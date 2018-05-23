Великого стена: сможет ли Овечкин с десятой попытки пробиться в финал Кубка?
«Вашингтон» сыграет решающий матч на льду противника. Счет в серии равный 3-3. Смогут ли Овечкин, Кузнецов, Орлов и дружная компания пробиться в финал? Узнаем совсем скоро.
«У нас уже не тот возраст, чтобы перегорать», – сообщил Овечкин прессе после того, как его команда провела идеальный по дисциплине матч и смогла сравнять счет в серии. И это так. «Вашингтон» достаточно хорош для финала, но чем хуже «Тампа»? Тут без газировки не разберешься.
Овечкин в своей карьере за океаном уже не в первый раз доигрывается до седьмого матча. Возьмем за отсчет последние три сезона, когда «Вашингтон» стабильно выходил в плей-офф, но главного результата так и не добивался.
У нас народ так устроен: лучше запоминает плохое. А уж тем более такое плохое, что произошло сравнительно недавно. Год назад в решающем матче второго раунда против «Питтсбурга» Овечкин сыграл неудачно. Четыре броска по воротам, четыре силовых приема и… показатель полезности «-2». При итоговом счете 0-2 не в пользу «Вашингтона» – козырь небьющийся.
«А дальше?!» – детским хором прозвучало из мультика «Карусель».
А дальше, а точнее раньше, бывало всякое. Например все против того же «Питтсбурга» два года назад и снова во втором раунде команда «горела» 0-3. Овечкин набрал два очка в том матче и помог вернуться в игру, но в овертайме пришлось торжественно проиграть. Кто виноват? Конечно, Овечкин!
Три года назад господа умудрились в первом же раунде зарубиться в щепы до седьмого матча с «Айлендерс», но в решающий момент Овечкин, как мне кажется, сделал все для победы. Голевая передача, победный гол Кузнецова за семь минут до сирены – и «Вашингтон» идет дальше.
Хотя лучше бы не ходил, честное слово… Со счетом 3-1 вели в серии против «Рейнджерс», Овечкин имел неосторожность слишком рано вывести свою команду вперед, но в итоге снова овертайм, конфуз и вылет из розыгрыша.
Надо заметить, что «Тампа» играет фантастически. Эта молниеносная контора отчетливо понимает, что если не свести удаления к минимуму – дела будут плохи. Но и это не помогло команде завершить серию в шестом матче.
Это тот самый момент, когда даже букмекеры ничего не знают. Высокая ставка только на ничью, то бишь на овертайм. Да, это вполне возможно. Но утверждать что-то заранее я бы не стал. Невозможно.
Овечкин, к слову, проводит очень сильный плей-офф, уже повторив свой рекорд результативности десятилетней давности – 21 очко. Готов ли он променять очередной свой личный рекорд на командный прямо сейчас? Вопрос глупее не придумаешь. Никакого проклятия седьмых матчей не существует. В карьере Александра Овечкина их было уже достаточно для того, чтобы вспомнить как хорошее, так и не очень.
И все равно победный гол забьет Кузнецов. Или Кучеров. Ждать и не спать осталось недолго.
Чем закончились предыдущие попытки Овечкина выйти в финал Кубка Стэнли
|
Сезон
|
Раунд вылета
|
Соперник
|
Результат
|
Показатели Овечкина в последнем матче серии
|
2007/08
|
Первый
|
«Филадельфия»
|
3-4
|
1 гол, 9 бросков, +/- 0
|
2008/09
|
Второй
|
«Питтсбург»
|
3-4
|
1 гол, 3 броска, -1
|
2009/10
|
Первый
|
«Монреаль»
|
3-4
|
1 передача, 10 бросков, 0
|
2010/11
|
Второй
|
«Тампа-Бэй»
|
0-4
|
1 передача, 5 бросков, +1
|
2011/12
|
Второй
|
«Рейнджерс»
|
3-4
|
2 броска, -1
|
2012/13
|
Первый
|
«Рейнджерс»
|
3-4
|
1 бросок, 13 силовых приемов, 0
|
2013/14
|
«Вашингтон» не попал в плей-офф
|
2014/15
|
Второй
|
«Рейнджерс»
|
3-4
|
1 гол, 6 бросков, +1
|
2015/16
|
Второй
|
«Питтсбург»
|
2-4
|
2 передачи, 6 бросков, 0
|
2016/17
|
Второй
|
«Питтсбург»
|
3-4
|
4 броска, 4 силовых приема, -2