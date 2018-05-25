Похоже, что однополярная модель КХЛ с двумя супермощными армейскими клубами уходит в прошлое. Не сказать, что СКА и ЦСКА собираются сдавать позиции. Но, во-первых, действующий обладатель Кубка Гагарина – «Ак Барс». А во-вторых набирают мощь, готовясь к старту нового чемпионата и другие клубы. На Урале продолжает прорываться в элиту российского хоккея «Автомобилист». В Москве выходит из тени золотоносное московское «Динамо», уже собравшее под своими знаменами мощный костяк из известных игроков под руководством нового президента клуба Валерия Шанцева. Ну а в «Сибири» очередные планы на чемпионство вынашивает «Авангард», также сменивший руководство. Сейчас омский клуб возглавляет Максим Сушинский. В прошлом не просто знаменитый капитан «ястребов», но и настоящий лидер команды. Можно сказать, «король раздевалки», чье слово было в ней законом.

Каково ему теперь в роли президента «Авангарда»?

– Не скажу, что я уже ощутил себя руководителем клуба в полной мере, – честно объясняет Сушинский. – Потому что с командой пока пообщаться не успел. Все ребята сейчас в отпуске. А вот у нас уже идет довольно тяжелый рабочий процесс. И по подбору игроков, и по тренерскому штабу.

– Что касается главного тренера, «Авангард» этой весной породил слухов больше, чем все остальные клубы КХЛ вместе взятые! Вы, наконец, определились?

– Так вы же, журналисты, сами эти слухи рождаете. Потом сами их комментируете, опровергаете и создаете новые.

– Так вот сейчас вы можете их развеять! Кстати, по последней информации «Авангард» ведет переговоры с главным тренером сборной Швеции Рикардом Гренборгом.

– Как только у нас появится реальная официальная информация, мы сразу вам сообщим.

– И в какой стадии сейчас поиск наставника команды?

– Есть узкий круг кандидатов. Думаю, что в начале следующей недели мы уже объявим имя главного тренера «Авангарда».

– По каким основным критериям вы его выбирали?

– Они очень простые. Тренер должен быть лидером, в которого поверит команда. У него должно быть свое четкое видение хоккея, свой подход к игрокам. Ну и главное – он должен уметь побеждать.

– Это будет иностранный специалист?

– Я уже сказал – узнаете об этом на днях.

– Но ведь отсутствие главного тренера тормозит селекцию…

– Не спорю, тормозит немного. Что попало брать не хочется.

– Сейчас по подбору игроков консультируетесь с Рябыкиным?

– Да, Дмитрий выполняет роль консультанта от тренерского штаба. Но у меня есть генеральный менеджер – Евгений Хацей. Есть также группа скаутов, которая мне помогает. Поэтому мы совместно принимаем решения.

– Трудно бороться на рынке игроков со СКА и ЦСКА?

– Пока этого не ощутил.

– В начале мая было много слухов о возвращении в Омск знаменитого чешского форварда Яромира Ягра, который провел в «Авангарде» четыре сезона, играя там вместе с вами. Что в итоге?

– Увы, лига в регламенте запретила привлекать хоккеиста на один-единственный матч. Поэтому этот вопрос закрыт. Хотя у меня была идея – дать Яромиру провести свой последний матч именно в Омске, после того как он объявит о желании завершить карьеру.

– А заявить его на целый сезон?

– Такого варианта мы даже не рассматривали.

– В 46 лет Ягр уже староват, чтобы решать задачи, которые стоят перед «Авангардом»?

– Я этого не говорил.