«Вашингтон» одержал победу над «Тампой» и сравнял счет в финальной серии Восточной конференции. В четверг ночью – седьмой матч.

ПОМЕНЯТЬ ЖВАЧКУ

Перед началом шестого матча у Евгения Кузнецова спросили: «Что должен поменять «Вашингтон», чтобы наконец-то победить «Тампу»?»

– Ну как что… – задумался Кузя. – Может, поменять жвачку с мятной на бабл-гам?

Собравшаяся вокруг пресса обалдело посмотрела на Евгения. А тот засмеялся: «На глупый вопрос – глупый ответ».

Хотя что было глупого в этом вопросе? «Вашингтон» вел 2-0 в серии, причем оба раза победил в гостях. Но после этого слил три матча подряд. История показывает, что в плей-офф когда «Кэпиталз» ведут 2-0, то они после этого выиграли только 13 матчей, а проиграли 43. Это какой-то психологический ступор – шлейф, который тянется из поколения в поколение.

Карма, которую нужно победить здесь и сейчас. Иначе «Вашингтон» снова отправится на каникулы и не попадет в финал.

ЧЕРНЫЙ КОРШУН

До конца второго периода на табло в VerizonCenterв Вашингтоне зависли мрачные нули. «Овечкин играет так, что сегодня точно кого-нибудь укокошит», – воскликнула в твиттере девушка-обозреватель «Кэпиталз», которая ездит с командой на все матчи.

ANDREI VASILEVSKIY! WHAT A SAVE TO KEEP THE GAME SCORELESS!#GoBolts 0 - 0 #ALLCAPS



(TB Leads Series 3-2) pic.twitter.com/uY0EIzUAhy — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 22 мая 2018 г.

Не в том смысле, что укокошит на льду. Потому что под силовые приемы попадал теперь сам Ови. Так, в одном из моментов его уложил в горизонтальное положение защитник «Тампы» Дэн Джирарди, хотя играл не по правилам.

А то, что Овечкин и его команда могли уже давно все решать. Но играли на нервах своих болельщиков, как на арфе.

Александр Великий все бегал и бросал. Кузнецов пытался запихать шайбу в ворота с мясом. Но голкипер «Тампы» Андрей Василевский поймал такой кураж, что попробуй такого пробить.

TJ OSHIE GRINDS AND SNIPES HOME A BEAUTY TO OPEN THE SCORING FOR THE CAPITALS!#ALLCAPS 1 - 0 #GoBolts



(TB Leads Series 3-2) pic.twitter.com/blQSrwaXlZ — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 22 мая 2018 г.

И вот – большинство, когда Брэйдон Коберн был удален за зацеп Деванте Смит-Пелли. Вообще этот силовичок из четвертого звена в этом матче решал очень многое.

И вот Никлас Бэкстрем отдает передачу на Ти-Джея Оши, и тот здорово бросает в одно касание. Василевский-то хорош, но бросок у Оши получился замечательным.

DEVANTE SMITH-PELLY! WHAT A PASS FROM CHANDLER STEPHENSON, NO LOOK BEAUTY!#ALLCAPS 2 - 0 #GoBolts



(TB Leads Series 3-2) pic.twitter.com/ewA61DuGNi — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 22 мая 2018 г.

Этот Смит-Пелли был так заряжен на борьбу, что в одном эпизоде грохнул силовым приемом сразу двоих – и чужого, и своего. Пять хитов, два блока за 12 минут игрового времени. И один бросок в створ ворот, который привел к голу.

На 51-й минуте «Тампа» завозилась шайбой в своей зоне, перехват, кинжальная контратака, и Смит-Пелли налетает черным коршуном на ворота, поражая их броском в одно касание.

Крэш. Бум. Бэнг!

БОРОДА ОВИ

Василевский делал все, отбивал шайбу даже шлемом. Но ты никак не спасешь свои ворота, если уже сидишь на лавке, когда команда заменила тебя на шестого полевого игрока. Бросок Оши – и это дубль.

Поразительно, что до этого дня «Вашингтон» никогда в истории не мог победить «Тампу» в плей-офф на своей площадке. Слил все семь матчей. Но все плохое когда-нибудь кончается.

Кстати, перед этим матчем Александр Овечкин с бородой как у свидетеля на чеченской свадьбе дал такую гарантию: «Мы находимся в двух шагах от финала Кубка Стэнли. И мы должны вытащить из себя все. Показать лучший хоккей. Да, преимущество сейчас у «Тампы», но мы должны победить и приехать к ним на седьмой матч».

Теперь в вашингтонской прессе Овечкина называют «русский Иисус». Не только за бороду, но и умение держать слово. Мы-то помним, что эти слова не всегда сбываются – Александр гарантировал, что и на Олимпиаду в Корею поедет. Но история красивая, а седьмой матч должен получиться сногсшибательным. Мне жаль тех, кто его не увидит в прямом эфире. Так что постарайтесь не спать в четверг в три ночи по московскому времени. И смотрите этот матч года.

ТАБЛО

Кубок Стэнли. 1/2 финала

«Вашингтон» – «Тампа-Бэй» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Оши (КУЗНЕЦОВ), Смит-Пелли, Оши

В: Овечкин (0+0; 0, 0, 4, 16.55)

Кузнецов (0+1; 0, 0, 5, 20.43)

Орлов (0+0; +1, 0, 5, 22.15)

ТБ: Кучеров (0+0; -2, 0, 1, 21.16)

Сергачев (0+0; 0, 0, 1, 12.50)

в Василевский (33-31; 93,9%, 58.56)

Счет в серии: 3-3

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.