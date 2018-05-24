СУПЕРГОЛ ОВИ

Овечкин начал отмечать победу за семь секунд до финальной сирены. Он пританцовывал на лавке, хлопал партнеров по шлемам и рукам. Поднимал голову к небу и издавал какой-то звериный рык счастья.

А что стесняться, если на табло уже 4:0? Эту победу не отнять никому. «Вашингтон» в финале Кубка Стэнли!

ALEX OVECHKIN JUST SECONDS IN AND THE CAPITALS HAVE A VERY EARLY LEAD! WHAT A SCORCHER!#ALLCAPS 1 - 0 #GoBolts



(#Game 7, Series Tied 3-3) pic.twitter.com/tTjO5taaZp — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 24 мая 2018 г.

«Я очень счастлив за своих ребят, за всю организацию, за наших фанатов, - сказал Ови. - Наконец-то мы это сделали. Не могу дождаться, чтобы вернуться домой и сыграть в финале Кубка Стэнли. Это будет сумасшествие».

Седьмой матч. Понятно, кто забьет первым, тот получит колоссальное преимущество. И вот на 62-й секунде великолепный Евгений Кузнецов прорывается по правому флангу и отдает передачу вразрез на Овечкина. Александр Великий бросает из-за левого круга вбрасывания. Щелчок получается такой убойной силы, что прошивает ворота Андрея Василевского чуть ли не насквозь.

ANDRE BURAKOVSKY PICKPOCKETS DAN GIRARDI AND TALLIES A BEAUT TO DOUBLE THE CAPITALS LEAD!#ALLCAPS 2 - 0 #GoBolts



(#Game7, Series Tied 3-3) pic.twitter.com/FA2dnwVzt1 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 24 мая 2018 г.

Кстати, эта шайба Овечкина вошла в десятку среди тех, которые были заброшены в седьмых матчах серий. Это уровень Уэйна Гретцки (1989 год – 52-я секунда, «Лос-Анджелес»), а рекорд принадлежит Жану Беливо (1965 год – 14-я секунда, «Монреаль») и Кирку Мюллеру (1988 год – 14-я минута, «Нью-Джерси»). Кузнецов же набирает очки в плей-офф уже в десятом матче подряд – клубный рекорд!

Но это статистика. А факт в том, что «Вашингтон» вчистую переиграл «Тампу» на ее площадке.

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Это был идеальный матч для «Кэпиталз». Хозяева имели кучу моментов, но голкипер Брэйден Холтби все тащил как бог. Выдержав штурм «молнии», Андре Бураковски во втором периоде удвоил преимущество «Вашингтона». Защитник «Тампы» Дэн Джирарди неловко обработал летевшую в него шайбу в районе левого круга вбрасывания. Бураковски обокрал его и переиграл Василевского, бросив над ловушкой в дальний угол.

И он же сделал дубль, когда атаковавшая большими силами «Тампа» провалилась в средней зоне. Защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон сыграл через правый борт, где по флангу к воротам снова прорвался Бураковски. Василевский не сумел выручить команду и в этом эпизоде – 3:0.

TOM WILSON AND BRAYDON COBURN STRAIGHT OUT OF THE PENALTY BOX WITH THE FISTICUFFS! GAME 7 BABY!#ALLCAPS 1 - 0 #GoBolts pic.twitter.com/n8AdhMHvoP — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 24 мая 2018 г.

Игроки «Лайтнинг» как-то сникли. Первый бросок в последнем для себя периоде сезона нанесли на исходе 11-й минуты. За четыре с лишним минуты до сирены Василевский, ранее остановивший несколько выходов один на один, покинул ворота ради шестого полевого игрока – и вот Никлас Бэкстрем установил окончательный счет в матче (4:0).

Гениальный Холтби. Его сухая серия уже составляет 159 минут и 27 секунд. Прервать ее теперь может только «Вегас» в финале.

КТО ТУТ НЕУДАЧНИК?

Теперь «Вашингтон» сыграет в финале Кубка Стэнли с «Голден Найтс». Первый матч пройдет в Лас-Вегасе в понедельник (в Москве будет три ночи вторника).

Сенсационный выскочка с Запада.

И не надо сейчас Овечкина поздравлять. Его главные матчи еще впереди. Финал идет до четырех побед. Но заголовок по итогам этой серии в любом случае будет валить с ног.

«Овечкин завоевал Кубок Стэнли».

Или «Вегас» завоевал Кубок Стэнли».

Серебряная чаша найдет нового владельца, потому что ни один из названных клубов еще не завоевывал этот трофей.

Ну а Александр Овечкин пробился в главную серию года. Монументальное достижение для Ови. Остался последний шаг к тому, чтобы выбраться из лабиринта. Избавить самого себя от ярлыка, что Овечкин – некубковый игрок, вечный неудачник в плей-офф. Что скорее Земля ударится об Солнце, чем Александр Великий завоюет Кубок Стэнли.

Кстати, Овечкин вопреки сомнительной примете взял в руки приз принца Уэльского. И даже вышел с ним со стадиона в Тампе. А почему он должен стесняться? Ведь эта награда завоевана потом и кровью его одноклубников. И такой трофей Саша еще никогда не держал в руках.

Но есть одна награда, которая гораздо важнее. Нужно выиграть еще четыре матча в этом сезоне, Александр. Держись.

ТАБЛО ДНЯ

«Тампа-Бэй» – «Вашингтон» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Бураковски, Бураковски, Бэкстрем

ТБ: Кучеров (0+0; -1, 2, 3, 19.29)

Сергачев (0+0; -1, 0, 1, 15.26)

в Василевский (22-19; 86,4%, 59.32)

В: Овечкин (1+0; +1, 0, 4, 17.38)

Кузнецов (0+1; +1, 0, 4, 18.56)

Орлов (0+0; +2, 0, 0, 25.40)

Счет в серии: 3-4

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.