Перед вылетом сборной России из Копенгагена в Москву главный тренер нашей команды Илья Воробьев ответил на вопросы «Советского спорта».

– Какое у меня сейчас самое большое желание? – Чуть ли ни на минуту задумался Илья Воробьев. – Проанализировать все как следует нужно.

– Реванша хочется?

– Вот это точно! Реванша очень хочется. В следующий раз победим Канаду? Ну дай бог.

– Можно сказать, что сборная постепенно прибавляла? Ведь в матчах недавнего Евротура все выглядело куда печальней.

– Тут разные составляющие. Если вспомнить, как мы эту команду собирали… Два дня и поехали. Потом также следующий. Кто-то две недели не катался, кто-то месяц.

– Ночью еще раз пересмотрели гол канадцев в овертайме… Как же там шайба прошла под клюшкой Киселевича?

– Мне понравилось, как тренер канадцев на пресс-конференции вчера сказал: «У нас есть 87-го года рождения Кросби и 97-го Макдэвид». Вот и все. Огромное индивидуальное мастерство канадских игроков.

– С отцом матч уже обсудили?

– Мы общались, но наш разговор – семейная тайна.

– Вам вообще заснуть сегодня удалось?

– Да, но не сразу, попозже.

– Вы вчера сказали, что перед турниром общались с Олегом Знарком. Что это было – напутствие или передача эстафетной палочки?

– Понимаю, что все хотят это знать… Но это наши дела. Все останется между нами.

– Не удивились, что швейцарцы обыграли финнов и вышли в полуфинале на канадцев?

– У них сильная команда. Мы же тоже с ними бодались. А потом у них еще два игрока подъехало – Йоси и Фиала. Мы все хотим медалей и привыкли к соперникам, которые за них обычно борются… Но это спорт.

– Получается, что успеха добивались команды, которые усиливались игроками НХЛ прямо по ходу турнира. Может, и нам их не хватало?

– Нам надо своих игроков поднимать. А энхаэловцы – другая тема.

– Может, тогда нашей лиге стоит перейти на маленькие площадки? Чтобы развивать у игроков более быстрое мышление на льду?

– Не думаю, что это решающий фактор. Да, на маленьких площадках решения принимаются быстрее, но там и игра более стандартная. Короче, надо игроков развивать, а не площадки переделывать. Дело в школе, в том, как мы хоккеистов готовим. Сделать так, чтоб у нас высококлассных мастеров больше было. Мы сейчас плоды 90-х пожинаем, когда хоккей был в развале. Игроки есть, но для уровня сборной их нужно подтягивать.

– То есть нужны базовые клубы, где игроки действительно растут, как тот же Никита Гусев?

– Я к базовым армейским клубам нормально отношусь.

– Но ведь другая сторона медали – недостаток конкуренции в КХЛ для топовых игроков, собранных в СКА и ЦСКА?

– Это тоже верно.

– Сейчас неплохо усилились московское «Динамо» и «Автомобилист». С чем это, по-вашему, связано?

– Так, наверное, деньги нашли. Все, как обычно у нас.

– Вы за жесткий потолок зарплат?

– Это не моя тема. Я к деньгам никакого отношения не имею. Мое дело тренировать.

– С руководством ФХР после четвертьфинала уже переговорили о своем будущем?

– Я ничего не знаю. На время чемпионата вообще закрылся и даже никаких хоккейных новостей не читал…

– Сколько вам надо времени, чтобы восстановить силы?

– Мне отдых не нужен! Хотя я с первого апреля на сборах, но пауза мне ни к чему. Хочу работать. Есть силы.