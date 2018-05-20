Смотрите, сборная России обыграла одного финалиста чемпионата мира – Швейцарию (4:3 в группе). И проиграла другому финалисту – Швеции (1:3 в группе). А в четвертьфинале на равных билась с Канадой (4:5 ОТ), и все испортили три сомнительных удаления, в которых все решил один из лучших хоккеистов мира Коннор Макдэвид. Если бы не это, что мешало России молодой дернуть Канаду, как в полуфинале сделали швейцарцы?

Да, у нас была молодая команда, если вынести за скобки капитана Павла Дацюка, которому летом исполнится 40 лет. При этом Дацюк стал лучшим бомбардиром команды, набрав 10 (2+8) очков в восьми матчах. И его отметили организаторы, назвав топ-3 хоккеистов сборной России – наравне с Василием Кошечкиным и Сергеем Андроновым.

В составе у нас было 11 дебютантов без опыта игры на ЧМ. Кульминацией стал момент, когда в четвертьфинале в ворота определили необстрелянного Игоря Шестеркина. Он сыграл старательно, но пять голов пропустил.

Турнир в Дании показывает, что четыре сборные с наибольшим количеством игроков НХЛ пробились в полуфиналы. Россия оказалась на седьмом месте, имея только шесть хоккеистов из лучшей лиги мира: защитник Никита Зайцев, форварды Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артем Анисимов, Никита Сошников. И ни одного энхаэловского вратаря, хотя только с ними сборная брала четыре золота за последние 10 лет (2008, 2009, 2012, 2014). Так что результат логичен.

И можно было бы дождаться каких-то звезд НХЛ. Но одни получили травмы (Панарин, Бобровский, Малкин…), другие отказались (Радулов…), третьи вышли в финал конференций Кубка Стэнли (Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Василевский…). Этих ребят не хватило.

Александр Кожевников говорит, что Россия проиграла в четвертьфинале пятому составу Канады. А какой у нас был состав? Не хватало лучших из НХЛ. Не было лучших из КХЛ. Ни одного из «Ак Барса», взявшего Кубок Гагарина. Состав где-то третий, не выше.

Сборная России, завоевав золото в Пхенчхане, сознательно пошла на омоложение, готовясь к новому олимпийскому циклу. И эти дебютанты получили опыт. К тому же был собран молодой тренерский штаб – Илья Воробьев, его помощники Алексей Кудашов, Анвар Гатиятулин, Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Рашит Давыдов. Воробьев говорит, что новый контракт ему пока не предложили. Но скорее всего, он возглавит СКА и продолжит рулить сборной России.

В целом команда достойно билась с канадцами. Да, проиграла в четвертьфинале. Но это сборная на вырост. И нужно подумать, как менять российский хоккей. Понятно, что в КХЛ надо повышать конкуренцию. Шаги по направлению к этому – сокращение лиги, когда отрезаются не самые сильные клубы («Металлург» Новокузнецк, «Югра», «Лада»). То есть будет больше напряженных матчей, в которых растет мастерство хоккеистов.

Понятно, что в идеале КХЛ нужно переходить на маленькие площадки. Канадцы в четвертьфинале показали, что у них выше скорость мышления, а также реакция в принятии решений. Не говоря о том, что на коробках стандарта НХЛ идет круче силовая борьба. В этом смысле у игроков из Северной Америки есть преимущество.

То, что Швейцария выходит в финал – не сенсация. Уровень хоккея в мире поднимается. Германия играет в финале Олимпиады. Латвия гоняет шведов в четвертьфинале. Дания с пятью игроками НХЛ едва не попадает в плей-офф. Сопротивление соперников становится выше. Но сборная России уверенно побеждала тех, кто ниже ее классом или стоит на одном уровне: общий счет 24:0 в матчах с Францией, Австрией, Белоруссией, Словакией, 4:3 со швейцарцами. С остальными возникали проблемы. Но они до финала дошли.

Так что посмотрим, к чему придет сборная России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Чемпионат мира в Дании – только лишь первый шаг в эту сторону.