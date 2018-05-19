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Да, «Вегас» в четвертом матче финала Западной конференции снова обыграл «Виннипег» (3:2). Удивительная сказка о хоккейной Золушке никак не кончается.

Хотя какая она Золушка? Это настоящая амазонка! Просто выносит сильных «Джетс» в серии, заставляя тех делать ошибки.

Уже на третьей минуте счет открыл форвард «Голден Найтс» Уильям Карлссон. Швед не особо пригодился «Коламбусу» (6 голов), а вот в «Вегасе» забил 43 гола в регулярке. Теперь он жжет в плей-офф.

Это случилось в большинстве, когда у «Джетс» за неправильную атаку соперника был удален защитник Тайлер Майерс. Выигранное вбрасывание в чужой зоне, и игроки «Вегаса» двумя пасами нарезают защиту гостей, будто сочную дыню, отдавая шайбу на свободное пространство Карлссону, который здорово бросает, привстав на левое колено.

«Виннипег» отчаянно рвется в атаку. И вот получает большинство, когда фолит Томаш Носек. Шайбу отбрасывают Патрику Лайне в левый круг вбрасывания, и он вкладывает всю душу в мощнейший щелчок – 1:1.

Но не успели «Джетс» захватить преимущество, как меньше, чем через минуту Носек исправился, забив свой первый гол в этом плей-офф – и вогнал шайбу с пятачка.

Снова бесконечные атаки «Виннипега», теперь забивает другой парень из штрафбата – Майерс. Шайба после его щелчка пробила щитки голкипера Марка-Андре Флери.

Но ничейный счет держался меньше восьми минут. «Вегас» опять вышел вперед, когда Райлли Смит забил красивейший гол. Он сам перехватил шайбу, пролетел по левому флангу и резким кистевым броском переиграл Хеллебака.

Это все и решило. «Мы побеждаем в таких матчах в девяти случаях из десяти. Сегодня был как раз десятый случай», - убежден капитан «Джетс» Блэйк Уилер.

Дорогой наш человек! Искусство выигрывать в плей-офф как раз и заключено в том, чтобы не проваливать эти десятые матчи.

Пятая игра серии состоится в Виннипеге в воскресенье в 15:00 (ET) – в 22:00 по московскому времени. И где-то за полночь по Москве этот феноменальный «Вегас» может выйти в финал Кубка Стэнли.

ТАБЛО ДНЯ

Вегас – Виннипег – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Карлссон, Носек, Смит – Лайне, Майерс
Счет в серии: 3-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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