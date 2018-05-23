Солнечное майское утро. Я захожу на территорию детского онкологического Центра. Здесь тоже все в предвкушении лета – лавочки покрашены, клумбы пышут буйством растительности.

Открывая дверь в это здание, раскрашенное всеми цветами радуги, головой понимаешь, что внутри там все не так ярко. Заходишь в детскую игровую, видишь детей с повязками на лице и с шапочками на головах, глаза их родителей, и с комом в горле думаешь, как же вести себя, как с ними разговаривать... Потом просто садишься рядом понаблюдать за игрой ребят в настольный хоккей, и через несколько минут ты уже смеешься с ними, говоришь, что кто-то жульничает и радуешься заброшенным шайбам.

В Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева лечатся дети со всей России. У кого-то онкология, у кого-то сложные наследственные заболевания. Диагнозы разные, беда одна – больной ребенок.

23 мая федерация хоккея России решила нарушить привычный склад дня Центра и привести к маленьким пациентам интересных гостей – олимпийских чемпионов, хоккеистов сборной России и ЦСКА Илью Сорокина и Богдана Киселевича.

В ожидании спортсменов ребята «налетели» на настольный хоккей. Бодрый мальчишка по имени Анжур играл один против двоих, неизменно забивая в каждой третьей атаке:

- Не знаю почему так хорошо получается – я ведь в первый раз сегодня играю. До этого только по телевизору видел, - говорит Анжур. - Когда думаю о том, кем хочу стать, то разное приходит – и футболистом хотел, и танцором, и баскетболистом! Правда, для баскетбола у меня рост маленький. Но мне же еще только 10 лет, подросту.

Кажется, что во время игры дети забывают обо всем, но подсознание и мышечная память периодически дают о себе знать:

- Аккуратнее! Вы же ему прямо ногу прокалываете, – сказал, поежившись, мальчишка в белой футболке мужчине-организатору, поправлявшему свалившегося со штыря игрушечного хоккеиста.

Когда же в зал зашли настоящие хоккеисты, ребята с родителями сели в полукруг в ожидании длинных речей. Но, к радости малышей, Богдан Киселевич просто позвал всех играть.

- Откровенно говоря, радостного в этом месте мало. Когда я впервые шел на такую встречу, не знал, как себя правильно вести, - говорит Богдан Киселевич, - но в итоге ты приходишь, видишь детей, вспоминаешь себя в детстве...Понимаешь, что тут нужно быть таким же ребенком. Им ведь все равно, что мы скажем. Речи не для детей. С ними нужно просто играть. Избавлять хотя бы на короткое время от рутины из процедур, уколов, лекарств.

Защитник сборной России сразу увидел среди ребят знакомую девочку. Он уже не в первый раз участвует в таком мероприятии. Яна и Богдан сначала довольно серьезно о чем-то поговорили, а потом стали улыбаться и дурачиться. Разрисовав друг другу руки маркером, они принялись "оставлять автографы" на Илье Сорокине, который в тот момент давал интервью телеканалам. Голкипер сборной России и ЦСКА только улыбнулся и сказал, что Киселевич снова детей плохому учит!

Как и положено, в гости игроки пришли не с пустыми руками. Центру презентовали джерси с автографами хоккеистов сборной, а детям вручили пакеты с подарками. Малыши, конечно же, стали рассматривать что же там.

- Вот с кем я буду спать! - воскликнул мальчишка в голубой шапочке, достав из пакета игрушечного медведя.

Родителей же заинтересовала шайба.

- Это настоящая? Вы такими и играете? - спросила чья-то мама.

- Да, такими и играем - ответил Илья Сорокин.

- Это же если такая на скорости прилетит… - ужаснулась женщина

- Главное, чтобы в ворота не прилетала, – подметил Илья.

Кстати, тут же нам посчастливилось увидеть игру Ильи Сорокина на непривычной для него позиции. Его младший напарник по настольному хоккею Анжур сказал, что Илья хорош в нападении, поэтому теперь его работа не ворота беречь, а шайбы забрасывать. Между прочим, как я уже говорила, Анжур и без олимпийского чемпиона показывал отменный хоккей, поэтому тренерскому штабу сборной и ЦСКА стоит прислушаться к его словам!

После игр Илья Сорокин и Богдан Киселевич отправились в отделение, чтобы поддержать и подарить презенты детям, которые сегодня не смогли присутствовать в игровой комнате.

В конце встречи Илья Сорокин поделился своими эмоциями.

- Здесь такие улыбчивые дети, что по-настоящему заряжаешься от них позитивом, а сам центр такой яркий, что хочется, чтобы отсюда все обязательно выходили здоровыми и счастливыми, – сказал Илья. И с этими словами не поспоришь.