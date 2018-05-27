В этом году болельщики московского «Динамо» как никогда пристально следят за финалом Кубка Стэнли. И это не удивительно. Ведь в первые, за последние 20 лет, там играет команда, за которую выступает Александр Овечкин, воспитанник и любимец многих фанатов бело-голубых.

Выступая с 2005 года в НХЛ, Александр всегда был и остается настоящим динамовцем. Каждый раз перед началом сезона он приезжает на родную базу в Новогорск и готовится там к чемпионату. Очень часто делает это вместе с основной командой бело-голубых. Также Овечкин вот уже на протяжении многих лет является советником генерального директора ХК «Динамо».

Кроме Александра за «Вашингтон» выступает еще и Никлас Бэкстрем, сражавшийся за московское «Динамо» в сезоне 2012/13 во время локаута НХЛ. Вместе с Овечкиным они были лидерами команды. И по праву считаются обладателями Кубка Гагарина-2013 в составе «Динамо».

В целом же количество призов, завоеванных Овечкиным в НХЛ, КХЛ и на чемпионатах мира выигранных с лихвой хватило бы на нескольких игроков. Но до этого года Кубок Стэнли оставался для него непокоренной вершиной. И вот в этом сезоне в «Вашингтоне» подобралась команда, которой удалось дойти до финала. И здесь Овечкин, как капитан и лидер команды, приложил максимум усилий, для достижения этого результата.

В полуфинале «Вашингтон» одержал победу над «Тампой» в решающем седьмом матче со счетом 4:0. И первая шайба в этой встрече, которая в итоге оказалась и победной шайбой, на счету Овечкина.

Клуб болельщиков «Динамо» поздравляет Александра и всю его команду с выходом в финал Кубка Стэнли! Желаем удачи в золотых матчах! Все мы надеемся, что в этом году главный трофей НХЛ покорится команде Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Удачи вам ребята!

P.S. Напомним, что в финале Кубка Стэнли «Вашингтон» встретится с новичком НХЛ «Вегасом». Серия начнется 28 мая на льду «Вегаса».