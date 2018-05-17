Американцы во главе с мегазвездой НХЛ Патриком Кейном на финише группового турнира озадачили. Уступив в одну калитку финнам – 2:6. Похоже, звездно-полосатым первый этап наскучил. Играли они с ленцой, даже непримиримый Кейн, набирающий баллы за результативность в каждом матче. – до плей-офф он наколотил шесть шайб. Причем, все в большинстве, как бы предупреждая соперников – посещать штрафной бокс в играх с американцами смерти подобно.

Чехи это учли, но в середине первого периода дважды пропустили в равных составах. Первый гол забил… конечно, Кейн. Лидер «Чикаго» и трехкратный обладатель Кубка Стэнли включил пятую передачу, улетел от защитника Адама Полашека (далеко не последнего в КХЛ) и кистью умелой отправил шайбу в дальний угол. Под ловушку голкипера Францоуза, одного из сильнейших в нашей лиге.

Уже бывший вратарь «Трактора», который продолжит карьеру в клубе НХЛ «Колорадо»,– персонаж любопытнейший. С оригинальной техникой, да еще и левша. Он редко выкатывается из рамки, сокращая угол обстрела. А тут изменил себе и потерял ворота.

Так в абсолютно равной игре в тихом полупустом зале американцы вышли вперед. Вскоре они увеличили преимущество, расчертив точную по геометрии комбинацию на раз-два-три. Технарь Джон Годро, войдя в зону, ударил по тормозам, сделал улитку и отпасовал Нику Бонино. Двукратный обладатель Кубка Стэнли нашел на пятачке Кэма Аткинсона, которому не составило труда завезти шайбу в пустой угол. Бонино из «Питтсбурга», сваривший в главном трофее НХЛ спагетти, недавно приехал на чемпионат мира с твердым намерением как минимум испить шампанского из Кубка чемпионов мира.

А что же чехи с их птицей-тройкой Давил Пастрняк – Давид Крейчи - Дмитрий Яшкин, растерзавшей сборную России? Они исправно плели кружева комбинаций. Не хватало последнего паса, завершающего аккорда.

Разжалованный из чешских капитанов ветеран Томаш Плеканец, выйдя на козырную позицию, затянул с броском и укатил за ворота. Чем окончательно усыпил звездно-полосатых, потерявших чувство опасности.

Не разбудил их даже гол-красавец Михала Ржепика, забитый в классической чешской контратаке. Американцы завелись, только когда молодой Мартин Нечас реализовал численное преимущество и сравнял счет. Однако чехи, почувствовав вкус гола, отвечали на массированный натиск кинжальными выпадами. К тому же хоккейный бог смилостивился над Францоузом, выложившему шайбу на клюшку соперника. Тот промахнулся по пустым воротам.

Самое интересное, что параллельном матче Россия – Канада североамериканская сборная тоже упустила перевес в два гола. Едва канадцы в Копенгагене вышли вперед, как в Хервинге им ответил заброшенной шайбой Кейн. Он все исполнил волшебно – усадил защитника на пятую точку и после паузы бросил в мертвую для вратаря зону, ему под блин. Есть восьмой гол американского капитана, ставший победным! У финского вундеркинда Себастьяна Ахо их, правда, девять.

Американцы – в полуфинале. Не пора ли Бонино покупать спагетти?

СТАТИСТИКА

США – Чехия – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). 4846 зрителей.

Голы: 1:0 Кейн (Райан, 10.36), 2:0 Аткинсон (Бонино, Годро, 12.19), 2:1 Ржепик (Факса, Гудас, 24.56), 2:2 Нечас (Пастрняк, Гронек, 30.55, б.), 3:2 Кейн (Райан, 46.58).

Вратари: Кинкейд – Францоуз (57.31-58.19, 58.59).

Штраф: 10-2.