Билл Питерс из «Каролины» – это не самый звездный тренер в НХЛ. Есть Мартин Бродер, но он работает не с вратарями, а работает генменеджером. В целом это не Майк Бэбкок, не Жоэль Кенневилль. Мы не видим, в чем Питерс превосходит Воробьева.

ИТОГО

Россия – 38

Канада – 38

Мы считаем, что силы в четвертьфинале будут абсолютно равны. Мощь канадской атаки против напора россиян, желающих смять оборону «Кленовых Листьев». Посмотрим, кто кого.

ДОСЛОВНО

– Для нас все в Копенгагене начинается заново. Другой город, другая раздевалка. Но это не должно стать помехой. В Хернинге все было хорошо. И здесь тоже. Русские очень сильны в атаке, у них быстрые нападающие и опасное большинство. И вся команда прекрасно катается. Это будет тяжелый матч.

Мы пока свое большинство не можем наладить. И очень важно хорошо действовать в обороне. Мы старались его подтянуть в последних матчах. Так что думаю, четвертьфинал будет не очень результативным. И вот здесь большинство может выручить.

Мы должны прибавить, в том числе и в скорости. Надо показывать плотный хоккей, а с характером у нас всегда было все в порядке. Вообще четвертьфинал должен получиться классным. Россия – Канада – это яркая афиша. У нашего противостояния есть большая история. А у вас выделяется Павел Дацюк. Легендарный форвард. И молодежь сборной России ему не уступает. Ваша страна всегда готовила интересных хоккеистов.

Коннор МАКДЭВИД, капитан сборной Канады