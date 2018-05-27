Президент компании «Норникель», председатель попечительского совета фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин дал интервью «Советскому спорту».

- Владимир Олегович, вам интересно то, что сейчас происходит в НХЛ? Многострадальный Александр Овечкин впервые вышел в финал Кубка Стэнли. Там сыграет с «Вегасом», который был создан меньше года назад с нуля – это же сказка о Золушке!

- НХЛ – очень коммерческая организация, и неслучайно «Вегас» появился в этой лиге. Когда люди заплатили 600 млн долларов за вход в эту организацию, они должны получить соответствующую отдачу.

Скажу без подробностей, но формирование «Вегаса» отличалось от обычного и было сделано таким образом, чтобы клуб сразу стал конкурентоспособен. Никто не ожидал, конечно, что «Голден Найтс» так выстрелят. Но это не история Золушки, а скорее сюжет о Терминаторе. Да, создали искусственного монстра, который оказался сильнее, чем обычные граждане. Все понимали, это будет не левый клуб, обреченный на прозябание. Так просто 0,6 млрд долларов не тратится.

Что касается Овечкина и «Вашингтона», то я считал недоразумением, что они до сих пор не могли выйти даже в финал Восточной конференции. Команда в последние годы была на ходу, но что-то у нее не складывалось. И вот прорвались.

Было бы обидно, если б такой выдающийся спортсмен как Овечкин остался со всяческими рекордами, эвордами (Award – личные награды), но без чемпионской чаши. Все-таки когда объявляют: «Обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин…» - это звучит. И я хочу, чтобы так случилось.

- В чем стимул для очень богатого человека покупать клуб КХЛ? Не сомневаюсь, если в теории Владимир Потанин приобретет какую-нибудь команду в лиге, она финансово будет в полном порядке. Но прибыль вы не получите. Так зачем?

- Вы же в вопросе заложили ответ. Если бизнесмен что-то делает, это или приносит прибыль, или идет на благотворительность, или тут амбиции, эго, если говорим о спорте высших достижений.

И я не закладываю негативный акцент, но если нет прибыли, что же еще? Удовольствие.

- Как я понимаю, вы в это не играете.

- У нас в «Норникеле» есть баскетбольный клуб ЦСКА. Здесь уже скорее дань выполнению обязательств. Ведь в свое время мы поддержали эту команду – это вопрос престижа нашего спорта. Если бы такой баскетбольный клуб пропал, что было бы хорошего?

Тут наполовину – благотворительность, другая половина – амбиции. Я думал не о том, что буду классно себя чувствовать, если баскетбольный ЦСКА начнет всех побеждать. Скорее было жаль, если клуб исчезнет. Одни хотят выигрывать и приходить на стадион как спасители Отечества, а кому-то жаль, когда у нас хиреет какая-то отрасль жизни.

Сейчас в нашем хоккее можно увидеть скорее амбиции, чем бизнес. Хотя вот я разговаривал с Виктором Рашниковым (владелец «Магнитки»). Думаю, у него иное отношение – это его детище. Клуб, который очень важен для города. Реально все в Магнитогорске болеют хоккеем, это праздник для жителей. В этом Рашников видит свой вклад в социальную сферу и в настроение людей, за которых он отвечает.

Это амбициями не назовешь. По-английски такое называется «payback». Возврат обществу долгов от успешного человека. Благородные мотивы тоже часто бывают в спорте высших достижений.

! Полностью большое интервью Владимира Потанина читайте в одном из ближайших номеров «Советского спорта»:

- разговор о чемпионате мира и о сборной России;

- взгляд на КХЛ – Потанин стоял у истоков создания лиги;

- нужно ли сокращать КХЛ, вычеркивая города;

- и переходить на маленькие площадки;

- как научиться играть в хоккей, когда тебе за 50.