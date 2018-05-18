Овечкин в ярости сломал клюшку об ворота… «Вашингтон» снова продул «Тампе»
«Вашингтон» опять проиграл «Тампе» на своей площадке, и счет в финальной серии Восточной конференции сравнялся: 2-2.
Два умопомрачительных факта. Во-первых, «Тампа» за всю историю выиграла все семь матчей в Вашингтоне в плей-офф. Игроки «Лайтнинг» приезжают туда, как монголо-татары за данью. И это сильно подводит хоккеистов «Кэпиталз».
DMITRY ORLOV ONE TIMES HOME AN ABSOLUTE MISSILE TO OPEN THE SCORING FOR THE CAPITALS!#ALLCAPS 1 - 0 #GoBolts— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.
(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/Qsyg7p82Pn
Во-вторых, «Вашингтон» не выиграл ни одного матча после того, как повел в серии 2-0, причем взял два матча в гостях. «Кэпиталз» слили все 10 игр.
2001 – вели с «Питтсбургом» со счетом 2-0, но проиграли 2-4.
2003 – вели с «Тампой» со счетом 2-0, но проиграли 2-4.
2018 – вели с «Тампой» со счетом 2-0, и вот уже 2-2…
Понятно, почему капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в гневе раздолбал клюшку об ворота после игры. Это какая-то проклятая карма, которая может оставить его команду и самого Сашу без финала Кубка Стэнли.
BRAYDEN POINT WITH A TIC-TAC-TOE BEAUTY, THANKS TO SOME WONDERFUL PASSING FROM TYLER JOHNSON AND YANNI GOURDE!#ALLCAPS 1 - 1 #GoBolts— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.
(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/D20JPnugRo
Как сложился сам матч? Героем стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который сделал 36 сэйвов. Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Энтони Чирелли забросили шайбы «Лайтнинг» в матче, который отдавать не имели права. Хотя «Кэпиталз» доминировали на протяжении большей части встречи и перебросали соперника со счетом 38-20. Шайбы у «столичных» забросили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.
STEVEN STAMKOS BURIES BRAYDEN POINT'S PASS INTO THE OPEN NET! LIGHTNING LEAD!#GoBolts 2 - 1 #ALLCAPS— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.
(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/9X4MVFRsCd
Причем счет открыли хозяева. Затяжная атака «Кэпиталз» на пятой минуте закончилась пасом Ти-Джея Оши из-за ворот на набегавшего слева Дмитрия Орлова, и россиянин пушечным броском вогнал шайбу в дальний верхний угол – 1:0.
EVGENY KUZNETSOV GOES FIVE HOLE AND WE'RE ALL TIED UP!#GoBolts 2 - 2 #ALLCAPS— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.
(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/9o5me8jCi8
Но спустя всего четыре минуты уже вели гости. Сначала грубую ошибку в своей зоне допустил Михал Кемпни, отдав передачу обратной стороной крюка точно на клюшку соперника. Второе звено «Лайтнинг» разыграло молниеносную комбинацию, которую завершил Пойнт. А еще через пару минут удаление (свое четвертое за два последних матча) схватил Ларс Эллер, и безотказная спецбригада большинства "Тампы" быстро наказала «Вашингтон». Атаку броском слева завершил Стивен Стэмкос – 2:1.
ANDREI VASILEVSKIY MAKES A SUPERB TOE SAVE TO ROB CHANDLER STEPHENSON!#ALLCAPS 2 - 2 #GoBolts— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.
(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/zWFVeWGM1J
…Гол на 26-й минуте у россиян получился эстетский. Овечкин выдал обалденный диагональный пас на ход Евгению Кузнецову через всю площадку, и тот забил Василевскому между щитков.
ALEX KILLORN WITH THE BACKHAND BEAUTY! THE LIGHTNING LEAD LATE! WHAT A GAME!#GoBolts 3 - 2 #ALLCAPS— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 мая 2018 г.
(WSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/JK6wnQDZH4
А потом Эллер снова был удален. Уже вышел из бокса штрафников, но Киллорн успел положить шайбу в сетку. В общем, это все и решило.
«Мы прорвемся, – заявил на пресс-конференции Барри Тротц, которого цитирует NHL.com/ru. – Наша команда весь год была упорной, как черт. И я не жду, что нам хоть что-нибудь достанется малой кровью. Ничего не достанется. И все это знают. В нашей команде все уже просто привыкли к этому. Но мы поедем в Тампу и будем ждать от себя такого же ответа, какой нам удавалось давать (после каждого поражения)».
Пятый матч серии пройдет в Тампе в субботу (воскресенье, 2:15 мск).
ТАБЛО ДНЯ
«Вашингтон» – «Тампа-Бэй» – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
ОРЛОВ, КУЗНЕЦОВ (ОВЕЧКИН) – Пойнт, Стэмкос, Киллорн (СЕРГАЧЕВ), Чирелли
В: Овечкин (0+1; 0, 0, 3, 23.44)
Кузнецов (1+0; 0, 0, 4, 22.50)
Орлов (1+0; 0, 0, 3, 22.54)
ТБ: Кучеров (0+0; 0, 2, 3, 15.23)
Сергачев (0+1; +1, 0, 0, 10.08)
в Василевский (38-36; 94,7%, 59.57)
Счет в серии: 2-2
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.