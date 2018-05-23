В среду КХЛ завершила сезон 2017/18 торжественной церемонией в Барвихе, назвав своим самым ценным игроком форварда СКА Никиту Гусева.

Это был очень необычный вечер закрытия сезона КХЛ. Хотя бы потому что… На нем не было Сергея Мозякина! А, между тем, лидер «Магнитки» собирал в последнее время по итогам сезона столько призов, что представить без него торжественную церемонию было поначалу очень трудно.

ДОЛГОЖДАННАЯ НАГРАДА ГУСЕВА

Но свято место пусто не бывает. И в нынешнем мае место Мозякина, занял новый герой – форвард СКА и сборной России Никита Гусев. И это справедливо в том смысле, что «награда наконец нашла героя». Потому что долгое время Никита был как бы недооцененным в КХЛ. Переход из ЦСКА в СКА растянулся для него на несколько лет – через «Амур» и «Югру».

А кто не помнит, как Гусев дважды исполнял великолепные буллиты на Матче звезд КХЛ. Это было виртуознейшее мастерство, настоящая высокая мода хоккея. Но оба раза приз у него отнимали более попсовые сюжеты. В первый раз первенство отдали защитнику московского «Динамо» Андрею Миронову, который выехал на лед в продуктовой тележке. В нынешнем сезоне этот конкурс выиграл нападающий «Барыса» Найджел Доус. Только за то, что вышел на лед в короне и королевской мантии…

И вот Гусев все же вышел в лидеры. Главные тренеры КХЛ признали его самым ценным игроком сезона. И, конечно, наверняка большое влияние на их выбор оказал удивительный гол Никиты в финале Олимпиады, который, на исходе третьего периода, буквально спас нашу команду от фиаско. Перевел игру в овертайм и позволил вырвать золото в битве со сборной Германии. А это было немаловажно! Поскольку перед началом церемонии глава КХЛ Геннадий Тимченко еще раз отметил, что «сильная лига – это сильная сборная». И что, мол, отчасти именно поэтому мы выиграли на Олимпиаде, где не было игроков НХЛ…

- Спасибо тренерам других команд и партнерам моего СКА, - смущенно улыбнулся Гусев, получая самый престижный приз лиги. И больше не нашелся, что сказать. На голы он всегда был гораздо более щедр, чем на слова. Поэтому и наград в этом году на хватал изрядно! Вошел в символическую сборную лиги, получив золотой шлем, а также был признан главным джентльменом КХЛ! Вот такой своеобразный Год Гуся получился в нынешнем хоккейном сезоне.

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ МАЛИКОВА

Но больше всего меня поразил певец Дмитрий Маликов, который вручал приз «Лучшего снайпера сезона» Доусу.

Дмитрий признался, что в этом году начал играть в хоккей.

- Я с детства мечтал стать хоккеистом, - неожиданно признался Маликов «Советскому спорту» уже после окончания церемонии. – Но, увы, родители отдали меня не в хоккейную секцию, а в музыкальную школу. А в этом году меня пригласили играть в любительскую команду. И вот теперь я тренируюсь два раза в неделю. Тренера специально личного взял. Дайте мне год! И я покажу себя на льду. Вижу себя на позиции нападающего. Потому что и в хоккее, и в футболе обладаю чувством гола. Знаю, когда надо ногу или клюшку вовремя подставить.

- Какой на ваш взгляд сейчас самый хайповый хоккеист в КХЛ, - спросили Дмитрия напоследок. И тут он выдал неожиданное, не назвав ни Овечкина, ни Малкина, ни даже Ковальчука…

- Конечно, Гусев! Я когда приехал на церемонию, сразу его узнал.

Вот это, действительно народное признание! Которое, кстати, подтвердил и популярный актер Марат Башаров, который вручая Гусеву «Золотую клюшку» пожал ему руку за Олимпиаду «от имени и по просьбе всех российских актеров». А про себя пошутил неувядаемой фразой: «Хорошо, что татарина пригласили на Кубок Гагарина».

ЧЕСТНАЯ ШУТКА КОВАЛЬЧУКА

Впрочем, шутка была к месту, поскольку много призов взял и новый чемпион КХЛ – «Ак Барс». Но тут Башарова по части юмора, по-моему, перещеголял Илья Ковальчук, получая приз лучшего бомбардира сезона КХЛ.

- Зинэтула Хайдярович, поздравляю вас с победой! Со мной у вас ничего не получилось, - напомнил Ковальчук главному тренеру «Ак Барса» Билялетдинову про бесславный для казанцев 2005-й год. – Зато без меня вы уже три раза Кубок взяли!

А еще было очень радостно за Павла Дацюка, которого в юбилейном сезоне КХЛ поздравили с уникальным рекордом. Ветеран в этом году довел свой список высших наград до четырех! К званию обладателя Кубка Стэнли, чемпиона мира и победителя Кубка Гагарина Павел теперь добавил и олимпийское золото. Вот это покер! Вручил эту награду Дацюку президент ИИХФ Рене Фазель.

Кстати, все выше перечисленное - только верхушка айсберга! На призы и награды в год своего десятилетия лига не скупилась…