Сборная Швейцарии преподнесла сюрприз, в битве за золото сражаясь на равных с действующими чемпионами мира и уступив лишь по буллитам – 3:4.

Итак, в воскресенье нам всем предстояло совершить малоприятное путешествие в 2013-й год. Финал чемпионата мира в Стокгольме повторился один в один. Пять лет назад швейцарцы также вышли в финале на шведов, одолев перед этим канадцев. Только тогда это случилось еще в групповом турнире. Ну а «бронзу» завоевали американцы.

Увы, воспоминание это для болельщиков сборной России весьма неприятное. Наши в 2013-м также, как и сейчас, вылетели в четвертьфинале. Только уступили не канадцам в овертайме 4:5, а американцам в основное время – 3:8. А еще проиграли в группе французам. Но заняли в итоге пятое место в общем зачете. Сейчас же россияне оказались только шестыми, пропустив вперед не только полуфиналистов, но и сборную Финляндии, занявшую первое место в своем дивизионе.

В целом ситуация просматривается четко – когда сборные России и Канады проваливаются на чемпионат мира, швейцарцы тут как тут – в финале!

И в целом это неплохо. Если взглянуть на этот факт шире, то он говорит о том, что хоккей в мире не застыл, не киснет в своем микромире из шести супердержав, а прирастает новыми конкурентами. На Олимпиаде в элитную компанию ворвалась Германия. Сейчас роль главного раздражителя исполнила Швейцария. Ну а мы можем с некоторым удовлетворением констатировать, что сборная России им не проиграла в личной встрече. Ни в Корее, ни в Копенгагене. Отмечу и еще один факт, чтоб вы не смотрели на нынешнего финалиста свысока. В сборной Швейцарии сейчас восемь игроков из НХЛ. У России – только шесть.

ШВЕДЫ ПОТРЯСЛИ ГЛУБИНОЙ СОСТАВА…

Фаворитами в финале, между тем, конечно были шведы. И потому, что в их составе набралось аж 20 игроков НХЛ. И потому что они становились чемпионами уже год назад. И потому, что пять лет назад они буквально смели швейцарцев в финале – 5:1.

Но больше всего «Тре Крунур» поразила меня тем, что в ее составе осталось всего три действующих чемпиона! Всего год прошел, а команда полностью обновилась и, тем не менее, снова вышла в финал. Причем, комплектовалась шведская сборная явно не целенаправленно, а в общем-то случайным образом – из игроков не попавших или вылетевших из Кубка Стэнли. При этом дебютантов ЧМ в ней оказалось всего двое. Вот это глубина состава! О которой нам сегодня можно только мечтать…

Матч начался под диктовку скандинавов. И, как правильно заметил в интервью «Советскому спорту» Владислав Третьяк, это был хоккей экстра-класса. Шведы словно понятия не имели о прописной истине, которую нам постоянно предъявляют перед турниром российские тренеры. О том, что в сборной обязательно нужны два оборонительных звена.

Напротив, каждая смена шведов оборачивалась атакующим фейерверком. И, казалось, что удержать этот натиск просто невозможно. Что тут не то, что швейцарская, любая оборона треснет!

А ШВЕЙЦАРЦЫ – УВЕРЕННОСТЬЮ В СЕБЕ

Но лично меня это не обмануло! Потому что я помнил, как в полуфинале швейцарцы уступили канадцам в третьем периоде по броскам 1:18. Но этот единственный бросок по североамериканским воротам обернулся в полуфинале голом. А гол затем оказался победным.

Поэтому я не удивился, когда швейцарцы, проиграв первый период финала по броскам куда более пристойно – 7:13, отличились первыми. Тем более, что и пять лет назад в финале счет также открыли именно они. А уже потом пропустили пять безответных шайб.

Шведы и на этот раз с ответом не затянули, отыгравшись за 75 секунд. Но второй период начали почему-то более осторожно. А затем схлопотали удаление, в меньшинстве грубо ошиблись на пересменке и позволили Мейеру без помех расстрелять Нильссона.

Ну и ну! Швейцария второй раз вышла вперед в финале. Такого в истории чемпионатов мира еще не бывало… Шведы играли быстро, красиво и элегантно, с шиком. Швейцарцы – самоотверженно и нисколько не тушуясь перед более матерым соперником.

ГОФМАН СНОВА В ФИНАЛЕ

После этого все на льду стало очевидно. «Тре Крунур» шла вперед всей пятеркой. Альпийцы также всей пятеркой защищались. И я бы сказал, что финал складывается под швейцарский расчет. Потому что их редкие контратаки были опасны. А в их зоне шайба хоть и металась постоянно возле ворот, но до цели не доходила.

Но в хоккее есть одно неоднократно проверенное правило – если команда уходит в глухую оборону, то рано или поздно сфолит. Так вышло и на этот раз. И швед иранского происхождения Зибанежад реализовал большинство.

В битве за золото вновь наступило равновесие. Которое опять напоминало, что швейцарцы вовсе не случайно вышли в финал, обыграв перед этим финнов и канадцев. А главным арбитром на этом матче работал Роман Гофман, который судил и финал чемпионата мира в Москве. Так что наших судей в мире ценят!

На этот раз золотая сказка Гофмана затянулась до буллитов. А там опытные шведы подтвердили свою славу буллитных чемпионов, сорвав историческую сенсацию. Швейцарцы так и не стали чемпионами. Хотя были очень к этому близки… Никогда ранее они не подходили так близко к золотым медалям…