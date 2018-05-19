Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о главной причине неудачи сборной России на чемпионате мира в Дании.

Я с горечью прочитал слова своего коллеги Виталия Славина о том, что в «сборной России было много туристов». И категорически не могу с ним согласиться. Потому что туристов в нашей команде не было. Все, кого позвали на турнир – бились до конца и показали все, на что способны.

Ну какие туристы самом деле, если наши трижды отыгрывались в четвертьфинальной битве против канадцев?! Да и посмотрите на дебютантов. На того же Михеева, парень явно прибавил в сборной. Барабанов за год, став ее основным игроком, вообще мощно заматерел, стал чуть ли не лидером с собственным почерком. А уж Капризова мы и вовсе воспринимаем уже состоявшимся лидером команды, забывая, что и Кирилл играл на взрослом ЧМ впервые в жизни.

Однако я соглашусь в том, что подготовка нашей команды к турниру была провалена. сборную набирали лихорадочно, торопливо и не всегда осмысленно. Это отчасти подтвердил в своем итоговом интервью ВРИО главный тренер сборной России Илья Воробьев. И сейчас, наблюдая за чужими полуфиналами, хотелось бы серьезно и спокойно разобраться – почему это произошло.

На мой взгляд у ФХР перед ЧМ-2018 было два основных варианта состава сборной.

1) Вести в Данию олимпийский состав, точечно усиленный освободившимися игроками НХЛ. И доказывать всему миру (а в первую очередь российским болельщикам), что Олимпиаду мы выиграли не случайно. Что мы и в КХЛ можем подготовить крутую команду.

2) Прислушаться к слова ветеранов о том, что и легендарная сборная СССР часто пасовала на ЧМ, победив перед этим на Олимпийских играх. И полностью обновить состав. пригласить свежих игроков из КХЛ, которые не участвовали в Олимпиаде, а вместо этого прошли в феврале добротную внеочередную межсезонку. И мастеров из НХЛ, пролетевших мимо Кубка Стэнли и жаждущих доказывать, что они способны на большее. И нормально готовить этот пусть резко омоложенный состав с начала апреля, чтобы подвести его к чемпионату мира в идеальной физической форме.

А что же у нас получилось в реальности?

На два, ни полтора. Ни рыба, ни мясо. Называйте, как хотите. Но в итоге у нас ударное звено составили 39-летний Павел Дацюк и Никита Гусев, которые прилетел в Копенгаген бледный и осунувшийся, потому что переболел свинкой в конце апреля-начале мая. При этом тренеры нам на голубом глазу до сих пор говорят, что Ткачев, Галиев и другие лидеры «Ак Барса» были сильно вымотаны после финала.

Ну как же так? Гусев, Дацюк, Андронов, Кошечкин, после Олимпиады сразу перескочившие в Кубок Гагарина, не устали. А Ткачев и Галиев, для которых сезон по сути начался второй раз в марте, за полтора месяца выдохлись до не могу?

Но вернемся к нашим вариантам.

Первый отпал сам собой после внезапной и скоропостижной отставки Олега Знарка.

Пусть формально никакой отставки не было. Главный тренер якобы стал консультантом. Правда приэтом все понимают, что никого Знарок не консультировал и не собирался. Да и Воробьев признался, что звонил ему всего один раз – до начала турнира. И я сомневаюсь, что говорили они о проблемах сборной. Скорее, просто уладили отношения между собой, чтоб не таскать камни за пазухой после такой внезапной рокировки.

Однако создалось впечатление, что с уходом Знарка сразу рассыпалась и его команда. То ли не все игроки смирились с уходом тренера. То ли сверху прозвучал приказ набирать совсем другой состав.

При это выходило что-то странное. Дацюк и Гусев, оставшиеся в системе СКА, остались и в сборной. А вот Ковальчук, Шипачев и Войнов, закончив контракты в СКА, из нее исчезли без внятных объяснений. Хотя тот же Илья перед этим не раз с жаром заявлял, что хотел бы выступить и на чемпионате мира.

По сути, после ухода Знарка все и развалилось. Но опять же не из-за самого ухода. А из-за его внезапности. Из-за того, что это не было продуманное стратегическое решение передачи команды из одних крепких рук в другие. А был личный конфликт между тренером и руководителями ФХР. Конфликт, который попытались замять. Но о котором, тем не менее, все знают. И который привел к резким и скоропалительным переменам в тренерском штабе национальной команды.

Если бы ФХР убрала Знарка спокойно и запланировано после ОИ, передав полномочия Воробьеву еще в марте, все было бы гораздо лучше. Новый тренер еще тогда же приступил к работе. Прикинул состав, последил за ведущими игроками КХЛ, отправил скаутов в НХЛ… А в апреле начал бы готовить уже свою обновленную команду к турниру. Это было бы логично.

Но ведь и этого не было! Воробьеву позвонили без предисловий в середине апреля и, по сути, рявкнули в приказном порядке: «Принимай сборную!». Да, он не отказался. Но тут уж у любого специалиста голова кругом пошла бы. А впереди два Евротура, и надо просматривать состав, формировать не только его, но и свой собственный штаб… Это не нормальная работа. Это простите, какие-то стресс и истерика на уровне национальной команды.

Отсюда и все наши проблемы. С одной стороны, потрепанные, уставшие и даже больные «вечные» лидеры. С другой – молодежь, которую даже не подведя как следует к турниру физически, бросили сражаться против энхаэловских звезд.

Ребята бились… Но их поражения в решающих матчах никого не удивили. И угнетает не проигрыш в четвертьфинале. А то, что мы могли бы и собрать и, главное, подготовить к чемпионату мира гораздо более сильную команду.

А вместо этого ослабили себя сами.