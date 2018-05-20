Команда Овечкина горит в серии с «Тампой» — «Вашингтон» проиграл три матча подряд и оказался на грани вылета из плей-офф.

Пара штрихов к портрету. В последние 4:48 минуты пятого матча финала Восточной конференции капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 4:36 минуты. То есть он не уходил с площадки вообще. Забил гол. Пытался вытащить команду за уши из болота. Не получилось, не удалось.

А голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 100 из 106 бросков в последних трех победных матчах в створ своих ворот. Конечно, у Васи могут быть и взлеты, и падения. Но не просто так его номинировали на «Везина Трофи» (лучший вратарь сезона). И в серии с «Вашингтоном» он реально тащит.

Как отличился Овечкин? На 59-й минуте, когда «Кэпиталз» уже сняли голкипера, Александр Великий зарядил из своего бластера фирменный заряд, прошив насквозь ворота «Тампы». Роскошный Василевский среагировать не успел.

EVGENY KUZNETSOV TALLIES A BEAUTY OF A TIP TO SET THE CAPITALS FRANCHISE RECORD WITH 22 POINTS IN A SINGLE STANLEY CUP PLAYOFFS!#GoBolts 3 - 1 #ALLCAPS



(Series Tied 2-2) pic.twitter.com/Gx8i9madhH — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 мая 2018 г.

Свой гол забил и Евгений Кузнецов, когда на 25-й минуте подправил шайбу после дальнего броска Мэтта Нисканена. Кстати, Кузя побил рекорд «Вашингтона» всех времен по очкам, набранным в плей-офф – 22 (11+11) в 17 матчах. Евгений обогнал Овечкина (21), не говоря о других игроках. Другое дело, что для «Кэпиталз» может все очень скоро закончиться. Потому что к тому моменту, когда забивал Кузнецов, «Вашингтон» уже горел 0:3…

Да, матч начался шокирующе для «Кэпиталз». Уже на 19-й секунде потеря в средней зоне привела к тому, что четвертое звено «Тампы» открыло счет. Кэллахэн протолкнул шайбу мимо Дмитрия Орлова на Пакетта, и тот переиграл голкипера Брэйдена Холтби – 1:0. Кстати, это самая быстрая кубковая шайба в домашних матчах в истории «Тампы» (предыдущее достижение принадлежало как раз Кэллахэну, который в мае 2016 года забил на 27-й секунде).

На 10-й минуте Стивен Стэмкос навязал борьбу Орлову, Никита Кучеров завладел шайбой на входе в зону и отдал передачу Палату, и тот кистевым броском отправил шайбу в правый угол ворот Холтби – 2:0.

RYAN CALLAHAN! THE FORMER RANGER CRASHES THE NET AND POTS THE REBOUND!#GoBolts 3 - 0 #ALLCAPS



(Series Tied 2-2) pic.twitter.com/DeMvFZPzjF — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 мая 2018 г.

Передача стала для Кучерова 30-й в карьере в плей-офф. По этому показателю форвард вышел на третье место за всю историю «Тампы», уступая только Виктору Хедману (41) и Мартену Сан-Луи (35).

А на 33-й секунде второго периода четвертое звено «Лайтнинг» забило снова. Антон Строльман продрался к воротам, атаку поддержали форварды и рикошетом от Холтби шайбу – уже в полете после силового приема Овечкина – занес в сетку Кэллахэн (3:0).

«Я не могу дать оценку началу матча, – заявил главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, которого цитирует NHL.com/ru. – Возможно, мы подумали, что матч снова начнется в восемь вечера, а не в 19:15, как сегодня. В дебюте я не чувствовал, чтобы у нас что-либо получалось. Мы не играли быстро и сами выкопали себе яму».

Счет в финальной серии Востока стал 3-2 в пользу «Лайтнинг». Шестой матч серии пройдет в Вашингтоне в понедельник (три часа ночи вторника). И будет очень удивительно, если «Кэпиталз» упустят такое преимущество, когда вели 2-0 в гостях. С другой стороны – это же «Вашингтон». Разве он может удивить нас чем-то в плей-офф? Кажется, от команды Овечкина мы видели уже все.

ТАБЛО ДНЯ

«Тампа-Бэй» – «Вашингтон» – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Пакетт, Палат (КУЧЕРОВ), Кэллахэн – КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН

ТБ: Кучеров (0+1; 0, 0, 2, 15.25)

Сергачев (0+0; 0, 0, 0, 12.03)

в Василевский (30-28; 93,3%, 60.00)

В: Овечкин (1+0; -1, 0, 3, 20.16)

Кузнецов (1+0; +1, 0, 4, 18.16)

Орлов (0+0; -2, 0, 2, 19.29)

Счет в серии: 3-2

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.