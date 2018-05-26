Напомним, что на ЧМ-2018 Илья Воробьев был ВРИО главного тренера сборной России. По сути, его назначили наставником нашей команды только на один турнир.

Юридически это было связано с тем, что формально до конца мая главным тренером россиян оставался Олег Знарок, контракт с которым никто не разрывал. С другой стороны, будущее Воробьева в сборной зависело напрямую и от результата нашей команды на чемпионате мира.

А результат опять же получился двояким. С одной стороны, молодая российская сборная с 11 новичками в составе не развалилась ни в одном матче. С другой – мы завершили турнир в четвертьфинале поражением от канадцев, до это уступив в группе шведам и чехам.

Так останется Воробьев у руля команды или нет?

- Ну дайте тренеру отдохнуть немножко, попозже объявим, - ушел от прямого ответа Владислав Третьяк, давая понять, что официального вердикта по тренеру сборной еще нет. Скорее всего, он будет официально объявлен после 31 мая. Хотя сам Воробьев после турнира заявлял, что нисколько не устал, в отдыхе не нуждается и снова рвется в бой.

- Ваше мнение о выступлении нашей команды на ЧМ и конкретно работе тренерского штаба?

- Конечно, наша команда могла в Дании добиться большего. Но я считаю, что тренеры сделали все, что нужно. Все выжали из ребят для достижения результата. Да и если говорить о нашем штабе, то не особо он и поменялся. Там два человека новых – Кудашов и Гатиятулин. А Никитин, Жамнов, да и сам Воробьев – все они работали в сборной и на прошлом чемпионате мира, и на Олимпиаде.

- Когда конкретно будет принято решение по тренеру сборной?

- Как только оно будет, скажем вам.

- Насколько важно подписать контракт с тренером вновь на четыре года – следующий олимпийский цикл? Или будет новая формула?

- Вот мы как раз и думаем сейчас – насколько подписать. Чтобы у тренера был стимул для работы. А то подпишем сразу на четыре года, а он не справится!

- Это верно. Вон футболисты с Капелло подписали, а потом мучились с ним – не знали, как отделаться.

- Вот-вот, надо все взвесить. И сделать так, чтобы человек старался каждый год дать результат. Я в принципе уже знаю примерно, какой договор будет. Но пока не хочу это оглашать.

- Пусть пока без четких сроков. Но контракт с Воробьевым железно будет подписан?

- Все к этому идет.

- Подведите итоги чемпионату мира с учетом феерического выступления швейцарцев, давших в финале бой шведам.

- Чемпионат очень высокого класса. Все матчи в плей-офф мне очень понравились. Я видел, как они зажигают людей. Самое главное – уровень высокий и игра красивая. Не бей, беги. Сейчас и швейцарцы, и россияне, и канадцы играют в одном стиле – в советском! Быстрый вход в зону через пас. Защитники сразу стремятся передачей преодолеть среднюю зону. И как только этот первый пас проходит, команда, считай, в атаке! Это все – советская школа хоккея. В мое время в сборной СССР так играли.

- Воробьев как раз и тяготеет к такому более комбинационному стилю.

- Да, почерк у нашей команды изменился. По сравнению с Олимпиадой система немножко другая. Это со стороны заметно. И мое мнение – эта система лучше. Именно она приносила нам в прошлом много побед. Это наша система.

- Есть у ФХР смысл поднимать тему переходя на маленькие площадки?

- Я давно об этом говорю в ИИХФ на международном уровне. Но, к сожалению, Европа на маленькие площадки переходить не хочет. Реконструкция дворцов – слишком дорогостоящий проект.

- А если пойти на этот шаг конкретно в КХЛ?

- Это надо обсуждать с клубами. В узком кругу, в ФХР мы за то, чтобы заузить площадку. Убрать игру из углов, чтобы повысить число опасных моментов у ворот. Слишком много времени тратят наши игроки на то, что во время матча борта в углах протирают! Ну кому это интересно? Хоккей ведь создан для того, чтобы от него болельщики удовольствие получали. Что было больше бросков, голов и сэйвов. За это ведь хоккей и любят! Что в нем не два-три опасных момента у ворот, как в футболе, за весь матч.

- Знарок не обиделся на должность консультанта? Вы с ним вообще на связи?

- С днем рождения (25 апреля – Прим. Ред.) он меня поздравил! Так что мы общаемся. Но пока Олег Валерьевич тоже отдыхает.