Интересно, какой куш сорвали бы те, кто в начале сезона поставили, что «Вегас» выйдет в финал Кубка Стэнли? А ведь клуб-новичок почти там!

Да, «Вегас» в четвертом матче финала Западной конференции снова обыграл «Виннипег» (3:2). Удивительная сказка о хоккейной Золушке никак не кончается.

Хотя какая она Золушка? Это настоящая амазонка! Просто выносит сильных «Джетс» в серии, заставляя тех делать ошибки.

Уже на третьей минуте счет открыл форвард «Голден Найтс» Уильям Карлссон. Швед не особо пригодился «Коламбусу» (6 голов), а вот в «Вегасе» забил 43 гола в регулярке. Теперь он жжет в плей-офф.

Это случилось в большинстве, когда у «Джетс» за неправильную атаку соперника был удален защитник Тайлер Майерс. Выигранное вбрасывание в чужой зоне, и игроки «Вегаса» двумя пасами нарезают защиту гостей, будто сочную дыню, отдавая шайбу на свободное пространство Карлссону, который здорово бросает, привстав на левое колено.

PATRIK LAINE TIES IT UP FOR THE JETS, WHAT A RIP!#VegasBorn 1 - 1 #WPGWhiteout



(VGK Leads 2-1) pic.twitter.com/mcZMMriDnz — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 мая 2018 г.

«Виннипег» отчаянно рвется в атаку. И вот получает большинство, когда фолит Томаш Носек. Шайбу отбрасывают Патрику Лайне в левый круг вбрасывания, и он вкладывает всю душу в мощнейший щелчок – 1:1.

Но не успели «Джетс» захватить преимущество, как меньше, чем через минуту Носек исправился, забив свой первый гол в этом плей-офф – и вогнал шайбу с пятачка.

Снова бесконечные атаки «Виннипега», теперь забивает другой парень из штрафбата – Майерс. Шайба после его щелчка пробила щитки голкипера Марка-Андре Флери.

TYLER MYERS SLAMS ONE HOME PAST FLEURY! PRETTY STRANGE!#VegasBorn 2 - 2 #WPGWhiteout



(VGK Leads Series 2-1) pic.twitter.com/fWK41Yi9eU — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 мая 2018 г.

Но ничейный счет держался меньше восьми минут. «Вегас» опять вышел вперед, когда Райлли Смит забил красивейший гол. Он сам перехватил шайбу, пролетел по левому флангу и резким кистевым броском переиграл Хеллебака.

BAR. DOWN. BEAUTY. REILLY SMITH WITH AN ABSOLUTELY TREMENDOUS SHOT AND VEGAS HAS TAKEN THE LEAD BACK!#VegasBorn 3 - 2 #WPGWhiteout



(VGK Leads Series 2-1) pic.twitter.com/uztw4TQj5p — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 19 мая 2018 г.

Это все и решило. «Мы побеждаем в таких матчах в девяти случаях из десяти. Сегодня был как раз десятый случай», - убежден капитан «Джетс» Блэйк Уилер.

Дорогой наш человек! Искусство выигрывать в плей-офф как раз и заключено в том, чтобы не проваливать эти десятые матчи.

Пятая игра серии состоится в Виннипеге в воскресенье в 15:00 (ET) – в 22:00 по московскому времени. И где-то за полночь по Москве этот феноменальный «Вегас» может выйти в финал Кубка Стэнли.

ТАБЛО ДНЯ

Вегас – Виннипег – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Карлссон, Носек, Смит – Лайне, Майерс

Счет в серии: 3-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.