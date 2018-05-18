– Что произошло в матче с Канадой?

– Ну это позор, конечно. А что произошло, нужно спрашивать у федерации хоккея, у Владислава Александровича Третьяка. Наши олимпийские чемпионы проиграли пятой команде НХЛ.

– Пятой?

– А какой? Там все хоккеисты из четвертых звеньев клубов НХЛ.

– А как же Макдэвид?

– Макдэвид и еще два человека. Хотя и Макдэвида не было особо видно. А так – команда четвертых звеньев.

– И все же, каковы причины поражения нашей сборной?

– Я не увидел самоотдачи, никто под шайбу не ложился. Возьмите четвертый гол. Как-то можно было шайбу перехватить, если б действовали более самоотверженно. Когда играем в меньшинстве, нужно ложиться под шайбу. Иначе ничего хорошего не будет.

– Согласен насчет четвертого гола, он больше всего и расстроил.

– Ну мы опять возвращаемся к нашей старой проблеме, о которой говорим из года в год – нет у нас защитников. А ведь играли все сильнейшие защитники, кроме тех, кто в НХЛ. Да и там у нас хороших игроков обороны только два человека. Но мы еще не знаем, как бы они сыграли на больших площадках. Когда четыре метра площадки прибавляются, это немного другой хоккей. К нему тоже надо адаптироваться.

– Лучше б уж 0:5 проиграли, а такое поражение самое больное…

– Да, на такое больно смотреть. А ведь Шестеркин еще сколько выручил.

– Но на данный момент на чемпионат мира приехали все сильнейшие. Или кого-то, кто, на ваш взгляд, заслуживал вызова в сборную, не взяли?

– Не взяли нескольких людей, которые могут обыгрывать которые могут делать игру. Ведь у канадцев нет нормальных защитников, надо просто идти и обыгрывать их. А получилось, что у нас таких игроков нет даже близко.

– Так кого же не взяли?

– Нет вязли трех человек, которые могли сыграть, но их даже не рассматривали.

– Можете назвать фамилии?

– Зачем фамилии называть?

– Но они все их КХЛ?

– Конечно. Возьмем к примеру Анисимова, который забил канадцам. Он из года в год играет в сборной, а посмотрите сколько он забил за это время.

– Так сходу трудно сказать.

– Наберется три-четыре шайбы. Обороняется он, может быть, не плохо, но центр должен распасовывать. Не хочется брюзжать что, мол, были люди в наше время. Но ведь действительно были! Такие центральные, как Быков, Ларионов, Ковин, которые разыгрывали, отдавали, вели игру. Сейчас такого уровня центральных нападающих близко нет.

Что там говорить… Проблем много в нашем хоккее. И все идет от детского хоккея.