«Вашингтон» сыграет решающий матч на льду противника. Счет в серии равный 3-3. Смогут ли Овечкин, Кузнецов, Орлов и дружная компания пробиться в финал? Узнаем совсем скоро.

«У нас уже не тот возраст, чтобы перегорать», – сообщил Овечкин прессе после того, как его команда провела идеальный по дисциплине матч и смогла сравнять счет в серии. И это так. «Вашингтон» достаточно хорош для финала, но чем хуже «Тампа»? Тут без газировки не разберешься.

Овечкин в своей карьере за океаном уже не в первый раз доигрывается до седьмого матча. Возьмем за отсчет последние три сезона, когда «Вашингтон» стабильно выходил в плей-офф, но главного результата так и не добивался.

У нас народ так устроен: лучше запоминает плохое. А уж тем более такое плохое, что произошло сравнительно недавно. Год назад в решающем матче второго раунда против «Питтсбурга» Овечкин сыграл неудачно. Четыре броска по воротам, четыре силовых приема и… показатель полезности «-2». При итоговом счете 0-2 не в пользу «Вашингтона» – козырь небьющийся.

«А дальше?!» – детским хором прозвучало из мультика «Карусель».

А дальше, а точнее раньше, бывало всякое. Например все против того же «Питтсбурга» два года назад и снова во втором раунде команда «горела» 0-3. Овечкин набрал два очка в том матче и помог вернуться в игру, но в овертайме пришлось торжественно проиграть. Кто виноват? Конечно, Овечкин!

Три года назад господа умудрились в первом же раунде зарубиться в щепы до седьмого матча с «Айлендерс», но в решающий момент Овечкин, как мне кажется, сделал все для победы. Голевая передача, победный гол Кузнецова за семь минут до сирены – и «Вашингтон» идет дальше.

Хотя лучше бы не ходил, честное слово… Со счетом 3-1 вели в серии против «Рейнджерс», Овечкин имел неосторожность слишком рано вывести свою команду вперед, но в итоге снова овертайм, конфуз и вылет из розыгрыша.

Надо заметить, что «Тампа» играет фантастически. Эта молниеносная контора отчетливо понимает, что если не свести удаления к минимуму – дела будут плохи. Но и это не помогло команде завершить серию в шестом матче.

Это тот самый момент, когда даже букмекеры ничего не знают. Высокая ставка только на ничью, то бишь на овертайм. Да, это вполне возможно. Но утверждать что-то заранее я бы не стал. Невозможно.

Овечкин, к слову, проводит очень сильный плей-офф, уже повторив свой рекорд результативности десятилетней давности – 21 очко. Готов ли он променять очередной свой личный рекорд на командный прямо сейчас? Вопрос глупее не придумаешь. Никакого проклятия седьмых матчей не существует. В карьере Александра Овечкина их было уже достаточно для того, чтобы вспомнить как хорошее, так и не очень.

И все равно победный гол забьет Кузнецов. Или Кучеров. Ждать и не спать осталось недолго.

Чем закончились предыдущие попытки Овечкина выйти в финал Кубка Стэнли