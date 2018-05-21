Вот так бывает, что большое интервью Вячеслава Быкова еще не вышло – тренер общался час с обозревателями «Советского спорта» в субботу. А в воскресенье я раскрываю тайну, которая должна была быть в этом интервью.

В общем, Быков заинтриговал нас тем, что ему поступило сногсшибательное предложение от одного клуба КХЛ, которое он был вынужден отклонить. Но сам клуб не назвал.

- Сейчас откроете секрет, Вячеслав Аркадьевич?

- Да, я готов. Ко мне обратился Александр Крылов, ставший председателем совета директоров «Авангарда». Он предложил мне возглавить команду, стать главным тренером. И помогать в развитии омского клуба.

Эта встреча произошла в Швейцарии. За всю мою тренерскую карьеру приходилось встречаться с многими руководителями, уважаемыми людьми. И в этот раз было очень приятно. Польстило то, что Александр Крылов хочет поднять и структурировать «Авангард». Он не обольщается сиюминутным результатом в КХЛ, а строит очень серьезный проект с мощным базисом. Большое внимание уделяется школе, академии, своим воспитанникам. Нужно воздвигнуть пирамиду, которая в том числе будет соответствовать спортивному бизнесу. Кстати, мы уже начали готовить программу развития хоккея в Омской области,

- А что же вчера молчали об этом? Зачем держали в секрете?

- Да, вы правы – подумал, что теперь могу раскрыть эту информацию. Пусть люди понимают, что в «Авангард» пришел человек, в котором я уверен, который разбирается в хоккее. Он создаст продукт, который необходим сибирякам. Вообще я таких управленцев встречал очень редко. Могу сравнить только с Сергеем Кущенко.

- Так вы станете главным тренером «Авангарда»?

- В силу моих обстоятельств я отклонил это предложение. Но мы договорились, что в любом случае будем на связи. От меня всегда ждите и помощь, и совет. И мое видение ситуации, и мое мнение по разным вопросам. Вообще я всегда готов отозваться к людям, которые хотят развивать хоккей. Желаю успеха Крылову и всему штабу, который он будет формировать.

- Правда, что «Авангард» теперь возглавит Петерис Скудра?

- Мне сложно тут давать комментарии. Я не привык жонглировать слухами. Пусть решение принимает руководство омского клуба.

P.S. Как стало известно «Советскому спорту», в понедельник может быть объявлен главный тренер «Авангарда». И это будет не Скудра.