Второй финал за пять лет. У России столько же.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН? НИЧЕГО ПОДОБНОГО

По старой и уже ставшей дурной привычке сборную Швейцарии определяют во второй дивизион мирового хоккея. И делают это либо по незнанию, либо просто забывают, что швейцарская NLA – очень приличная лига, в которой играют хорошие легионеры. Там могут предложить приличные деньги, а уровень игры растет год от года.

Многие игроки из-за океана, которые по тем или иным причинам решают перезагрузить карьеру в Европе, выбирают между NLA и КХЛ. И далеко не всегда выбор делается в пользу нашей лиги, которая считается сильнейшей на этом континенте.

Виктор Стольберг, Марк Аркобелло, Мэйсон Рэймонд, Дастин Джеффри – все они сделали выбор в пользу чемпионата Швейцарии. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. С каждым годом качественных игроков в NLA все больше. Вместе с тем растет уровень лиги и новое поколение швейцарской молодежи вскоре сможет прогрессировать в родном чемпионате, а не ехать в канадские юниорки.

Например, такой вариант развития карьеры выбрали Ноа Род и Дамьен Риат, которые сейчас выступают на чемпионате мира. Да, со следующего сезона 21-летний Род будет играть в АХЛ, но в NLA этот нападающий уже успел провести 162 матча за «Серветт».

А ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ?

В целом сборная Швейцарии – довольно молодая команда. 32-летний Рафаэль Диас в этом составе главный ветеран. Все лидеры либо на пике карьеры, либо близки к нему. Роману Йоси – 27 лет и буквально в прошлом году он жег в финале Кубка Стэнли, его одноклубнику Кевину Фиале – 21 и он уже набирает под 50 очков за регулярку в НХЛ. А ведь есть еще и Нино Нидеррайтер, который застолбил постепенно место в топ-6 «Миннесоты», и 21-летний Тимо Мейер, отгрузивший больше 20 шайб в первый полноценный сезон за «Сан-Хосе».

И это не все. Там есть кому подтянуться. Дин Кукан и Мирко Мюллер тоже, мягко говоря, не ветераны и могут в ближайшее время пробиться в составы своих НХЛовских клубов. В крайнем случае всегда можно на год-два уехать в NLA, набить статистику и просить за океаном односторонний контракт.



Фото: Gettyimages.ru

ВРАТАРСКИЙ ВОПРОС

У швейцарцев нет проблем с вратарями. Выстрелить может практически любой. В 2013-м, когда эта сборная впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, основным кипером был престарелый Мартин Гербер. Дедушке в тот момент было 39 лет, но угомонился он не скоро – закончил карьеру только в 42. Кстати, болельщики «Атланта» должны его помнить. В сезоне КХЛ 2009/10 швейцарец был хорош, выступая за клуб из Мытищ.

Сменщиком Гербера пять лет назад, как и сейчас, был Рето Берра, который последние несколько сезонов болтался между НХЛ и АХЛ, но со следующего года будет играть за «Фрибур». Это кипер достойного уровня, который может вытаскивать матчи.

А ведь есть еще и Йонас Хиллер, который не так давно был основным вратарем «Калгари». Сейчас он играет за «Биль» и показывает достойные цифры, но его на этот чемпионат мира не взяли.

Все из-за Леонардо Дженони – абсолютно лучшего вратаря последнего сезона NLA по всем показателям. Раньше он был в сборной на вторых ролях, но на этом ЧМ не оставил шансов Берра, а на пути к финалу остановил нападение финнов и канадцев.

У Дженони нет времени смотреть на то, кто из соперников с шайбой. Он просто ловит и отбивает. Не боится, не дергается, а просто делает все, чтобы не пропустить. На первых минутах вчерашнего полуфинала он сделал все, чтобы удержать свою команду в игре.

Все знают, как мощно начинают канадцы, поэтому от игры Дженони напрямую зависели перспективы его команды. Швейцарцы не стали жаться к своим воротам, чистили пятак, собирали отскоки и при первой же возможности улетали в контратаку. Канадцы не успевали перестраиваться и позволяли сопернику разыгрывать шайбу в своей зоне. Но если бы не Дженони, план швейцарцев ни за что бы не сработал.

СНАЧАЛА БЫЛ КРЮГЕР

Сборная Швейцарии – очень системная команда. Да, пусть не самая замысловатая, иногда откровенно дуболомная, но со своим стилем. Тренеры этой сборной придерживаются одних и тех же схем, начиная со времен Ральфа Крюгера. Национальную команду Швейцарию он возглавлял больше десяти лет.

По сути, именно Крюгер вывел местный хоккей на элитный уровень. Шон Симпсон, Глен Хэнлон и нынешний тренер швейцарцев Патрик Фишер – продолжатели традиций. Они работали по той самой системе, которую настроил Крюгер. Гениальный человек.

Но самое главное, что руководители федерации хоккея Швейцарии не мечутся, а спокойно ждут результата. Они поверили в молодого Фишера, не уволив его после провала на ЧМ-2017 и не самого удачного выступления на Олимпиаде в Пхенчхане. Просто дали тренеру спокойно работать и сегодня будут смотреть на свою команду в финале чемпионата мира – втором за пять последних лет. У России за этот период их столько же.



Патрик Фишер. Фото: Gettyimages.ru

КОМАНДА-ТРАНСФОРМЕР

К слову, кандидатура Фишера была выбрана неспроста. Он был помощником в штабе Симпсона пять лет назад и тоже причастен к историческому успеху. Как тренер он прогрессирует, это показывают не только результаты, но и игра сборной Швейцарии.

Фишер здорово разбирает соперников, нейтрализует их сильные стороны и пытается бить по слабым. В матче со сборной России швейцарцы жестко прессинговали защитника с шайбой, и перекрывали направление передачи на центрального нападающего, зная, что наша команда стремится развивать атаку моментально, не используя длинные раскаты. Раньше мы играли по другой системе, не все игроки обороны успели перестроиться, поэтому допускали ошибки, отдавая неточные передачи за ворота или пробрасываясь под давлением.

Нас они также подмяли на пятаке, где мы исторически плохо играем, и не сравняли счет на последних секундах только чудом. Финнов швейцарцы лишили пространства в средней зоне, а в своей вытесняли форвардов соперника на периметр и ждали поперечных переводов, чтобы резко контратаковать после перехвата.

Ну а во втором периоде, играя с дальней лавкой, он просто смяли мягкотелую команду Лаури Марьямяки силовым давлением. Крайние форварды сборной Швейцарии глубоко закатывались в чужую зону и без лишний раздумий агрессивно шли в отбор. Две шайбы из трех они забили после потерь финнов в своей зоне.

Канадцев швейцарцы весь матч переигрывали по скорости. Команда Фишера в два-три паса добиралась до ворот Дарси Кемпера, а защитники «листьев» просто не успевали занять позиции. В обороне на сей раз Фишер выбрал компактность. Игроки сборной Швейцарии отдали пространство возле бортов Макдэвиду и компании, а сами сосредоточились на своем пятаке и помощи вратарю.

Да, без везения не обошлось, но кто скажет, что швейцарцы не достойны финала? Свои медали они взяли по праву и планомерно на них работали. Команда Фишера прилично покусала шведов в группе, но проиграла. Посмотрим, что Патрик придумает против этой машины в финале.