На пресс-конференции президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, главный тренер команды Игорь Никитин и ее капитан Сергей Андронов рассказали о минувшем сезоне и заглянули в будущее.

– Раздевалку на «ВТБ-Арене» динамовскую дали? – поинтересовался я у Никитина в лифте по пути в конференц-зал.

– Динамовскую.

Она на арене самая просторная. Спокойно можно играть в футбол. В следующем сезоне армейцы будут принимать соперников на арене в «Парке легенд», а «Динамо» начнет чемпионат в «Мегаспорте», где бело-голубые дважды прошли чемпионский путь к Кубку Гагарина. ЦСКА же дважды останавливался в шаге от главного трофея КХЛ.

– Кубок Гагарина мы не взяли, хотя регулярный чемпионат прошли хорошо и заняли второе место. Главную задачу сезона не выполнили, – резюмировал Есмантович.

Кстати, фамилию президента клуба ведущий пресс-конфернции произнес с заминкой.

Потом Есмантович долго рассказывал об успехах школы, объяснил, почему команда выбрала именно «ВТБ-Арену», а не «Мегаспорт» на Ходынке.

– Со своим родным дворцом на Ленинградском проспекте мы не прощаемся, там будут играть команды ВХЛ и МХЛ – «Звезда» и «Красная Армия», – закрыл дворцовую тему президент.

– Никитин остается, у него еще два года контракта, поисками нового тренера мы не занимались, предложений Знарку, как и год назад Быкову, не делали, пусть эти слухи останутся на совести журналистов, – решительно отмел домыслы Есмантович. – Но изменения в штабе команды произойдут. Покидают ЦСКА тренеры Лещев, Чебатуркин и Власов, отвечавший за вратарей. Сделаны предложения Равилю Якубову, Евгению Корешкову и Сергею Наумову. Контракты пока не подписаны, имеется устная договоренность.

Напомню, Якубов работал в «Витязе», Корешков – в «Барысе», Наумов занимался с вратарями в «Локомотиве».

– Останутся ли в ЦСКА защитник Киселевич и нападающий Ничушкин, которые не прочь уехать в НХЛ? – спросили президента.

– Клуб в них заинтересован. Ведем переговоры. Мы сделали предложение Ничушкину, он его рассматривает. Шансы на то, что останется, 50 на 50. Что касается нападающего Петрова, то его зарплата не соответствует уровню игры, поэтому мы его обменяли в Омск. Как только завершится сезон в НХЛ, подпишем мощного шведского защитника и российского нападающего. Это после 30 июня.

– В чем причина поражения в финале плей-офф от «Ак Барса»? Усталость? – дошла очередь отвечать на вопросы Никитину.

– Усталость? Нет. Здесь комплекс причин. А главная – в том, что не хватило командного опыта борьбы с таким искушенным кубковым бойцом, как «Ак Барс». Не смогли перестроиться.

– ЦСКА подписал одного из лучших плеймейкеров лиги Вея, бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане. Видите канадца в тройке с Капризовым?

– У нас до начала чемпионата есть полтора месяца, чтобы попробовать Вея с различных сочетаниях.

– Вратарь Сорокин провел неплохой сезон, лучше, чем предыдущий. Почему в сборной он из второго номера превратился в третьего?

– Неплохой сезон, да. Но «неплохого сезона» недостаточно для решения задачи – выигрыша Кубка Гагарина.

– Сергей, – журналисты вспомнили об Андронове. – Чем так хорош канадец Макдэвид? Почему его называют лучшим игроком мира? Где была его космические скорости в Копенгагене?

– Думаю, Макдэвид не хватило времени привыкнуть к большим европейским площадкам. Кстати, на чемпионате мира мне больше всех понравились шведы. Потом швейцарцы – мощная и быстрая команда.

– А нам не понравились ваши удаления в четвертьфинале, за которые канадцы наказали голами…

– Что сказать? Первое нарушение было оправданным. Второго, на мой взгляд, не было.