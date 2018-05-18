«Вашингтон» опять проиграл «Тампе» на своей площадке, и счет в финальной серии Восточной конференции сравнялся: 2-2.

Два умопомрачительных факта. Во-первых, «Тампа» за всю историю выиграла все семь матчей в Вашингтоне в плей-офф. Игроки «Лайтнинг» приезжают туда, как монголо-татары за данью. И это сильно подводит хоккеистов «Кэпиталз».

DMITRY ORLOV ONE TIMES HOME AN ABSOLUTE MISSILE TO OPEN THE SCORING FOR THE CAPITALS!#ALLCAPS 1 - 0 #GoBolts



(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/Qsyg7p82Pn — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.

Во-вторых, «Вашингтон» не выиграл ни одного матча после того, как повел в серии 2-0, причем взял два матча в гостях. «Кэпиталз» слили все 10 игр.

2001 – вели с «Питтсбургом» со счетом 2-0, но проиграли 2-4.

2003 – вели с «Тампой» со счетом 2-0, но проиграли 2-4.

2018 – вели с «Тампой» со счетом 2-0, и вот уже 2-2…

Понятно, почему капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в гневе раздолбал клюшку об ворота после игры. Это какая-то проклятая карма, которая может оставить его команду и самого Сашу без финала Кубка Стэнли.

BRAYDEN POINT WITH A TIC-TAC-TOE BEAUTY, THANKS TO SOME WONDERFUL PASSING FROM TYLER JOHNSON AND YANNI GOURDE!#ALLCAPS 1 - 1 #GoBolts



(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/D20JPnugRo — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.

Как сложился сам матч? Героем стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который сделал 36 сэйвов. Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Энтони Чирелли забросили шайбы «Лайтнинг» в матче, который отдавать не имели права. Хотя «Кэпиталз» доминировали на протяжении большей части встречи и перебросали соперника со счетом 38-20. Шайбы у «столичных» забросили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

STEVEN STAMKOS BURIES BRAYDEN POINT'S PASS INTO THE OPEN NET! LIGHTNING LEAD!#GoBolts 2 - 1 #ALLCAPS



(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/9X4MVFRsCd — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.

Причем счет открыли хозяева. Затяжная атака «Кэпиталз» на пятой минуте закончилась пасом Ти-Джея Оши из-за ворот на набегавшего слева Дмитрия Орлова, и россиянин пушечным броском вогнал шайбу в дальний верхний угол – 1:0.

EVGENY KUZNETSOV GOES FIVE HOLE AND WE'RE ALL TIED UP!#GoBolts 2 - 2 #ALLCAPS



(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/9o5me8jCi8 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.

Но спустя всего четыре минуты уже вели гости. Сначала грубую ошибку в своей зоне допустил Михал Кемпни, отдав передачу обратной стороной крюка точно на клюшку соперника. Второе звено «Лайтнинг» разыграло молниеносную комбинацию, которую завершил Пойнт. А еще через пару минут удаление (свое четвертое за два последних матча) схватил Ларс Эллер, и безотказная спецбригада большинства "Тампы" быстро наказала «Вашингтон». Атаку броском слева завершил Стивен Стэмкос – 2:1.

ANDREI VASILEVSKIY MAKES A SUPERB TOE SAVE TO ROB CHANDLER STEPHENSON!#ALLCAPS 2 - 2 #GoBolts



(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/zWFVeWGM1J — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.

…Гол на 26-й минуте у россиян получился эстетский. Овечкин выдал обалденный диагональный пас на ход Евгению Кузнецову через всю площадку, и тот забил Василевскому между щитков.

ALEX KILLORN WITH THE BACKHAND BEAUTY! THE LIGHTNING LEAD LATE! WHAT A GAME!#GoBolts 3 - 2 #ALLCAPS



(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/JK6wnQDZH4 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.

А потом Эллер снова был удален. Уже вышел из бокса штрафников, но Киллорн успел положить шайбу в сетку. В общем, это все и решило.

«Мы прорвемся, – заявил на пресс-конференции Барри Тротц, которого цитирует NHL.com/ru. – Наша команда весь год была упорной, как черт. И я не жду, что нам хоть что-нибудь достанется малой кровью. Ничего не достанется. И все это знают. В нашей команде все уже просто привыкли к этому. Но мы поедем в Тампу и будем ждать от себя такого же ответа, какой нам удавалось давать (после каждого поражения)».

Пятый матч серии пройдет в Тампе в субботу (воскресенье, 2:15 мск).

ТАБЛО ДНЯ

«Вашингтон» – «Тампа-Бэй» – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

ОРЛОВ, КУЗНЕЦОВ (ОВЕЧКИН) – Пойнт, Стэмкос, Киллорн (СЕРГАЧЕВ), Чирелли

В: Овечкин (0+1; 0, 0, 3, 23.44)

Кузнецов (1+0; 0, 0, 4, 22.50)

Орлов (1+0; 0, 0, 3, 22.54)

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 2, 3, 15.23)

Сергачев (0+1; +1, 0, 0, 10.08)

в Василевский (38-36; 94,7%, 59.57)

Счет в серии: 2-2

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.