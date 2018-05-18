– Хороший матч, но победы в нем, конечно, не хватает, – соглашается Артем. – Если б победили, вообще все было здорово.

– Может не вытянули матч, потому что начали его слишком робко? Не в свой хоккей в первом периоде играли.

– Можно и так сказать. Но это же четвертьфинал! И против нас сборная Канады вышла. Но после первого перерыва мы адаптировались к сопернику. Стали и шайбу хорошо держать, и в чужой зоне действовать активно. Во втором периоде мы стали больше бросать. И поэтому моментов сразу стало много появляться. Мы переломили ход матча, но закончилось все… как есть.

– Можно сказать, что наша сборная вовремя поняла, что канадский голкипер – далеко не Бродо?

– Конечно. Он все время отбивал перед собой. Надо было только больше его нагружать бросками.

– Про конкретно свой гол что скажете? Наудачу бросали?

– Нет! Я целился в ближний угол. Именно туда и попал.

– Удаление на ваш взгляд было спорное?

– Это, которое в конце? Я не буду насчет удаления ничего говорить. Удалили, так удалили. Надо играть.

– Разве не обидно обыграть канадцев в равных составах, но при этом уступить матч, пропустив аж три шайбы в меньшинстве?

– В сборной Канады мастеровитые игроки. Они очень здорово разыгрывают «5 на 4». Ну что сделаешь… Значит, надо было еще лучше играть «5 на 5».

– Россия впервые с 2013 года осталась без медалей. Как вы оцениваете этот факт.

– Это провал.

– Могли замахнуться на большее?

– Конечно. Команда у нас была хорошая. И мы могли победить канадцев. Не хватило совсем чуть-чуть.

– Макдэвида никак нельзя было перекрыть? Ведь, когда у канадцев было большинство, именно он дирижировал атаками. И делал это здорово.

– В меньшинстве вообще кого-то тяжело перекрыть. А Макдэвид очень мастеровитый форвард. Звание лучшего бомбардира НХЛ в двух последних сезонах просто так не выигрывают. В четвертьфинале он сделал игру.

– Наша команда на равных билась с чехами, шведами, канадцами. И всем уступила в концовке. Почему?

– Когда проигрываешь, всегда чего-то чуть-чуть не хватает. Есть какие-то маленькие вещи… Надо просто над ними поработать и все будет хорошо у нас. Команда у нас очень дружная и сильная.