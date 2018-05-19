Во втором полуфинале швейцарцы сотворили вторую сенсацию на чемпионате мира, вслед за финнами одолев в плей-офф и канадцев – 3:2.

Перед вечерним полуфиналом канадцев со швейцарцами мы с Павлом Лысенковым отдали дань своей самой любимой традиции на чемпионатах мира - забили стрелку с Вячеславом Быковым, приехавшим на турнир из Швейцарии для участия в конгрессе ИИХФ.

Встретились у арены после дневного матча, в котором шведы буквально уничтожили сборную США (6:0). И направились через автостоянку в расположенную рядом гостиницу – чтобы спокойно поговорить подальше от шумно празднующих победу скандинавов…

По пути я обратил внимание на одинокого игрока сборной Швейцарии, который расстелил «пенку» чуть ли не на проезжей части. И отрешенно растягивал мышцы не обращая совершенно никакого внимания на снующих вокруг пешеходов и авто.

– Смотрите, какой профессионал, – невольно обратил я на него внимание Быкова. Вячеслав Аркадьевич присмотрелся. И круто повернувшись на каблуках своих стильных туфель (приезжая на чемпионаты мира, где мы уже встречаемся не первый раз, Быков всегда одет, как денди) вдруг направился прямиком к игроку. Через несколько секунд они уже тискали друг друга в объятьях, как старые знакомые…

– Это Тристан Шервай, – пояснил Быков чуть позже. – Он начал заниматься хоккеем в школе Фрибурга, где я детским тренером работал. А сейчас в Берн переехал, там играет.

…Когда на 19-й минуте швейцарцы открыли счет, я, не так хорошо знакомый с их сборной, как Быков, полез в стартовый протокол – посмотреть фамилию игрока под номером 60, сотворившего на льду минисенсацию. И немного прибалдел, обнаружив, что это наш Тристан. Вот вам и совпадение, и передача энергетики, и… В общем я даже не знаю, как к этому относиться. Но это произошло на наших глазах.

Гол, между тем, отчасти был вратарским. Канадцы продолжали демонстрировать, что голкиперы – их ахиллесова пята. А швейцарцы, которых мы с трудом одолели в группе 4:3, учили нас, как правильно играть против канадцев вторым номером. В следующем периоде «кленовые» сравняли счет хлестким, но тоже не слишком хитрым броском. Но тут же нарвались на удаление, которое их соперники грамотно реализовали, разложив канадскую оборону так, что решающий бросок наносился с центра зоны уже по пустым воротам! В третьем периоде швейцарцы еще раз четко разыграли лишнего. И все что смогли в ответ канадцы – это сократить разрыв в счете, поменяв вратаря на шестого полевого игрока за две минуты сорок секунд до финальной сирены.

Повторилась ситуация 2013 года. Когда швейцарцы также вышли в финале на шведов, одолев перед этим канадцев (тогда это случилось в группе). Увы, аналогия в данном случае правомерна и для сборной России. Наши в 2013-м также, как и сейчас, вылетели в четвертьфинале. Только уступили не канадцам в овертайме 4:5, а американцам в основное время – 3:8.

Стоит также отметить, что канадцы потерпели уже второе весьма досадное фиаско в этом сезоне. На Олимпиаде в Корее они были биты в полуфинале Германией. Теперь их обидчиком стали швейцарцы. И это еще раз доказывает, что сравнивая силу сборных надо кивать ни на Макдэвида в чужом составе, а свою команду готовить к турниру планомерно и добросовестно. Не устраивая в середине апреля форс-мажоров со сменой главного тренера.