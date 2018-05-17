Поражение от Канады (4:5 ОТ) эмоционально выпотрошило главного тренера сборной России. Но на все вопросы Илья Воробьев ответил честно.

И через час после матча у всех нас в голове крутилось удаление Капризова в овертайме. И очередная атака, начатая Макдэвидом, в которой канадцы третий раз за этот матч реализовали большинство.

«ПО ШЕСТЕРКИНУ РЕШИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ШВЕДОВ»

- Не скажу, что это удаление было напрасным, но я не знаю часто ли за такие фолы наказывают в овертаймах четвертьфиналов, - поморщился Илья Воробьев. – Ведь Кирилл там не голову сопернику отрывал. Но я бы не хотел эту тему сейчас раздувать. Искать себе оправданий в этом я не хочу.

- За счет чего вам удалось переломить ход матча при счете 0:2?

- В первую очередь за счет характера. Завели ребят, наложили на ударные звенья канадцев свои тройки. По самоотдаче у меня к игрокам мало вопросов.

- Почему так робко провели первый период?

- Североамериканцы всегда очень активно начинают матч. Поэтому мы и действовали не лучшим образом. Но потом перестроились. Начали нормально брать шайбу и что-то с ней делать.

- Согласны с тем, что всю игру сделал Макдэвид? Был ли у нас до матча план – как его нейтрализовать?

- Да, мы старались выпускать против него звено Андронова. И при игре «5 на 5» оно с заданием справилось неплохо.

- Чье было решение поставить в ворота Шестеркина?

- Наше общее. Оно родилось еще после прошлого матча. Мы просто его не озвучивали.

- Не пожалели, что в последний момент сделали такую рокировку?

- Надо проанализировать. Пока все очень свежо, чтобы выводы делать.

«УРОВЕНЬ ТУРНИРА УДИВИЛ»

- Почему у нас первое звено сегодня пропало?

- Да не пропало оно… Просто, когда уровень хоккея намного быстрее, и вся игра идет в стык, когда соперник хорошо сбит. И нет у него растяжки между атакой и обороной, где рослые защитники с длинными клюшками… Ребятам сложнее свое преимущество реализовать.

- Дацюк пластался на льду и в меньшинстве, и в большинстве. Это не снизило результативность ударного звена?

- Не думаю. Мы Павла в меньшинстве выпускали в основном на вбрасывание. Он должен был его выиграть и сразу смениться.

- В Копенгагене мы проиграли с боем всем прямым конкурентам –чехам, шведам, канадцам. Есть тут какая-то закономерность?

- Не думаю. Просто уровень турнира очень высок. Это даже немного необычно. После Олимпиады он пониже обычно.

- Впервые с 2013 года сборная России осталась без медалей. Как это оцените?

- Вы оценивайте. А мы работали и бились. Сейчас могу честно сказать, что для тренеров это был экспромт. Но команда у нас получилась. Результат – другое дело.

- Если бы возглавили сборную раньше, было бы проще?

- Сейчас нет смысла это обсуждать. Следующий сезон? Еще не знаю. Посмотрим.

- Жалеете сейчас о каком-то своем кадровом решении при подборе игроков?

- Выбора не так много было. Мы ребят в состав собирали по крупицам. Много было травмированных. Еще некоторых олимпийский сезон вымотал. Конкретных имен называть не буду. Но ребят брали порой по принципу: «Ну еще вот этого взять можно». Все в обрез было.

- Но при этом связка чемпионов КХЛ Галиев – Ткачев сборной не подошла…

- Ткачев был сильно выжат после победы в Кубке Гагарина, без эмоций. Поэтому мы его не взяли.

«ОСТАНУСЬ ЛИ В СБОРНОЙ? РЕШИТ ФХР»

- Будете менять свой тренерский штаб?

- Я сам не знаю – останусь ли в сборной. Это федерация хоккея решит. Не ко мне вопрос. Назначат – буду работать. Я точно также узнал, что команду на чемпионат мира повезу. Во время тихого часа, между тренировками олимпийской команды.

- Вынесли вы что-то позитивное из этого турнира?

- У меня была настоящая команда. Конечно, хотелось бы медаль. Да мы и сегодня с канадцами бились на равных. Пропускали, но все время отыгрывались. Пусть в конце немножко не повезло, но команда пахала до конца.

- Это самое обидное ваше поражение в карьере?

- На сегодняшний день – безусловно.

- А на что обида?

- Да могли канадцев сегодня обыграть. Очень были к победе близки, как никогда. В равных составах ничем не уступали. Хотя они были даже посильнее, чем год назад. Тот же Райлли (автор победного гола в ворота россиян. – Прим. ред.) год назад играл в первом звене. А сейчас – только во втором.

- Кто из молодых игроков прибавил на этом турнире?

- Очень понравился Михеев. Он прошел весь цикл подготовки со сборной. И попал в команду вовсе не случайно. С будущим игрок. Нам такие нужны, жаль, что их мало. Барабанов хорош. Да все ребята бились и становились сильнее. И как игроки, и как мужики.

«НЕ ЗНАЮ ГДЕ БЫЛ ШИПАЧЕВ»

- Почему все-таки Шипачева не было в вашей сборной?

- Я не знаю, где Вадим был, когда меня тренером сборной назначили, как снег на голову. Возможно, уже в отпуске. У меня не было с ним связи.

- С Радуловым лично пытались поговорить?

- Да я пытался ему дозвониться. Было много пропущенных звонков. А потом стало известно, что он в сборную не приедет.

- Знарку звонили по ходу чемпионата?

- Перед турниром звонил.

- Поставьте оценку своей команде по десятибальной шкале за этот турнир.

- Ну здесь же не школа! Мы работали и все, что у нас было, отдали… А оценивают пусть со стороны.