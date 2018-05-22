Александр Овечкин: Нам было некуда отступать. Вся команда билась за победу
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги шестого матча серии против «Тампы» (3:0).
– Отступать было некуда, – сказал Овечкин после матча, общаясь с корреспондентом NHL.com/ru. – Надо продолжать в том же духе.
– Не захлестывало ли волнение? Как смогли взять себя в руки?
– Я уже не в том возрасте, чтобы перегорать и волноваться. Здесь надо было выходить и играть.
– «Вашингтон» создал кучу голевых моментов, мог забить даже в меньшинстве. Обидно, что такие шайбы не залетали?
– Оставим эти моменты на седьмой матч серии, – улыбнулся Овечкин, почесав бороду. – Забьем в следующий раз.
– Что стало переломным эпизодом в шестой встрече?
– Что–то одно выделить трудно. Самое главное – выиграли. И давайте не делать акцент на деталях.
– Деванте Смит-Пелли, парнишка из четвертого звена, провел отличный матч.
– Повторю, что кого-то выделять не нужно. У нас вся команда играла на высоком уровне.
– Моральный настрой на седьмой матч у вас стал выше?
– Надо выходить и играть. Это будет важнейшая битва. Седьмая в серии, за выход в финал Кубка Стэнли. Мы будем очень стараться. А там посмотрим, что выйдет.