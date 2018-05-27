Известный форвард Дмитрий Кагарлицкий назвал главную причину своего перехода из «Северстали» в московское «Динамо».

Воспитанник черповецкого хоккея Дмитрий Кагарлицкий за последние четыре года в КХЛ стал настоящим живым символом «Северстали». Талантливый нападающий давно мог сменить клуб – выгодных предложений хватало. Но упрямо оставался в родной команде, оказавшейся в весьма сложной ситуации.

В сезоне 2017/18 перед «Северсталью» замаячила перспектива вылета из элитного дивизиона. Но череповецкая команда во главе с капитаном Кагарлицким не смирилась с таким мрачным «диагнозом». Дала настоящий бой, и выиграла его, обеспечив клубу прописку в КХЛ, благодаря в первую очередь своим спортивным результатам.

Кагарлицкий же по итогам сезона был включен в символическую сборную лиги и получил памятный «Золотой шлем» на торжественном вечере закрытия сезона КХЛ. А также подписал новый контракт уже с московским «Динамо». Хотя на него претендовал и мощный питерский клуб…

- Почему все же «Динамо», а не СКА? Да потому что я так решил, - рассмеялся Дмитрий. – Хотя выбор, не скрою, был очень трудный. Ведь в этом списке еще и Черповец стоял. Причем, изначально приоритет был именно у «Северстали». Все поменялось буквально в последний момент.

- А что конкретно случилось?

- У меня был очень хороший выбор из команд не просто хороших, а именно тех, в которых я хотел бы играть. Но потом я, точнее мы (Дмитрий выразительно смотрит на свою супругу) выбрали «Динамо» и не жалеем об этом.

- Насколько повлияло на твое решение возможность поиграть в одной тройке с кумиром?

- А кто кумир?

- Ну как же! Шипачев – кумир Череповца! И он тоже контракт с «Динамо» подписал

- А, Вадик… Ну, у меня, конечно, плакаты с его фото дома не висят, но… Мы с ним, конечно, созвонились перед тем, как контракты подписывать. Все обсудили, обговорили… Можно сказать, совместно приняли решение. Факт, что мы будем играть вместе – немаловажный. Вадим – один из самых лучших российских центрфорвардов. Уж среди тех, кто выступает в КХЛ, - это точно. Будет очень интересно поиграть вместе с ним.

- То есть вы созвонились: «Вадик, идем в «Динамо»? Идем!» Так что ли?

- Ну не настолько просто, конечно. Просто я послушал его мнение на этот счет. У Шипачева ведь, кроме «Динамо», тоже были другие варианты. Мы многое обсудили. Не то, что договаривались о контракте. Но обменялись впечатлениями. Как я вижу эту ситуацию, и как он. А контракты подписывали уже отдельно.

- Когда заключали договор с «Динамо» был разговор с руководством о том, что вы с Шипачевым будете играть вместе в ударном звене?

- Шла речь о такой возможности. Но тут все зависит от конкретного результата. Если у нас вместе не будет получаться, вряд ли тренеры нас в одной тройке оставят. Но очень возможно, что тренироваться мы начнем в одном звене. А дальше – как тренерский штаб решит. Состав у «Динамо» в этом году подбирается очень приличный. В такой команде с каждым игроком на лед выходить будет великолепно.

- На семейном совете много было споров – Питер, Москва или Череповец?

- Мы вообще не спорим. Мы обсуждаем и дискутируем. У нас с женой на протяжение целого месяца за ужином проходили дебаты. Взвешивали все плюсы и минусы. В итоге я решился покинуть Череповец. Но оставляю «Северсталь» в надежных руках. Уверен, что Даня Вовченко в следующем сезоне будет лидером команды. У меня в этом нет сомнений. Главное, чтоб его через год из Череповца не похитили! А так это игрок с большим будущим. Да и помимо Дани в «Северстали» много сильных молодых ребят. Сейчас освободились вакансии в первом-втором звеньях. У них хороший шанс проявить себя. Я же своих пацанов хорошо знаю!

- Москва ведь для вас не чужой город.

- Да, у меня есть квартира в Москве. И по счастливой случайности она находится недалеко от стадиона, где в будущем сезоне будет выступать «Динамо». Полчаса на машине. Правда, в Череповце у меня я живу вообще в трех минутах от дворца. Но Москва меня нисколько не напрягает. Тем более, что сейчас есть время, чтобы подготовить квартиру к переезду семьи с ребенком в столицу. Мы с женой уже два года сюда приезжаем пожить ненадолго. Жена и рожала в Москве. Можно сказать, тут наш второй дом.

- Хорошо отдохнул, не попав на чемпионат мира в Дании?

- Был в Дубае. А матчи чемпионата мира на телефоне смотрел. Там хоккей на местных каналах почему-то не транслировали.

- О чем думали, лежа на пляже? О сборной?

- Думал о том, что через два лежака от меня защитник СКА Антон Белов лежит… Который мне сотрясение сделал в заключительном матче чемпионата. Передаю ему большой привет! Всю неделю в Дубае только об этом и думал. Да, я мог поехать на чемпионат мира и исполнить свою мечту. Но побыть дома с женой и ребенком – это тоже классно! Так что я ничего не потерял.

- Удачи! Все журналисты наверняка очень рады, что в «Динамо» теперь появился игрок, который не стесняется давать большие интервью. Готовы говорить и за себя, и за Шипачева?

- Да Вадик за год тоже заговорит. Обещаю!