Обладатель «Золотого шлема», бывший капитан «Северстали» и новоиспеченный динамовец Дмитрий Кагарлицкий о прошедшем сезоне, сборной России и переходе в московское «Динамо».

– Дмитрий, тяжело было расставаться с родной «Северсталью»?

– Мои выступления в Череповце еще не закончены. Я надеюсь, что еще вернусь сюда когда-нибудь в статусе игрока «Северстали». Здесь происходили лучшие моменты моей жизни – и касательно карьеры, и в личном плане.

– Вы вошли в символическую сборную КХЛ. Как оцените прошедший сезон?

– Сезон был непростой. Уже во время предсезонки появилась информация про то, что Череповец может остаться без хоккея. На протяжении всей регулярки мы пытались залезть в плей-офф. Как только попали туда, то, конечно, испытали некоторое удовлетворение. Но во время матчей со СКА почувствовали, что мы можем больше, можем продолжить сезон дальше, поверили в свои силы. Проиграв в серии 0:4, было некое разочарование. Откровенно говоря, тяжело было пройти Питер, но «Северстали» под силу было зацепить пару игр. Могу точно сказать, что для меня это был самый яркий сезон. И не из-за каких-то статистических показателей, а в целом! У нас была классная команда!

– Вам все же удалось немного продлить себе сезон – в сборной. Довольны своими выступлениями за Россию?

– На чемпионат мира не попал, значит задачу, которую поставил себе сам, не выполнил. Сыграл впервые на Евротуре, и это стало хорошим опытом, было поучительно. Втянулся ко второй игре, а в третьм матче вообще неплохо выступил, но не хватило мне очков, голов...Тренерский штаб, наверное, ждал от меня результативности, а я, получается, не оправдал ожидания. Исхода было два – либо на чемпионат мира, либо домой к семье. В принципе, оба варианта по-своему хороши. Я поехал к жене и ребенку. Конечно, попасть на чемпионат мира был бы счастлив. Но я считаю так: не попал – значит не был достоин.

– Как вам дался переход в новый клуб? Предложений много получили? Почему именно московское «Динамо»?

– Было очень тяжело сделать этот выбор. Мне каждый день спрашивали о том, куда я пойду играть, в какой клуб... А я, правда, до последнего дня не знал. И вот буквально недавно все решилось. И я рад, что это «Динамо». У меня было достаточно предложений, но выбирал я между тремя командами. Решил остановиться на московском «Динамо».

– Сыграло ли какую-то роль то, что теперь еще один воспитанник череповецкого хоккея Вадим Шипачев будет выступать под бело-голубыми знаменами?

– Как только стало известно, что Вадик (Вадим Шипачев – прим. ред.) может оказаться в «Динамо», мы созвонились с ним и поговорили. Нам сказали, что мы будет играть в одном звене. Это радует, потому что Вадим – один из лучших центровиков в КХЛ. И почему бы не попробовать? «Динамо» ставит высокие задачи, будет бороться за Кубок Гагарина. Нам предстоит очень амбициозный сезон.