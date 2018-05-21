Для одной команды эта игра вполне может стать последней в сезоне. Имя ей «Вашингтон».

Удивительные дела творятся! Если кто не в курсе, то «Вегас» уже в финале. Команда уже вошла в историю, ибо сыграет в главной серии сезона НХЛ в первый же свой сезон. Это второй случай в истории лиги с древних времен – однажды такого удалось добиться «Сент-Луису». Когда-то в НХЛ прошел «финал кошмаров», да и этому финалу тоже придумают наверняка какое-то красивое название. Я пока не придумал.

Если в серии против «Виннипега» злой «Вегас» просто перебегал, замучал и в конечном итоге задолбал своего противника в пяти матчах, то в серии «Тампы» и «Вашингтона» совсем другой разрез. Хоккей здесь идет куда более красочный, европейский, скоростной. Команды обмениваются великолепными комбинациями, и смотреть на это одно удовольствие. Но как, скажите, как могло произойти так, что после второго проигранного матча, «Тампе» удалось перевернуть серию в свою пользу и сегодня постараться прикончить противника?

Всегда сложно ответить на такой вопрос, когда речь идет о чистом спортивном состязании. Без нехороших примесей. Но есть несколько набросков. Хочется анализировать что-то материальное, но без потусторонних сил в этом виде спорта обходится не всегда.

В начале серии не слишком удачно играл в воротах Василевский. Полагаю, что это факт. Стальной хоккейный эксперт Дон Черри в очередной раз напомнил всему миру, что без вратарей в плей-офф делать нечего. Так вот, в начале серии получилось так, что «Тампа» играла с вратарем, который может быть сколько угодно хорошим, но если в самые жуткие моменты он не тащит – пиши корявым почерком «пропало».

Ну, хорошо. Сначала Василевский не тащил, а потом стал тащить, и все стало хорошо – спросите вы? Не совсем так. «Тампа» изначально очень достойно играла в большинстве – лишь в последнем матче команда обошлась без гола в неравных составах. Проигрывала она или выигрывала – большинство работало. А это не менее важно в плей-офф, чем надежный голкипер. Василевский успел прийти в себя до конца серии, большинство никуда не девалось – и вот уже в противостояние переходит в клинч.

А что же «Вашингтон»? И здесь не обойти вратарский вопрос. По-моему, эта команда вообще давно не блещет сильной вратарской линией. А если не забивает Овечкин и не показывает волшебный хоккей Кузнецов – тогда как? Ну, пока вот именно так, как и есть на самом деле – команда в шаге от вылета из Кубка.

Проблема в Овечкине? Да, есть интересная тенденция, выраженная в цифрах: в двух победных матчах этой серии Овечкин проводил на льду меньше времени, чем в проигранных. Совпадение? Да, скорее всего. Но любопытно.

Знаете, есть предложение оставить человека в покое. Серия продолжается. В конце концов, даже если в шестом матче он сделает хет-трик, в седьмом дубль, и «Вашингтон» выйдет в финал, то даже это не заставит заткнуться тех, кто по разным причинам почему-то не переваривает этого игрока. Что, на самом деле, странно.

Да и вообще, в этом плей-офф игра строится отнюдь не вокруг Овечкина, на мой взгляд. Волшебный, иногда просто космический хоккей показывает Кузнецов – вот, кто главная надежда «Вашингтона». А кривая действий Овечкина, как мне казалось, давно определена: если он тащит одеяло на себя, сносит все на своем пути и бросает с любых позиций – можно смело выключать телевизор. Если же он активно действует в подыгрыше, разгоняет атаки, помогает в обороне, ну и, несомненно, всаживает свои фирменные гвозди в большинстве – вот это действительно страшно для соперника.

Кто выиграет сегодняшний матч неизвестно. Финал Кубка Стэнли будет интересным, на мой взгляд. «Вегас» будет стараться перемолотить и отполировать противника, который будет стараться его переиграть, а не перебегать. И неважно кто это будет в итоге. И «Тампа», и «Вашингтон» показывают очень зрелищную игру.

Но у «Вегаса» есть Флери.