Это не «Вегас», а чума! Команда-первогодок лиги, которую собрали на коленке, вышла уже в финал Кубка Стэнли. Невероятно!

КТО ТАКОЙ ТАК?

Пятый матч серии «Виннипег» - «Вегас» проходил в те же минуты, что и финал чемпионата мира. Вот так совпало.

В пресс-центре подхожу к Алексею Яшину. Как вы знаете, экс-форвард «Оттавы» и «Айлендерс», которого за регулярный приезд в сборную на чемпионат мира называли Капитан Россия, после завершения карьеры стал частным инвестором. И вложил какую-то долю денег в «Вегас», став его миноритарным акционером.

- Так забил, - говорю Яшину.

- А? – удивляется он.

- Алекс Так забил.

- Кто это?

- В смысле? Кто здесь акционер «Вегаса» - я или ты? Это же форвард «Вегаса», лучший друг Вадима Шипачева.

- Я знаю, что матч идет, - объяснил Алексей. – Но специально счет не смотрю, чтобы сильно не нервничать. Ты ко мне подойди, когда все закончится. Очень хочу видеть «Вегас» в финале Кубка Стэнли. Это будет такая сказка!

…А вы бы год назад вложили деньги в клуб-новичок, который только появился в лиге – в городе, где раньше не было клуба НХЛ? Пойдет ли там профессиональный спорт? А вдруг нет? Вы рискуете своими финансами, которые могут спеть романсы.

Однако сейчас акции «Вегаса» стоят уже более 10 долларов, в то время как год назад цена на них составляла 3-4 доллара. А прибыль будет реинвестирована, ее снова вложат в дело. Это не клуб-однодневка. Он пришел в НХЛ всерьез и надолго.

НЕ ВЫСКОЧКИ

«Голден Найтс» выбили в первом раунде очень серьезного соперника – «Лос-Анджелес», дважды обладателя Кубка Стэнли последних лет. Мы увидели вынос тела из салуна: 4-0 в серии. Второй раунд – победа над «Сан-Хосе» в шести матчах. Финал Западной конференции – пройден крутой «Виннипег» в пяти матчах. Посмотрите, какой у «Вегаса» запас прочности. Он даже не играет седьмую встречу, где все от ножа. Зачем, если можно все решить раньше?

ALEX TUCH OPENS THE SCORING UP FOR THE GOLDEN KNIGHTS!#VegasBorn 1 - 0 #WPGWhiteout



(VGK Leads Series 3-1) pic.twitter.com/3caS2KuGpK — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 мая 2018 г.

И ведь «Голден Найтс» - не выскочки. Почему-то люди забывают, что «Вегас» в минувшем регулярном чемпионате одержал 51 победу. Какое-то время шел вообще первым в лиге, имеет разницу шайб «+44».

JOSH MORRISSEY TIES IT UP FOR THE JETS RIGHT OFF THE DRAW! WHAT A SHOT!#WPGWhiteout 1 - 1 #VegasBorn



(VGK Leads Series 3-1) pic.twitter.com/MZGsZmAnfj — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 мая 2018 г.

История «Вегаса» в этом сезоне невероятна. И уже вписана золотыми буквами в летопись НХЛ. Это спорт высшей пробы, хоккей в лучшем проявлении. Какое-то природное явление вроде урагана.

Но даже оно требует объяснений. Хоккейная команда – тем более. Мы хотим понять, почему «Вегас» так хорош. И я снова подхожу к Яшину, когда пятый матч только что закончился. «Виннипег» сравнял счет, но у «Вегаса» все зарешал Райан Ривз – силовик из четвертого звена, который удачно подставил клюшку около ворот.

RYAN REAVES! AN UNLIKELY GOAL SCORER BREAKS THE TIE FOR VEGAS ON THE TIP!#VegasBorn 2 - 1 #WPGWhiteout



(VGK Leads Series 3-1) pic.twitter.com/GqjQbgQhrA — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 мая 2018 г. Алексей прям подпрыгнул от радости. Побежал к моему компьютеру, чтобы смотреть лучшие голы. Чуть даже на пол не сел, я ему вовремя стул подал. Вижу, что в экстазе человек. Алексей прям подпрыгнул от радости. Побежал к моему компьютеру, чтобы смотреть лучшие голы. Чуть даже на пол не сел, я ему вовремя стул подал. Вижу, что в экстазе человек.

КАК У ЗНАРКА

«Почему «Вегас» так хорош? – задумался Яшин. – Тут сочетание нескольких моментов. Самое главное – июньский драфт расширения. Он проходил немного по другой схеме, чем раньше. Структура команд сейчас уже иная. Раньше было четко: два звена играющих, обороняющееся звено и чекинг-лайн – силовая тройка, где крепкие ребята бегут в атаку и выносят всех подряд.

А теперь в НХЛ этой модели нет. Третьи и четвертые звенья тоже умеют играть в хоккей. И туда попадают мастера. Может, они не слишком звездные, как в первых двух тройках, поэтому не получали много игрового времени в других клубах. Ну а в «Вегасе» они раскрылись. Команда забрала на драфте талантливых игровичков, им доверяют, они себя проявляют.

Еще один фактор – вратарь Марк-Андре Флери. Да, он был травмирован, и в какой-то момент у «Голден Найтс» вообще случилась эпидемия, там играл четвертый голкипер. Но команда не просела, закалила характер, а теперь стабильно набирает очки».

Получается, что «Вегас» сейчас задает хоккейную моду. Лучше иметь не несколько суперзвезд в клубе – как вот Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн в «Чикаго», Джон Таварес и Мэтт Барзал в «Айлендерс», даже Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в «Эдмонтоне»… Специально перечисляю команды, которые в этом сезоне не попали в плей-офф.

А лучше четыре равных звена-бегунка, где забить может кто угодно и когда угодно. Где Уильям Карлссон достигает такого прогресса, что поднимает за год свою голевую продуктивность с шести (в «Коламбусе») до 43 голов (уже в «Вегасе»). Кстати, эта модель чем-то похожа на московское «Динамо» времен Олега Знарка, где тоже были такие вот четыре боевые пятерки, которые бежали и втыкались, боролись и забивали. А в итоге завоевали два Кубка Гагарина. Этакая доктрина социализма – все общее, все вокруг равны.

Но история «Голден Найтс» только начинается. Еще не выигран Кубок Стэнли. Не подведены итоги, не реинвестированы дивиденды с акций. В конце концов, Алексей Яшин не слетал в Лас-Вегас на финал. Когда он там еще будет?!

Хотя успех «Вегаса» уже гениален. А его возможный триумф в финале – против «Тампы» или «Вашингтона» - может стать самым необычным в истории НХЛ.

ТАБЛО

Кубок Стэнли. 1/2 финала

Виннипег – Вегас – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Моррисси – Так, Ривз

Счет в серии: 1-4

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.