КАПРИЗОВ: СУДЬЯМ ВИДНЕЕ

- Что там было в овертайме? Мое удаление. Я неправильно сыграл, - признал Капризов. – Выдуманное ли удаление? Даже не знаю. Судьям виднее, наверное. А вы что видели?

- Что вы просто клюшку прижали канадцу. Удара по ней не было.

- Ну да. Я тоже думал, что удаления не будет. Но видите, дали. Это решение судьи.

- Вы поймали волну в середине матча, переломили ход игры. Чувствовали, что можете дожать канадцев?

- Конечно. И когда забросили первую шайбу, стало полегче.

- Почувствовали класс Коннора Макдэвида? Он организовал три гола.

- Получается, что да. Конечно, все знают – это очень сильный игрок.

- Почему у вашей тройки было мало моментов по ходу матча?

- Ну да. Не создавали, значит. Не совсем удачно играли.

- Согласны, что нужно было нагружать их вратаря?

- Нам говорили об этом на установке. Надо побольше бросать. Мы это знали.

АНДРОНОВ: ТРУДНО ИГРАТЬ С МАКДЭВИДОМ

- Было грустно видеть, как вас удаляли.

- Не знаю… Может, я не прав, и не мне судить. Но в подобных матчах нельзя давать такие простые удаления. В половине из них не было абсолютно ничего. Тем более в овертайме… Наверное, это вам покажется отговорками. Конечно, нужно было выстоять хотя бы в половине моментов. И уже было бы полегче.

- Гол у вас получился красивый.

- Если честно, я только когда сел на лавку, то почувствовал, что шайба попала в меня. Думал, это Зайчик (Никита Зайцев) забил. В принципе там было без разницы. Мы сравняли счет. И уже поэтому я был счастлив, что шайба залетела в сетку.

- Не казалось, что нужно было больше бросать по их вратарю?

- Не знаю, нервничал ли он. Накал в игре был неплохим. Может быть, он где-то не совладал со своими нервами. Я не знаю. Тяжело судить, что с ним происходило. Их голкипер все-таки выступает в НХЛ. Какой-то уровень у него есть, и он неплохой.

- У вас было слишком много уважения к этой сборной Канады в начале матча.

- Я так не думаю. Мы старались действовать с ними плотно. Просто эти удаления где-то ломали нам игру. Мы только разбегаемся, бац – удаление. И они перехватывают инициативу. Тем более если еще забивают… Это самое неприятное.

- Трудно было останавливать Коннора Макдэвида с его скоростью?

- Интересно против него играть, на самом деле. Большой мастер. С ним нужно играть не один момент, а еще, еще… Он ведь за все шайбы цепляется-кусается.

- Какую оценку вы поставите сборной России за этот чемпионат мира?

- Успех-неуспех команды оценивается по результату. А его нет. Наверное, мы сыграли на троечку.