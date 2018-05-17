Давненько я не видел стыка Россия – Канада, в котором бы соперники выясняли, не кто лучше играет в хоккей, а кто – хуже. Ими, в общем-то, закономерно, оказались мы. «Кленовые», почти как шведы в группе, погоняли россиян, как кошка мышку.

Если говорить прямо, с нашей командой все стало ясно уже после матча с «Тре Крунур». Расстроил меня не сам факт поражения, а содержание игры. Ибо уже после 40 минут при скользком вроде бы счете 1:2 я совершенно не видел, за счет чего мы можем переломить ход встречи.

Если бы шведы действовали собранно, дисциплинированно, счет был бы не 3:1, а 6:1, ну или 8:2. Настолько велика оказалась разница в классе.

К нашему счастью, в четвертьфинале мы попали на Канаду, у которой чудовищные проблемы с вратарями. Да и защитники отнюдь не Ильи Муромцы.

Однако неладное я почуял с самого начала. В воротах почему-то вышел Шестеркин, а не Кошечкин. Мало того, что Василий априори считался номером один сборной. Прекрасно выглядел со шведами. Но, если вспомнить, именно благодаря блестящей игре против «Кленовых» в декабре на Кубке Первого канала магнитогорец заработал путевку в Пхенчхан.

Не понимаю логики тренеров. Эти канадцы, за исключением Макдэвида, вполне читаемые, даже прямолинейные. Потому Кошечкин с его огромными габаритами явно был к месту. А главное – как весь турнир наигрывать одного вратаря, а на решающий поединок выпускать его дублера? Сомневались в Василии, так делали бы ставку на Шестеркина сразу же!

Но по большому счету все это частности. Чемпионат мира был проигран до его старта. Такого бардака во время подготовки к сильнейшему турниру сезона в период правления Владислава Третьяка я еще не видел!

Странная отставка тренера-чемпиона Олега Знарка, с которым сборная брала медали на всех его четырех ЧМ, а в феврале вернула стране олимпийское золото после 26-летнего перерыва. Аналогичное скоропостижное и непонятное назначение Ильи Воробьева, которое стало, похоже, откровением для самого специалиста.

Далее – такое же кулуарное исчезновение из списка кандидатов на поездку в Данию Ковальчука, Войнова, Шипачева, Радулова, Мозякина, Зарипова... Как апогей – отсутствие в заявке представителей клуба-чемпиона «Ак Барса». С убийственным объяснением, дескать, казанцы устали. Но, в отличие от лидеров СКА и ЦСКА, «барсы» во время олимпийской паузы почти месяц отдыхали!

Вот и вышло, что в Копенгаген у нас приехало слишком много туристов. И когда реализация лишнего у трио Дацюка просела, заменить их в ключевой момент оказалось элементарно некем.

Весь чемпионат промучился в сдерживающем четвертом звене отличный дриблер Барабанов. Из тройки в тройку всю дорогу кидали не менее креативного и скоростного Дадонова. Только в плей-офф их наконец свели вместе, но было уже поздно. Оказавшиеся без поддержки Дацюк, Гусев, Капризов оставили все силы в групповом этапе, и как раз дешевое удаление в овертайме автора золотого гола Олимпиады-2018 поставило точку нашему выступлению на ЧМ-2018.

И кто-то скажет, что мы заслуживали большего?!