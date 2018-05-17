Сборная России проиграла Канаде. Ровно десять лет назад в Квебеке эти команды сыграли в финале и наша сборная впервые за сто сорок пять лет выиграла золото.

Сегодня у нас был свой Рик Нэш в лице Капризова, а у канадцев свой Ковальчук - бородатый "Мистер Фейсофф" Райан О'Райлли.

Сразу должен признаться в ужасном: матч я на смотрел. Так сложилось. Но зуд стоит такой, что не написать буквально невозможно. И потом все же надо подвести итоги.

Все-таки я уже не так молод, чтобы сильно переживать из-за поражений, но и не настолько стар, чтобы воспринимать их в фиолетовом цвете. При этом твердо убежден, что НЕ просмотр этой игры, пусть несильно, но все-таки продлит мне жизнь...

Мне понравилась сборная России на этом турнире. Да, проигрыш всем сильным соперникам - это аргумент сильный, козырь. Но мне было интересно посмотреть на новые фамилии. Ведь кого-то мы знаем достаточно хорошо, про кого-то что-то слышали, а кого-то не знаем вовсе.

Я рад, что достойно выглядел Анисимов - давно не видел его в деле. Интересно было наблюдать за Бучневичем, который провел отличный сезон в "Рейнджерс". Хорош был Барабанов.

Мамин, Сошников и Михеев играли меньше остальных, но такие игроки есть в любой команде - игровое время не резиновое.

Расстроили ошибки в обороне. Вот как раз эту линию мы знаем хорошо, ведь все, кроме Никиты Зайцева, выступают в КХЛ. Мне показалось, что частенько заигрывались в своей зоне. Прямо вот с перебором. Чуть проще иногда стоит действовать, мне кажется...

Если я правильно помню, то Шестёркин сегодня пропустил первые шайбы на турнире. Две игры "на ноль". Да и Вася не отставал - четыре "сухаря" на двоих в итоге. Но моя ставка на четвертьфинал с Канадой была именно на Шестёркина. Да, он пропустил пять. Так ли виноват в пропущенных шайбах? Не думаю. Разве что, в четвертой можно было постараться поймать, а получилось отбить ловушкой. Полагаю, что если бы сегодня в воротах играл Кошечкин, то результат был бы тот же. Канадцы, как ни странно, умеют весьма метко бросать по воротам. Это знают все, но немногие могут что-то с этим поделать.

При игре в большинстве на протяжении чемпионата мы смотрелись прилично. Немного подпортили себе цифры в матче со шведами и это стоило нам попадания на Канаду. В целом шесть шайб из двадцати двух попыток - это еще ничего. Мы можем и умеем играть в большинство гораздо хуже.

Жаль, жаль, что дальше без нас. Не раз смогли сегодня догнать и разок даже обогнать Канаду - шанс для этого был. Не сложилось. Но почему-то есть ощущение, что сборная у нас есть. Все-таки совсем недавно закончился большой цикл. Как бы не поливали Олимпиаду, но она состоялась, мы там сыграли и мы ее выиграли. После чего было очевидно, что начиная от тренеров, завершая игроками нас ждет глобальный процесс перезагрузки и вот он стартовал. Для начала, весьма симпатично. Теперь надо как следует погреться на солнышке и надеяться на то, что осенью будет нескучно смотреть хоккей.