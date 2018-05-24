ОВЕЧКИН: НАДО ВОЕВАТЬ

- Вы говорили, это самый важный матч в вашей карьере. Поделитесь эмоциями.

- Выиграли! Вот и все эмоции… Очень рад, что мы наконец-то прошли дальше. Дошли до заветной цели, о которой мечтали давным-давно – начиная с команды и заканчивая нашими болельщиками. Все, к чему мы стремились!

Но впереди еще минимум четыре матча. Нам нужны четыре победы. Будет тяжело. Никто ведь не обещал, что будет легко. Вы сами видели, как трудно сложилась серия с «Тампой». Да и с «Питтсбургом» тоже. Но сейчас отступать некуда. Надо воевать, играть в том же духе.

- В шестом матче с «Тампой» (3:0) у вас было много шансов, однако шайба залетала не всегда. Но теперь вы попали в цель. Удача к вам повернулась?

- Конечно! Удача всегда должна быть на твоей стороне. Слава богу, мы забили. Перехватили инициативу. И мы победили!

- Вы начали жестко бить игроков «Тампы», и они сразу подсели. Это было одним из главных факторов успеха?

- Мы начали их бить, давить. Создали много трафика перед воротами Васи (Василевского). Вся команда была сегодня, как говорится, allin– то есть включена в работу. Мы заслужили эту трудную победу. Да, потеряли нескольких игроков. Но у нас есть несколько дней на восстановление. Поэтому будем искать силы, чтобы дать бой «Вегасу» в финале Кубка Стэнли.

- А остались силы на команду из Лас-Вегаса, которая отдыхает с 20 мая?

- Конечно, остались!

- У вас было совещание перед тем, как получить приз принца Уэльского. Трогать ли трофей? В итоге решили – да, трогать! Почему?

- Секрет, - таинственно, как чеширский кот, улыбнулся Овечкин. И тоже растворился в воздухе, исчезнув от телекамеры.

КУЗНЕЦОВ: НАДО ИГРАТЬ ПРАВИЛЬНО

- Мы очень четко сыграли сегодня, - сказал Кузнецов, и под его правым глазом красовался лиловый синяк. – Забили быстрый гол, который дал нам много позитивных эмоций. Эта шайба стала решающей. Потом мы правильно оборонялись, ждали своего момента. И дождались – Бурки (Бураковски) два раза забил. Это тоже был решающий фактор. Потому что «Тампа» создавала много моментов, мы оборонялись правильно, хорошо. И особой остроты не возникало, броски шли с флангов. Но плей-офф – такая штука. Там нужно ждать, играть правильно. И забивать свои моменты.

- Тяжело найти баланс в седьмом матче, чтобы не перехлестнули эмоции?

- Я такой человек, что особо об этом не думаю. У меня каждый матч как седьмой. А с утра была такая позитивная атмосфера, что молодые ребята даже не думали об этом. И это отразилось на нашем хоккее.

- Вы набираете очки в 10 матчах подряд. В чем причина успеха?

- Вовремя нахожусь в правильном месте. Это не так важно. Но кто-то ведь должен создавать моменты? Мы их много создаем, и нужно бережнее к ним относиться.

- Почему вы в итоге решили потрогать приз принца Уэльского?

- Не знаю! Я просто радовался, это без меня решили. Я к таким моментам спокойно отношусь.

- Остались силы на «Вегас»?

- Да, конечно – много позитивных эмоций. И думаю, их будет еще больше.