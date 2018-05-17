- Игра была достаточно равная, - говорит Дацюк. – Понятно, что у Канады хорошая команда. Они здорово катались, комбинировали. Я рад, что наши молодые ребята не стушевались, показали наш хоккей. Может, не хватило немного везения.

- Показалось, что в овертайме было выдуманное удаление. Как его можно давать в четвертьфинале с Канадой?

- Если я когда-нибудь стану судьей, то дам оценку этого. А так – я пока хоккеист. Всякое бывает. Что там заметил арбитр – я не знаю.

- Как капитан, какую оценку поставите сборной по школьной системе?

- Я не только не арбитр, но и не учитель. А так команда у нас очень молодая, энергичная. Хочет победить, и думаю, здорово, что сборная взяла такой курс на омоложение. И меня тут омолодили.

- У вас есть желание в дальнейшем выступать за сборную?

- Конечно! Если будет здоровье, и пригласят. Если смогу чем-то помочь, то буду помогать. А не так, чтобы просто футболку носить.